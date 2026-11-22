Ngày Văn hóa Việt Nam: Hơn 2.000 người diễu hành áo dài
Từ tinh hoa thủ công của các làng nghề, vẻ đẹp văn hóa truyền thống được tôn vinh qua tà áo dài Việt tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Với chủ đề “Dòng chảy di sản”, chương trình Diễu hành Áo dài quanh hồ Hoàn Kiếm quy tụ hơn 2.000 người tham gia, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng giữa trung tâm Thủ đô, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-van-hoa-viet-nam-hon-2000-nguoi-dieu-hanh-ao-dai-24626112219004139.htm