Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026: Chính thức được nghỉ một ngày

Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11 là dịp để người dân tham gia và sáng tạo, thụ hưởng các hoạt động, sản phẩm... văn hoá. Ảnh: HNM

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2.10.2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Phó Thủ tướng quyết định phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Văn bản nêu: Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 11.9.2026 và Tờ trình số 10137/TTr-BNV ngày 14.9.2026 về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Như vậy, theo phương án được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào 24.11.2026.

Dịp Tết Nguyên đán 2027 nghỉ từ thứ Năm, ngày 4.2.2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10.2.2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2.9.2027 đến hết Chủ nhật ngày 5.9.2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ, Tết nêu trên.

*Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân trực tiếp đề xuất, tổ chức, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động, sản phẩm văn hóa…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương rà soát kỹ, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19.6.2026 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22.9.2026 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị.

Hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương; phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong triển khai thực hiện, nhất là việc kết nối các hoạt động hưởng ứng, tham gia, trải nghiệm với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng tâm, phát động sáng tác văn học, nghệ thuật; lựa chọn, quảng bá sản phẩm văn hóa đặc sắc có khả năng phát triển thành thương hiệu thường niên.

Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15.11.2026 để phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, chủ động có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này trước ngày 20.12.2026.