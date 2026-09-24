Ngày Văn hoá Việt Nam là dịp du khách tận hưởng giá trị văn hoá Việt

Phóng viên: Phát triển du lịch không chỉ trông chờ vào các kỳ nghỉ lễ nhưng những kỳ nghỉ lễ vẫn rất quan trọng với ngành Du lịch. Kết quả thể hiện gần đây nhất là dịp 2/9. Theo ông, các kỳ nghỉ lễ có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu tăng trưởng du lịch cả năm 2026, hướng tới đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam?

TS Hà Văn Siêu: Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới, được xếp hạng thu nhập trung bình cao. Nhu cầu đi du lịch cũng ngày càng cao, đặc biệt là du lịch trong nước. Khi thu nhập cũng như thời gian nghỉ lễ tăng lên, người Việt Nam đi du lịch ngày càng nhiều. Điều đó thể hiện mức sống, chất lượng cuộc sống của người dân đã được nâng lên.

TS Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam..

Các kỳ nghỉ lễ có vai trò vô cùng quan trọng, tạo điều kiện, nhất là về thời gian để người dân thực hiện được các chuyến du lịch. Qua kỳ nghỉ lễ mới nhất là dịp 2/9 có thể thấy các địa phương, các điểm đến đã có sự chuẩn bị đón các dòng khách, đặc biệt là những khách có sự chuẩn bị chu đáo, lên kế hoạch đi du lịch trong ngày lễ.

Số liệu thống kê về lượng khách đến với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các trung tâm du lịch lớn của cả nước cũng như kết quả chung sau kỳ nghỉ này đã cho thấy việc hoạch định các chương trình, tổ chức thực hiện rất bài bản, đạt được những hiệu quả tích cực.

Chúng tôi đánh giá rất cao việc các doanh nghiệp du lịch đầu tư vào các sản phẩm du lịch mới, đón được những dòng khách mới vào những kỳ nghỉ lễ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

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Các hoạt động văn hoá đặc sắc tạo sức hút cho du lịch Việt Nam.

Phóng viên: Ngay sau kỳ nghỉ lễ 2/9 còn một số dịp lễ khác và gần nhất là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Liệu chúng ta có thể kỳ vọng đây sẽ là một “mùa du lịch” đặc biệt cho các địa phương và doanh nghiệp hàng năm, thưa ông?

TS Hà Văn Siêu: Các kỳ nghỉ lễ đã trở thành cơ hội, là dịp để người dân cũng như du khách tôn vinh, tận hưởng và trải nghiệm những giá trị văn hóa thông qua lễ hội, trải nghiệm văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của các dân tộc ở các vùng, miền.

Năm 2026, ngày 24/11 chính thức được chọn là Ngày Văn hoá Việt Nam. Đây là ngày hội của toàn dân, là dịp để người dân hưởng thụ, tôn vinh những giá trị văn hóa của đất nước, của dân tộc. Đây cũng là cơ hội để ngành Du lịch đưa ra những sản phẩm du lịch văn hóa, tôn vinh văn hóa và không ngừng làm giàu giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật sẽ là nội dung không thể thiếu trong Ngày Văn hoá Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam đang khơi dậy sức sáng tạo của những người làm du lịch, những người làm văn hóa, từ đó tạo ra nhiều hơn những hoạt động văn hóa, những trải nghiệm du lịch mới, để ngày nghỉ ấy càng có giá trị và đúng với vai trò, sứ mệnh của ngành văn hoá, tôn vinh văn hoá, gia tăng giá trị cho kinh tế, du lịch.

Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 sẽ là điểm nhấn trong hoạt động tôn vinh văn hoá, phát triển văn hoá, du lịch, trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách, những người yêu văn hoá Việt Nam.

Phóng viên : Số liệu thống kê từ kỳ nghỉ vừa qua cho thấy người Việt có xu hướng ưu tiên du lịch trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam đang gia tăng. Theo ông, bản sắc văn hoá riêng có của Việt Nam đã tạo sức hấp dẫn cho du lịch như thế nào?

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu khẳng định chính giá trị văn hoá tạo sự khác biệt, làm nên sức hấp dẫn cho du lịch Việt Nam.

TS Hà Văn Siêu: Xu hướng du lịch đó cho thấy sự chuyển dịch, từ nhận thức cho đến phong cách tiêu dùng, sử dụng thời gian, tận hưởng giá trị của người Việt đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Khi mọi người nhìn nhận những giá trị Việt Nam, khi giá trị văn hoá của người Việt, lối sống, con người, ẩm thực Việt được lan toả mạnh mẽ cũng làm cho du khách trên thế giới yêu thích đến Việt Nam.

Những giá trị văn hoá Việt đang được toả sáng, được chính người Việt yêu quý tôn vinh và đang trở thành những giá trị khác biệt để tự hào giới thiệu Việt Nam ra thế giới. Chúng ta đang sử dụng hình ảnh, giá trị, phong cách Việt để tô đẹp cho văn hoá Việt Nam, đồng thời mang lại những giá trị về mặt kinh tế, du lịch cho văn hoá, lan toả văn hoá ra thế giới.

Cách người dân tự hào, tự tin giới thiệu văn hoá truyền thống góp phần tạo sức hấp dẫn riêng cho du lịch.

Văn hoá đang trở thành tài nguyên, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, khơi dậy nguồn lực mới cho Việt Nam nói chung, du lịch Việt Nam nói riêng, đúng như tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Những ngày lễ, hoạt động văn hoá đang trở thành công cụ với rất nhiều cách làm sáng tạo để thể hiện văn hoá Việt. Từ phong cách, lối sống, ẩm thực, thời trang, lễ hội… cho đến cách đi du lịch của người Việt cũng có thể làm cho thế giới yêu Việt Nam hơn. Chúng tôi muốn khơi dậy giá trị Việt trong cách đi du lịch. Từ nhận thức, giữ gìn môi trường, giao tiếp giữa người Việt với du khách cũng tạo nên sắc thái riêng, bản sắc, thương hiệu du lịch Việt rất gần gũi, rất thân thiện, rất nhân văn và rất văn hoá.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!