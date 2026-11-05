Ngày Văn hóa Việt Nam: Lan tỏa giá trị di sản và tinh thần đại đoàn kết

Chủ trì họp báo có ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Họp báo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các Sở VHTTDL, Sở VHTT và cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố, với khoảng 1.100 đại biểu tham dự.

Họp báo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các Sở VHTTDL, Sở VHTT và cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố, với khoảng 1.100 đại biểu tham dự.

Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tính đến ngày 5/11, cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình, gồm 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm. 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai; nhiều bộ, ngành, đoàn thể cũng xây dựng kế hoạch hưởng ứng riêng.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra lúc 9h00 ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát sóng trực tiếp trên VOV1.

Bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL) cho biết, các hoạt động được tổ chức rộng khắp từ Trung ương và chú trọng ở cấp cơ sở, hướng tới trẻ em, thanh thiếu niên, người cao tuổi và các gia đình. Đến nay, khoảng 450 hoạt động đã được cập nhật trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn); người dân có thể theo dõi các chính sách ưu đãi tại mục “Ưu đãi” của nền tảng này. Để tránh tình trạng “đồng nhất”, các địa phương sẽ lựa chọn nét đặc trưng văn hóa vùng miền đưa vào chương trình.

Bà Vi Thanh Hoài nhấn mạnh, sau Ngày Văn hóa Việt Nam, việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở sẽ tiếp tục được chú trọng, để văn hóa thấm sâu vào đời sống mọi tầng lớp nhân dân.

Bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL) .

Về lĩnh vực di sản, ông Phạm Định Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) thông tin, Cục đã có văn bản đề nghị các bảo tàng, ban quản lý di tích và các Sở tổ chức thực hành, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, ghi danh, cùng các hoạt động trưng bày, liên hoan, hội thảo. Nổi bật là Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), dự kiến mở cửa từ ngày 21 - 27/11.

Ông Phạm Định Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) .

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Hà Nội được Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 giao chủ trì, phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, đây là chương trình cấp quốc gia, không phải sự kiện riêng của Hà Nội. Ban Tuyên giáo Trung ương là đầu mối thẩm duyệt, chỉ đạo nội dung; UBND TP Hà Nội và Bộ VHTTDL là hai cơ quan chính phối hợp tổ chức; Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là hai cơ quan đồng thực hiện.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, chương trình phục vụ nhân dân và hoàn toàn miễn phí. Thành phố đã chuẩn bị nền tảng cấp phát vé điện tử; thời điểm, cách thức nhận vé sẽ sớm được công bố. Chương trình bắt đầu lúc 20h00 ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, truyền hình trực tiếp trên VTV1, kết hợp trình diễn pháo hoa.

Cũng trong dịp này, từ ngày 22 - 24/11 có các suất chiếu phim miễn phí tại rạp; nhiều địa phương như Huế, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ… tổ chức các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm di sản đặc sắc, góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với mọi người dân.