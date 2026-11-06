Ngày Văn hóa Việt Nam: Khắp ba miền rộn ràng với hàng trăm hoạt động

Du khách hào hứng với các hoạt động văn hóa tại Sun World Ba Den Mountain. Ảnh minh họa: SG

Ngày 24.11.2026, Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026).

Theo thông tin tại cuộc họp báo ngày 5.11 của Bộ VHTTDL, tính đến thời điểm này, cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng. Trong đó, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, với các hoạt động trải rộng từ biểu diễn nghệ thuật, thể thao đến trưng bày, triển lãm, giới thiệu di sản và giao lưu cộng đồng.

Điểm đáng quan tâm của chuỗi sự kiện là cách các địa phương lựa chọn những giá trị văn hóa đặc trưng để giới thiệu với công chúng. Du khách có thể tìm hiểu nghệ thuật truyền thống, tham gia không gian làng nghề, khám phá di sản hoặc theo dõi các chương trình biểu diễn tại những địa điểm công cộng.

Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động lớn quanh hồ Hoàn Kiếm

Tại Hà Nội, chương trình "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội" dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 24.11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Theo thông tin được lãnh đạo Sở VHTTDL công bố ngày 6.11, lễ khai mạc dự kiến tổ chức trong hai ngày 21 - 22.11, với các hoạt động dâng hương, diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật, quy mô hơn 30.000 người tham gia.

Không gian sự kiện được mở rộng với ba sân khấu biểu diễn, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại như cải lương, chèo, múa rối, xiếc, kịch. Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội cũng tổ chức các suất diễn phục vụ người dân, du khách, kết hợp giao lưu nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Trong bốn ngày diễn ra chương trình, Hà Nội duy trì 5 không gian trải nghiệm văn hóa. Du khách có thể tìm hiểu làng nghề, phố nghề truyền thống tại Quảng trường phía Đông; tham quan không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền; trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Triển lãm "Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ" được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm.

Một chương trình có quy mô lớn khác diễn ra lúc 20 giờ ngày 24.11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, thời lượng tối đa 120 phút, kết hợp các màn pháo hoa và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Ngoài khu vực trung tâm, Hà Nội còn tổ chức Tuần lễ hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cùng các hoạt động tại 126 xã, phường. Đây là hướng tiếp cận đưa sự kiện ra khỏi những sân khấu lớn, đến gần hơn với đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư.

Từ quan họ, di sản cố đô đến không gian cồng chiêng Tây Nguyên

Ở khu vực phía Bắc, Bắc Ninh lựa chọn dân ca quan họ làm điểm nhấn với Liên hoan các làng quan họ gốc và chương trình hát quan họ trên thuyền. Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử. Tại Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa các dân tộc là dịp giới thiệu sự đa dạng trong phong tục, nghệ thuật và đời sống của các cộng đồng dân tộc.

Lạng Sơn cũng đưa các giá trị văn hóa xứ Lạng vào chương trình hưởng ứng, trong đó có trình diễn di sản và đồng diễn múa chầu. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân gian vốn gắn bó với sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

Tại miền Trung, TP. Huế tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 22 - 24.11, giới thiệu các chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản, trải nghiệm áo dài, ca Huế, bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Đây là những chất liệu có thể kết hợp thành hành trình khám phá văn hóa cố đô, từ nghệ thuật biểu diễn đến những giá trị hiện diện trong đời sống thường ngày.

Đà Nẵng dự kiến tổ chức trình diễn ánh sáng công nghệ 3D Mapping trên sông Hàn, kết hợp các chương trình nghệ thuật. Trong khi đó, Khánh Hòa tập trung giới thiệu văn hóa Chăm thông qua các hoạt động tại địa phương. Đây là hướng khai thác phù hợp với những điểm đến có lợi thế về di sản kiến trúc, nghệ thuật và bản sắc văn hóa bản địa.

Ở Tây Nguyên, Gia Lai tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa cồng chiêng, giới thiệu di sản tại Bảo tàng Pleiku và chương trình nghệ thuật truyền thống. Các hoạt động tại đây góp phần đưa không gian văn hóa của đồng bào Tây Nguyên đến gần hơn với khách tham quan.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các chương trình hưởng ứng gắn với đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer. Đây cũng là dịp để du khách tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước, nơi các loại hình nghệ thuật dân gian vẫn hiện diện trong sinh hoạt cộng đồng.

Tra cứu điểm đến văn hóa qua nền tảng số

Với hàng trăm hoạt động được tổ chức tại nhiều địa phương, việc cập nhật lịch trình và lựa chọn điểm tham quan phù hợp là điều du khách cần quan tâm. Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP), ra mắt ngày 1.11.2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, được kỳ vọng hỗ trợ nhu cầu này.

Thông qua địa chỉ cmap.vn, người dùng có thể tra cứu thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước. Dữ liệu được cập nhật trước, trong và sau ngày 24.11, giúp người dân và du khách chủ động tìm kiếm chương trình theo địa phương, nội dung trải nghiệm và lịch trình.

Với quy mô triển khai trên toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để các địa phương giới thiệu bản sắc riêng thông qua di sản, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng. Thay vì chỉ tập trung vào những chương trình biểu diễn quy mô lớn, chuỗi hoạt động còn mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tham gia và trải nghiệm các giá trị văn hóa ngay tại nơi mình sinh sống hoặc trong những chuyến đi cuối tháng 11.