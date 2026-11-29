Với sự chủ động, nỗ lực của các địa phương trong tổ chức nhiều hoạt động phong phú, giàu bản sắc, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được triển khai trên phạm vi cả nước đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tạo cơ hội để mỗi người tiếp cận, trải nghiệm, thụ hưởng các giá trị văn hóa, thêm yêu và tự hào về di sản dân tộc. Qua đó, tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được lan tỏa, góp phần khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển đất nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tạo nên không gian hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền. Ảnh: Hồng Phượng - Huy Bằng/ Báo Tin tức và Dân tộc

Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày hội của toàn dân

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) được tổ chức trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đại diện các tầng lớp nhân dân. Đây là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, đồng thời tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò dẫn đường của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bài học xuyên suốt từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chăm lo văn hóa chính là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa càng phải giữ vai trò định hướng, gắn kết mục tiêu tăng trưởng với chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc; nâng cao năng lực tự chủ, sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài cho văn hóa.

Thông điệp về việc chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đây không chỉ là dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, biểu diễn mà thực sự trở thành ngày hội để nhân dân gặp gỡ, tìm hiểu, thêm yêu văn hóa dân tộc và trực tiếp tham gia đời sống văn hóa. Mỗi gia đình cùng đọc sách, mỗi lớp học tìm hiểu di sản, mỗi cộng đồng duy trì sinh hoạt nghệ thuật đều có thể góp phần tạo nên sức sống bền vững cho ngày hội.

Những định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tiếp tục khẳng định yêu cầu đưa văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và nguồn lực cho phát triển đất nước. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đồng tình và hưởng ứng của giới nghiên cứu, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hóa... Trên các phương tiện truyền thông, nhiều ý kiến đã tiếp tục phân tích, làm rõ những định hướng lớn từ bài phát biểu, tập trung vào yêu cầu gìn giữ bản sắc để kiến tạo động lực phát triển; phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng sức sống của di sản và nghệ thuật; chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của quốc gia…

Phân tích bài phát biểu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa nhấn mạnh, người dân không chỉ tham gia các hoạt động văn hóa mà còn phải là chủ thể lựa chọn, thực hành, sáng tạo và trao truyền các giá trị văn hóa. Trong khi đó, Tiến sĩ Dương Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi đưa di sản vào sản phẩm du lịch văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng cần được tham gia thực chất, đồng thời được hưởng lợi tương xứng từ những đóng góp của mình.

Những ý kiến trên báo chí cho thấy sức lan tỏa của bài phát biểu không chỉ dừng ở sự đồng thuận về nhận thức mà còn mở ra những gợi ý thiết thực để cụ thể hóa các định hướng phát triển văn hóa. Qua đó, tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị từng bước được chuyển tải vào thực tiễn, với trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, khơi thông nguồn lực di sản, thúc đẩy sáng tạo và đưa văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững.

Sắc màu văn hóa lan tỏa khắp mọi miền

Không khí tấp nập tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh di sản, giới thiệu bản sắc cộng đồng và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ở khu vực phía Bắc, tại Hà Nội, chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu di sản và trải nghiệm văn hóa. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 24/11, lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Tại Bắc Ninh, chương trình Hát Quan họ trên thuyền tối 23/11 đã đưa làn điệu dân ca truyền thống đến gần hơn với công chúng. Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, với các hoạt động trình diễn di sản, giới thiệu phong tục, thể thao truyền thống, góp phần tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng. Trong khi đó, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, quy tụ đại diện 7 dân tộc trình diễn, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm đặc trưng. Dịp này, Thành Nhà Hồ và Khu di tích Lam Kinh mở cửa miễn phí, giúp người dân, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu di sản lịch sử, văn hóa địa phương.

Ở miền Trung, Huế tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 22 đến 24/11, giới thiệu áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực và văn hóa đọc. Các hoạt động góp phần đưa di sản cố đô đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Huế. Tại Đà Nẵng, chương trình trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn tối 23/11 và chương trình nghệ thuật ngày 24/11 tạo điểm nhấn khi kết hợp công nghệ hiện đại với việc quảng bá lịch sử, văn hóa địa phương.

Tại Quảng Ngãi, các hoạt động thuộc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc nổi bật với không gian văn hóa, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, lễ hội đường phố cùng những màn trình diễn cồng chiêng, xoang và trang phục truyền thống, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Còn tại Khánh Hòa, chương trình “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” tối 24/11 là dịp địa phương đón nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na, đồng thời biểu dương 37 nghệ nhân có đóng góp trong bảo tồn, phát huy di sản.

Ở phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động quy mô, nổi bật là Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quy tụ đại diện 54 dân tộc cùng các chương trình trình diễn nghệ thuật truyền thống, giao lưu văn hóa quốc tế. Ngày 24/11, thành phố tiếp tục tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, trình diễn 3D Mapping và cầu truyền hình tại ba điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Vũng Tàu. Cùng với đó, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm mỹ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” và Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” góp phần mở rộng không gian sáng tạo, quảng bá hình ảnh thành phố.

Trong lễ hội Oóc-om-bóc, ngoài nghi lễ thả đèn, cúng trăng… thì đua ghe Ngo luôn được đồng bào Khmer háo hức chờ đợi nhất. Hoạt động này gắn liền với sự hình thành và phát triển của dân tộc Khmer, phản ánh ước nguyện về một cuộc sống an thịnh, tinh thần đoàn kết, biểu trưng sức mạnh. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Tại Cần Thơ, Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2026 diễn ra sôi nổi trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspéro, với sự tham gia của 84 đội ghe nam, nữ. Cùng thời điểm, Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Hạt gạo xanh – Vươn tầm quốc tế” góp phần tôn vinh văn hóa lúa nước và quảng bá hình ảnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại Vĩnh Long, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok kéo dài đến ngày 24/11, với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa Khmer và đua ghe Ngo, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng sự hưởng ứng rộng khắp, nhiệt thành của các địa phương và nhân dân cả nước, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đã trở thành ngày hội văn hóa xứng tầm, quy tụ và lan tỏa những giá trị tinh hoa của dân tộc. Sự giao hòa giữa các sắc màu văn hóa, loại hình nghệ thuật và di sản đặc sắc không chỉ tôn vinh chiều sâu truyền thống mà còn khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng. Qua đó, văn hóa tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.