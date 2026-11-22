Nhà thơ, nhà báo Trịnh Công Lộc sinh ở đất lúa Thái Bình nhưng gắn bó với đất biển Quảng Ninh từ khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Văn Hà Nội. Ông có mặt ở một huyện biên giới khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra. “Mộ gió” là bài thơ tạo sức gợi và cảm hứng về tình yêu và trách nhiệm với biển, đảo Tổ quốc. PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh xúc động trước sự ra đi của Trịnh Công Lộc, đã ghi lại mấy cảm nhận qua bài thơ “Mộ gió” của anh: