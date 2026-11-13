Ngày Văn hóa Việt Nam: Lan tỏa bản sắc, khơi dậy khát vọng
Lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức với hàng trăm hoạt động trên phạm vi cả nước, mở ra một không gian tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo và niềm tự hào dân tộc. Tại Hà Nội, điểm nhấn đặc biệt là Concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”, dự kiến quy tụ khoảng 50 nghìn khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình. Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa gì và làm thế nào để những sự kiện quy mô lớn tạo được sức lan tỏa lâu dài?
Phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-van-hoa-viet-nam-lan-toa-ban-sac-khoi-day-khat-vong-246261112172710112.htm