Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, Hà Nội sẽ miễn phí vé tham quan tại nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, tạo cơ hội để người dân và du khách khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội vừa thông báo miễn phí vé tham quan tại 6 điểm di tích trong hai ngày 23 và 24/11/2026. Hoạt động này được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo đó, 6 điểm di tích mở cửa miễn phí gồm: Đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm); Ngôi nhà Di sản (số 87 Mã Mây); Di tích số 28 Hàng Buồm; Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ) và Đình Kim Ngân (số 42 Hàng Bạc).

Người dân đón xem lễ rước kiệu đền Bạch Mã trước đó.

Các điểm di tích đón khách vào buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. Người dân và du khách có thể đến tham quan, tìm hiểu kiến trúc, lịch sử cũng như những nét văn hóa đặc trưng gắn liền với khu phố cổ Hà Nội mà không phải mua vé.

Đáng chú ý, trong ngày 24/11, chương trình miễn phí vé còn được triển khai tại nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa khác trên địa bàn thành phố.

Danh sách các địa điểm gồm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Khu di tích Cổ Loa, Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương), Bảo tàng Hà Nội, Đền Quán Thánh, Làng cổ Đường Lâm, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Việc mở cửa miễn phí tại hàng loạt điểm đến được kỳ vọng góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của dân tộc. Đây cũng là dịp để du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm, khám phá Hà Nội trong những ngày cuối tháng 11.