Ngày Văn hoá Việt Nam

Giữa bối cảnh hội nhập sâu rộng và đời sống xã hội biến đổi nhanh chóng, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp chúng ta nhìn lại mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và phát triển; qua đó khẳng định văn hóa không chỉ là ký ức dân tộc, mà còn là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước tiến về phía trước.

Gìn giữ hồn cốt dân tộc trong dòng chảy hiện đại

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, văn hóa đã tạo nên bản lĩnh và sức sống của dân tộc Việt Nam. Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, nghĩa tình, ý chí tự cường, tinh thần hiếu học và đạo lý gia đình không chỉ là những phẩm chất được nhắc đến trong diễn ngôn, mà còn định hình cách người Việt suy nghĩ, ứng xử và gắn bó với cộng đồng, quê hương, đất nước.

Người dân xã Dương Hoà biểu diễn nghi thức "nghiềm quân" tại sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026. Ảnh: Nguyễn Tuấn Hùng

Những giá trị ấy không chỉ lưu giữ trong di sản, phong tục, tín ngưỡng, nghệ thuật hay tiếng nói, mà còn hiện diện sâu sắc trong nếp nhà, quan hệ giữa các thế hệ và ý thức về cội nguồn. Đó chính là chiều sâu của hồn cốt dân tộc: hệ giá trị làm nên căn tính và định hướng hành vi của cộng đồng.

Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ là cơ hội để mỗi người tự hỏi: Những giá trị ấy đang hiện diện ra sao trong đời sống hôm nay và sẽ được trao truyền thế nào cho mai sau? Đây là vấn đề cấp thiết khi hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường, đô thị hóa và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến thị hiếu, lối sống và hệ chuẩn mực. Sự biến đổi của cấu trúc gia đình, khoảng cách thế hệ và sức chi phối của môi trường số khiến nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ bị lãng quên.

Trong thực tế, sự mai một bản sắc không chỉ diễn ra khi di tích xuống cấp hay một loại hình nghệ thuật thất truyền, mà còn âm thầm xuất hiện khi những giá trị từng gắn bó với cộng đồng không còn được thực hành; khi người trẻ biết đến di sản nhưng không cảm thấy gắn bó; khi những chuẩn mực tốt đẹp chỉ được nhắc lại trong các dịp kỷ niệm mà chưa trở thành nguyên tắc ứng xử thường ngày.

Bởi vậy, bảo tồn không thể chỉ đo bằng số lượng di tích tu bổ, hồ sơ được lập hay lễ hội được tổ chức. Di sản vẫn sẽ mất đi sức sống nếu cộng đồng không còn thực hành, truyền dạy và nhìn thấy ý nghĩa của nó trong đời sống hôm nay. Gìn giữ hồn cốt dân tộc không phải là đóng khung quá khứ hay khước từ cái mới, mà là bảo vệ những giá trị cốt lõi để có nền tảng vững chắc tiếp nhận cái mới và kiến tạo tương lai.

Di sản cần được tiếp nối bằng sự thấu hiểu và sáng tạo

Nếu chỉ dừng lại ở việc nhắc nhớ quá khứ, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ khó tạo ra tác động lâu dài. Ý nghĩa sâu xa hơn phải là thúc đẩy quá trình trao truyền, để văn hóa tiếp tục sống trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Văn hóa chỉ thực sự trường tồn khi có người hiểu, thực hành, sáng tạo và tự nguyện tiếp nối. Và Ngày Văn hóa Việt Nam chính là điểm tựa để khơi nguồn, nuôi dưỡng dòng chảy ấy từ những không gian gần gũi nhất của đời sống.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Ảnh: Nhật Nam

Trước hết, đó là gia đình - nơi hình thành nền tảng văn hóa đầu tiên qua nếp nhà, lời ăn tiếng nói và cách ứng xử. Việc củng cố sự gắn kết giữa các thế hệ chính là cách giữ gìn không gian trao truyền tự nhiên và bền bỉ nhất. Song hành với gia đình, nhà trường cần vượt qua lối giáo dục nặng về lý thuyết để học sinh được trải nghiệm thực tế, gặp gỡ nghệ nhân, thực hành nghệ thuật truyền thống và kết nối di sản với đời sống. Cùng với đó, các thiết chế văn hóa như bảo tàng, thư viện, nhà hát cũng cần đổi mới thành những không gian mở, gần gũi để người dân học hỏi, sáng tạo và đối thoại với di sản.

Đặc biệt, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để chúng ta tôn vinh sức sáng tạo và bản lĩnh tiếp nối của thế hệ trẻ. Người trẻ không chỉ là đối tượng tiếp nhận, mà chính là lực lượng nòng cốt làm mới và trao truyền văn hóa bằng ngôn ngữ thời đại. Dù công nghệ số và mạng xã hội mở ra cơ hội đưa di sản đến gần công chúng hơn, sự lan tỏa qua không gian ảo vẫn không thể thay thế chiều sâu hiểu biết và thực hành; những sản phẩm chỉ nhấn mạnh yếu tố giật gân hay giản lược ý nghĩa sẽ không thể bảo vệ giá trị gốc.

