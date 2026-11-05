Ngày Văn hóa Việt Nam: Đưa di sản đến gần công chúng

Mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức họp báo trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các hoạt động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì họp báo. Ảnh: Tuấn Minh

Theo thông tin tại họp báo, cả 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai. Hơn 400 hoạt động, chương trình được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng, tập trung vào văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trưng bày và triển lãm. Nhiều bộ, ngành, tổ chức cũng tham gia quảng bá văn hóa, giới thiệu sản phẩm làng nghề và phát triển văn hóa đọc.

Một hoạt động đáng chú ý là Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra từ ngày 18 - 24/11. Các suất chiếu miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22 - 24/11. Hoạt động chiếu phim lưu động đưa tác phẩm tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp.

Tại Khánh Hòa, các di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý sẽ mở cửa miễn phí ngày 24/11. Người dân và du khách có thể tham gia trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar và Tháp Pô Klong Garai. Địa phương cũng tổ chức chương trình “Thanh âm quê hương”, trao giải và công bố các tác phẩm sáng tác mới về Khánh Hòa.

Để công chúng thuận tiện tra cứu, Bộ VHTT&DL đã ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) ngày 1/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Qua địa chỉ cmap.vn, người dân và du khách có thể tìm hiểu sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước. Thông tin tiếp tục được cập nhật sau ngày 24/11, phục vụ nhu cầu khám phá văn hóa lâu dài.

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do phát biểu tại họp báo. Ảnh: Tuấn Minh

Bên cạnh việc thưởng thức nghệ thuật, công chúng được khuyến khích sáng tạo qua chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống”, triển khai từ ngày 12/10 đến 30/11. Người tham gia có thể chia sẻ video về giai điệu đời sống hoặc sáng tạo tác phẩm âm thanh mang chất liệu văn hóa dân gian. Chương trình có tổng giá trị giải thưởng 175 triệu đồng, dự kiến công diễn các tác phẩm ngày 24/11.

Những điểm hẹn di sản trong tháng 11

Tại Hà Nội, lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” diễn ra sáng 21/11 ở khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, với diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 - 24/11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ Hoàn Kiếm.

Họp báo trực tuyến tại Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình bắt đầu lúc 20 giờ ngày 24/11, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả. Do Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VHTT&DL cùng các cơ quan liên quan, chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng.

Tại Huế, chuỗi hoạt động ngày 22 - 24/11 giới thiệu áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế dự kiến khai mạc ngày 22/11, mang đến một cách tiếp cận di sản cho công chúng.

Bắc Ninh tổ chức Liên hoan các làng Quan họ gốc ngày 16 - 18/11 và hát Quan họ trên thuyền tối 23/11. Thái Nguyên có Ngày hội văn hóa các dân tộc ngày 22 - 23/11. Tại Ninh Bình, Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam dự kiến mở cửa ngày 21 - 27/11 ở Cố đô Hoa Lư, kết hợp trình diễn, thực hành và giáo dục di sản.

Tại Quảng Ngãi, Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể dự kiến diễn ra ngày 20 - 23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp trình diễn cồng chiêng, lễ hội đường phố và giới thiệu nghề truyền thống.

Gia Lai dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng trong tháng 11, đưa di sản trở thành điểm nhấn trong các hoạt động hưởng ứng. Từ ngày 20 - 30/11, Bảo tàng Pleiku dự kiến tổ chức các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản, tạo cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu văn hóa địa phương. Ngày 24/11, chương trình nghệ thuật truyền thống dự kiến diễn ra tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Tại Nam Bộ, Cần Thơ chuẩn bị công diễn “Tiếng Hò Sông Hậu” ngày 24/11. Vĩnh Long dự kiến tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18 - 24/11 gắn với Lễ hội Ok Om Bok, có không gian ẩm thực 50 gian hàng, đua ghe Ngo và đêm lễ hội tại Ao Bà Om.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát sóng trực tiếp trên VOV1. Đây là dấu mốc để nhìn lại chặng đường phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời tôn vinh bản sắc dân tộc và vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, sáng tạo văn hóa.