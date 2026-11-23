Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh việc mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm để công chúng gắn bó lâu dài với nghệ thuật và di sản. Việc miễn, giảm phí tham quan tạo điều kiện ban đầu, còn chất lượng trải nghiệm sẽ giúp hình thành thói quen tham gia các hoạt động văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Báo Tin tức

Đưa văn hóa đến gần người dân

PV: Thưa ông, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cần mang lại những lợi ích cụ thể nào cho người dân?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Điều quan trọng nhất là người dân phải cảm nhận được Ngày Văn hóa Việt Nam mang đến những giá trị thiết thực cho cuộc sống của mình, chứ không chỉ là một ngày kỷ niệm hay những chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã thể hiện một bước tiến rất đáng trân trọng: ngày 24/11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động; việc miễn, giảm phí tham quan ở các cơ sở văn hóa, thể thao công lập được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đó không đơn thuần là sự ưu đãi, mà còn gửi đi thông điệp: thụ hưởng văn hóa là nhu cầu chính đáng của mỗi người và phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần công chúng.

Nhưng lợi ích không chỉ dừng ở một tấm vé miễn phí. Đó còn là cơ hội để cha mẹ đưa con đến bảo tàng, một người công nhân được thưởng thức buổi biểu diễn tử tế, người cao tuổi tìm thấy niềm vui trong sinh hoạt cộng đồng, và mỗi gia đình có thêm thời gian bên nhau.

Văn hóa giúp con người được nghỉ ngơi, được kết nối, được nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy lòng tự hào về đất nước. Thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam, vì thế, phải được đo bằng niềm vui và cảm nhận thực tế của người dân, bằng những cơ hội tiếp cận văn hóa được mở ra công bằng hơn cho mọi người.

+ Theo ông, làm thế nào để các hoạt động hưởng ứng đến được với công nhân, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những người còn ít cơ hội tiếp cận văn hóa?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Muốn Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự là ngày của toàn dân, phải thay đổi cách nghĩ từ “mời người dân đến với các chương trình” sang “đưa văn hóa đến nơi người dân đang sống và làm việc”. Chúng ta không thể chỉ tổ chức những sự kiện lớn ở trung tâm thành phố rồi coi như mọi người đều có cơ hội như nhau.

Với công nhân, có thể tổ chức các chương trình nghệ thuật chất lượng tại khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, nhà văn hóa lao động; bố trí khung giờ phù hợp với ca làm việc và tạo điều kiện để cả gia đình cùng tham gia.

Với đồng bào vùng sâu, vùng xa, cần phát huy thư viện lưu động, rạp chiếu phim lưu động, các đoàn nghệ thuật cơ sở, hoạt động trải nghiệm di sản và những không gian văn hóa sẵn có của cộng đồng.

Cần đặc biệt quan tâm đến người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và những gia đình thu nhập thấp, từ việc đi lại, thông tin, ngôn ngữ đến điều kiện tiếp cận. Công nghệ số có thể mở thêm cánh cửa qua bảo tàng trực tuyến, thư viện số, chương trình nghệ thuật được truyền phát rộng rãi, nhưng không nên thay thế hoàn toàn trải nghiệm trực tiếp.

Điều quan trọng hơn cả là để người dân không chỉ đến xem mà còn được hát, được kể chuyện, được trình diễn nghề truyền thống, được giới thiệu văn hóa của chính mình. Khi cộng đồng là chủ thể sáng tạo, văn hóa sẽ có sức sống bền vững nhất.

Giữ sự gắn bó lâu dài với công chúng+ Sau những chương trình miễn phí trong dịp này, các bảo tàng, di tích và đơn vị nghệ thuật cần làm gì để giữ sự gắn bó lâu dài với công chúng?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Miễn phí có thể giúp một người lần đầu bước vào bảo tàng, nhưng chính chất lượng trải nghiệm mới khiến họ muốn quay lại. Bởi vậy, cần chuyển từ tư duy “tổ chức một ngày cho đông người đến” sang tư duy “xây dựng một mối quan hệ lâu dài với công chúng”.

Người dân góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa thông qua các hoạt động cộng đồng.

Một bảo tàng không nên chỉ trưng bày hiện vật mà cần biết kể những câu chuyện hấp dẫn; một di tích không chỉ là nơi tham quan mà có thể trở thành không gian học tập, khám phá, đối thoại giữa các thế hệ. Chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng cũng cần được chuẩn bị nghiêm túc, phù hợp với thị hiếu đa dạng, chứ không phải vì miễn phí mà đơn giản hóa chất lượng.

Từ ngày 24/11, mỗi thiết chế văn hóa có thể giới thiệu lịch hoạt động cho cả năm: cuối tuần trải nghiệm nghề thủ công, câu lạc bộ đọc sách, các buổi trò chuyện với nghệ sĩ, hoạt động tương tác cho trẻ em, những đêm biểu diễn định kỳ.

Cần tăng tính thân thiện của không gian, thuận tiện trong đăng ký và tiếp cận thông tin, đồng thời lắng nghe phản hồi của người tham gia. Khi người dân thấy mỗi lần trở lại đều có điều mới để khám phá, có người để gặp gỡ, có niềm vui để sẻ chia, văn hóa sẽ không còn là một cuộc hẹn mỗi năm một lần mà trở thành một thói quen đẹp của đời sống.

+ Trân trọng cảm ơn ông!