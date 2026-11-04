Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Lấy người dân làm trung tâm cho mọi hoạt động

Trong cuộc họp báo thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, diễn ra vào sáng mai 5.11 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL sẽ thông tin về công tác chuẩn bị, các hoạt động điểm nhấn và chuỗi các sự kiện đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống nhân dân.

Mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nêu rõ lấy ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc; góp phần khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước; tạo môi trường thuận lợi, mở rộng cơ hội tiếp cận, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao mức thụ hưởng văn hóa của nhân dân.

Đồng thời, động viên đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo, trao truyền giá trị văn hóa, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần này sẽ diễn ra trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi.

Ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Để việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm được triển khai đồng bộ, thiết thực và phát huy hiệu quả trong đời sống cộng đồng, cần tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, người có uy tín.

Tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền, tăng cường trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn) được ra mắt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo, giàu bản sắc các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc, thực hành, truyền dạy di sản văn hóa truyền thống và các hoạt động văn hóa, sáng tạo khác phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cộng đồng.

Chú trọng giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề, làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ; đẩy mạnh giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc anh em, các thế hệ, các địa phương cấp tỉnh, thành phố, xã phường, thôn bản, phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn truyền thống, bản sắc tốt đẹp và trao truyền giá trị văn hóa liên thế hệ, nhất là cho thế hệ trẻ.

Khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa, không gian sáng tạo, tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả, tác phẩm ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương.

Chú trọng phương thức tổ chức lưu động đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các di sản văn hóa dân tộc, các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng. Trong đó, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm, đầu mối và nguồn lực.

Đến nay, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Các địa phương đang tập trung triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tổ chức sự kiện VHTTDL; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống.

Các hoạt động dịp này tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Ảnh minh họa: TRẦN HUẤN

Đối với các nhiệm vụ thuộc Bộ VHTTDL, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị tích cực triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ thông tin, tuyên truyền, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đến di sản văn hóa, xuất bản, thư viện, thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ đã xây dựng mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động phong phú, đặc sắc cũng diễn ra trong dịp này như chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm nghệ thuật, tuần phim, chương trình Thanh âm Việt Nam, chiến dịch truyền thông Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026…

Đặc biệt, ngay trong ngày đầu tiên của tháng 11, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ công bố nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động hướng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng VHTTDL toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực. Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Bản đồ số có thể sử dụng trên máy tính và điện thoại thông minh thông qua địa chỉ cmap.vn; giúp người dân tra cứu sự kiện VHTTDL theo từng địa phương. Các sự kiện sẽ liên tục được rà soát, cập nhật lên nền tảng trong thời gian tới để người dân nắm bắt, tham gia.