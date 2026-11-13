Ngày Văn hóa Việt Nam: Lan tỏa bản sắc, khơi dậy khát vọng

Skyline gồm một nhóm bạn trẻ do Phùng Quang Trung (sinh năm 1996) sáng lập và dẫn dắt, chuyên phục dựng miễn phí di ảnh liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các nhân vật lịch sử. Hơn 5 năm qua, nhóm đã phục dựng hơn 12.000 di ảnh. Đằng sau những gương mặt được làm rõ từ ảnh cũ là niềm mong mỏi của các gia đình, cùng những câu chuyện khiến những người trẻ làm công việc này không khỏi day dứt.