Ngày Văn hóa Việt Nam - Đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống nhân dân
Trong chiến lược phát triển đất nước, văn hóa ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Lần đầu tiên, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, lan tỏa những giá trị đặc sắc của dân tộc, mà còn mở ra không gian rộng lớn hơn để sáng tạo, kết nối và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc, phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-van-hoa-viet-nam-dua-van-hoa-tham-sau-vao-doi-song-nhan-dan-246261114234833183.htm