Ngày văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2026 diễn ra tại Phú Quốc

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc, chương trình Ngày văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3-4/10 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa đặc khu Phú Quốc.

Chương trình do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang chủ trì, cùng sự tham gia của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Tổng Công ty Nhà nước Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Sở Du lịch tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc và các cơ quan liên quan của hai nước.

Tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo lối đương đại (Fusion Gukak) sẽ được mang đến chương trình. Ảnh: BTC

Không chỉ là hoạt động hướng tới dấu mốc 35 năm quan hệ ngoại giao, chương trình được kỳ vọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối cộng đồng.

Việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là một trong những trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng nổi bật của Việt Nam và được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Với cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng được hoàn thiện và lượng du khách quốc tế lớn, Phú Quốc được kỳ vọng trở thành không gian để văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp cận đông đảo công chúng trong nước cũng như du khách quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, các gian hàng và không gian trưng bày sẽ giới thiệu văn hóa, du lịch và ẩm thực của Hàn Quốc và An Giang. Các hoạt động trải nghiệm được thiết kế đa dạng, hướng tới nhiều nhóm tuổi.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc mang đến các hoạt động tìm hiểu văn hóa, du lịch Hàn Quốc, cùng những chương trình trải nghiệm và nhận quà. Sự phối hợp của Tổng Công ty Nhà nước Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Hợp tác Doanh nghiệp và Trường học tỉnh Chungnam góp phần tạo nên không gian giới thiệu, thưởng thức những sản phẩm và món ăn tiêu biểu của Hàn Quốc.

Từ phía Việt Nam, các hoạt động giới thiệu văn hóa An Giang sẽ tạo thêm điểm nhấn cho chương trình. Công chúng có thể tìm hiểu văn hóa Chăm An Giang, trải nghiệm check-in cùng di sản, thưởng thức ẩm thực địa phương và khám phá không gian diễn xướng truyền thống.

Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình nghệ thuật với sự tham gia của đội biểu diễn Taekwondo quốc gia hàng đầu thế giới thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. Bên cạnh đó là tiết mục Fusion Gukak - trình diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo phong cách đương đại, tạo nên sự kết hợp giữa những giá trị âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Đỗ Nam Sơn và ca sĩ Isaac. Ảnh: BTC

Sân khấu còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng ca sĩ Đỗ Nam Sơn và ca sĩ Isaac, mang đến những tiết mục nghệ thuật đa dạng, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc giàu màu sắc.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu văn hóa, Ngày văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026 không chỉ mở rộng không gian giao lưu giữa người dân hai nước mà còn tạo cơ hội để công chúng quốc tế khám phá những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc tại một điểm đến du lịch quốc tế của Việt Nam.