Trong hành trình ấy, sự sáng tạo của người trẻ luôn cần điểm tựa vững chắc từ những "người giữ lửa". Nghệ nhân, nghệ sĩ và những người nắm giữ tri thức dân gian cần được tạo điều kiện để sống được bằng nghề, được trân trọng đúng mức để thế hệ kế tiếp nhìn thấy tương lai khi dấn thân. Khi thế hệ đi trước truyền lửa và thế hệ trẻ tiếp bước bằng tư duy mới, quá trình trao truyền sẽ không còn là sự sao chép nguyên bản, mà trở thành hành trình thấu hiểu, chọn lọc và kiến tạo giá trị mới trên nền tảng truyền thống.

Đưa văn hóa vào trung tâm phát triển

Chính vì vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để lan tỏa nhận thức mới về vị trí của văn hóa trong tiến trình phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần hay là tài nguyên để khai thác, mà trước hết là nền tảng hình thành con người, tạo dựng chuẩn mực xã hội và củng cố sức mạnh nội sinh. Những giá trị như trách nhiệm, trung thực, kỷ luật, tinh thần hợp tác và khát vọng sáng tạo sẽ hun đúc nên những công dân có tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng trước biến động - nguồn lực quyết định sự phát triển bền vững của quốc gia.

Ở phương diện kinh tế, di sản, nghệ thuật, tri thức bản địa, nghề thủ công, ẩm thực và các sản phẩm sáng tạo hoàn toàn có thể mở rộng sinh kế, thúc đẩy du lịch và công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn văn hóa qua lăng kính thương mại hóa và chạy theo doanh thu hay lượng khách, nguy cơ sân khấu hóa, làm biến dạng di sản là khó tránh khỏi. Cần một cách tiếp cận hài hòa: phát huy giá trị kinh tế nhưng không đánh đổi bản sắc; khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhưng không làm suy giảm vai trò chủ thể của cộng đồng. Người dân phải được tham gia quyết định, thực hành, sáng tạo và chia sẻ lợi ích từ chính những giá trị họ gìn giữ.

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Để văn hóa thực sự là nguồn lực phát triển, cần chuyển từ bảo tồn thụ động sang phát huy chủ động. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách và đầu tư cho thiết chế văn hóa cơ sở; doanh nghiệp giữ vai trò đồng hành có trách nhiệm; đội ngũ sáng tạo có môi trường phát triển và cộng đồng được trao quyền chính đáng. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho chất lượng xã hội và năng lực phát triển dài hạn của đất nước.

Nuôi dưỡng mạch nguồn để văn hóa thực sự thấm vào đời sống

Giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam không đo bằng số lượng sự kiện kỷ niệm, mà ở sự chuyển biến trong nhận thức và hành động xã hội. Ngày Văn hóa Việt Nam không nên là một ngày nghỉ hành chính đơn thuần, nơi các không gian văn hóa vẫn xa cách và hoạt động chỉ dừng ở khẩu hiệu. Ngược lại, ngày này cần mở ra cơ hội để người dân thực sự tiếp cận, trải nghiệm, gặp gỡ nghệ nhân và thực hành sáng tạo tại các bảo tàng, thư viện, nhà hát và không gian cộng đồng.

Quan trọng hơn, tinh thần ấy phải trở thành chuyển động thường xuyên trong đời sống: thiết chế văn hóa duy trì sức hút; nhà trường đưa trải nghiệm vào giáo dục; gia đình giữ gìn đạo lý; doanh nghiệp có trách nhiệm văn hóa và cộng đồng chủ động bảo vệ di sản. Gìn giữ văn hóa không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao, mà từ chính cách ứng xử trong gia đình, sự trân trọng tiếng nói, phong tục và ý thức xây dựng môi trường sống văn minh. Tình yêu văn hóa phải được chứng minh bằng cách mỗi người sống và làm việc hàng ngày.

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Một ngày tôn vinh văn hóa chỉ trọn vẹn ý nghĩa khi tinh thần của nó không khép lại sau 24 giờ. Một dân tộc muốn đi xa không thể chỉ dựa vào nguồn lực vật chất, công nghệ hay tốc độ tăng trưởng, mà cần nền tảng tinh thần vững chắc, những con người hiểu cội nguồn, tự tin về bản sắc và giàu khát vọng sáng tạo. Vì thế, Ngày Văn hóa Việt Nam cần trở thành điểm hẹn để toàn xã hội cùng thực hành trách nhiệm ấy: không chỉ tôn vinh văn hóa trong một ngày, mà nuôi dưỡng văn hóa trong mọi mặt đời sống; không chỉ gìn giữ những gì cha ông để lại, mà biến những giá trị ấy thành sức mạnh kiến tạo tương lai.