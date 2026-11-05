Ngày Văn hóa Việt Nam: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì Họp báo.

Các đại biểu tham dự Họp báo.

Phát biểu tại Họp báo, đồng chí Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Tính đến ngày 5/11/2026, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; Thể dục, thể thao 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm 85 sự kiện).

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng như: Giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng...cũng được tổ chức.

34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các địa phương cơ bản bám sát yêu cầu tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6 nhóm hoạt động chủ yếu: Thông tin tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông số; Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; Bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; Tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; Quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa; Biểu dương, nhân rộng mô hình...

Đồng chí Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí thông tin tại buổi họp báo.

Cũng theo đồng chí Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí , một nội dung đáng chú ý trong công tác tổ chức và lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với địa chỉ truy cập cmap.vn.

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam không chỉ phục vụ chuỗi hoạt động quanh ngày 24/11. Thông tin về sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam, để mỗi người dân và du khách có thêm một địa chỉ tìm hiểu, khám phá và kết nối với đời sống văn hóa trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó còn có Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” triển khai từ ngày 12/10 đến 30/11, với thông điệp: “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”. Qua đó khơi dậy năng lực sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện và giới thiệu những giai điệu, tác phẩm gắn với đời sống, phản ánh sự đa dạng vùng miền, dân tộc, thế hệ; đồng thời quảng bá giá trị âm nhạc Việt Nam đến công chúng, đặc biệt đến giới trẻ.

Người tham gia có thể tìm hiểu kiến thức âm nhạc, chia sẻ video về giai điệu gắn với đời sống hoặc sáng tạo tác phẩm âm thanh mang chất liệu văn hóa dân gian. Chương trình có tổng giá trị giải thưởng 175 triệu đồng và dự kiến công diễn các tác phẩm vào ngày 24/11.

Toàn cảnh buổi Họp báo.

Thông tin về Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng chí Lê Quang Tự Do cho biết: “Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ngày 24/11/1946 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ kỷ niệm diễn ra lúc 09h00 ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VOV1”.

Cùng đó, khán giả yêu điện ảnh có thể tham gia Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 18 - 24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22 - 24/11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức để đưa tác phẩm điện ảnh tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Tại buổi Họp báo, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và yêu cầu các đơn vị tập trung làm nổi bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Họp báo.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề nghị cần phản ánh sinh động các hoạt động diễn ra tại cơ sở, nhất là tại thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực; hoạt động thể dục, thể thao, triển lãm, hội thi, văn hóa đọc, tìm hiểu lịch sử, truyền thống; việc miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, xem phim, thưởng thức nghệ thuật; các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, chung vui với Nhân dân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, biểu dương các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và các tập thể, cá nhân tiêu biểu; lan tỏa những câu chuyện đẹp, những cách làm thiết thực, sáng tạo từ cơ sở.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thông tin tại họp báo.

Cũng tại buổi Họp báo, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Trung ương về phát triển văn hóa, Thành phố Hà Nội đã chủ động, đồng bộ triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng vào thực tiễn. Để chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, Thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai đồng bộ các phần việc từ cấp thành phố đến các sở, ngành, địa phương, bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các ban, bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng và ý nghĩa của chương trình.