Tối 24/11, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Với thời lượng 120 phút, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với sức sáng tạo đương đại. Tối nay, Mỹ Tâm, Tùng Dương đã thăng hoa cùng các nghệ sĩ trong đại nhạc hội.

Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, đêm nhạc đã trở thành một điểm nhấn rực rỡ sắc màu và ý nghĩa.

Hàng ngàn khán giả dõi theo những tiết mục trên sân khấu, cùng reo hò trong bầu không khí tự hào, náo nhiệt.

Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 17 phút tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sau chương trình "Muôn sắc Việt Nam" khiến cho bầu trời Hà Nội càng thêm rực sáng trong một đêm nhạc đầy ý nghĩa. Màn pháo hoa sử dụng khoảng 2.005 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 688 giàn phun cùng các ống hỏa thuật.