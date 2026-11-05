Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được triển khai trên phạm vi toàn quốc

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, triển khai trên phạm vi toàn quốc. Sự kiện gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Các hoạt động nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tính đến ngày 5/11, cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó có 282 hoạt động văn hóa, nghệ thuật; 36 hoạt động thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và tổ chức Trung ương cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và tổ chức giao lưu cộng đồng.

Cụ thể, các sự kiện nổi bật ở cấp Trung ương đã và đang được triển khai gồm: nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối các hoạt động văn hóa và được cập nhật thường xuyên; chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống”, diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Diễn ra ngày 24/11/1946, Hội nghị là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ kỷ niệm năm nay dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Đối với lĩnh vực điện ảnh, khán giả có thể tham gia Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Trong đó, các suất chiếu miễn phí tại rạp được tổ chức tập trung trong ba ngày 22-24/11. Hoạt động chiếu phim lưu động cũng được triển khai nhằm đưa các tác phẩm điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Bên cạnh các hoạt động cấp Trung ương, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn cũng được tổ chức tại các địa phương. Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra sáng 21/11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, với hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Tối 24/11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, kết hợp trình diễn pháo hoa và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 cùng các nền tảng.

Tại thành phố Huế, chuỗi hoạt động từ ngày 22 đến 24/11 giới thiệu các chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản, trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc; Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc và chương trình hát Quan họ trên thuyền; Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử.

Ở nhiều địa phương khác, các hoạt động được xây dựng gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng, miền như trình diễn di sản Xứ Lạng, đồng diễn múa Chầu tại Lạng Sơn; trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn tại Đà Nẵng; quảng bá văn hóa cồng chiêng tại Gia Lai; giới thiệu văn hóa Chăm tại Khánh Hòa; các hoạt động gắn với đờn ca tài tử, âm nhạc truyền thống Khmer tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và tạo điều kiện để người dân sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa.