Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được xác lập chính là dịp để câu hỏi ấy được đặt ra rộng rãi hơn trong đời sống xã hội. Đây không đơn thuần là một ngày nghỉ theo quy định, cũng không nên chỉ được nhớ đến bằng những chương trình biểu diễn hay hoạt động kỷ niệm. Ý nghĩa sâu xa của ngày này nằm ở việc khơi dậy trong hàng triệu người dân ý thức về cội nguồn, về trách nhiệm gìn giữ những truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp được các thế hệ người Việt bồi đắp suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Ngày 24/4/2026, với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này; Nhân dân được khuyến khích tham gia các hoạt động văn hóa, đồng thời được miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc lựa chọn ngày 24/11 mang ý nghĩa lịch sử. Cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đông đảo đại biểu là các nhà văn hóa trên cả nước. Sự kiện thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc lấy ngày này làm Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để nhắc nhớ một dấu mốc quan trọng, tiếp nối tinh thần coi trọng văn hóa trong hành trình phát triển dân tộc.

Đánh thức ý thức văn hóa trong mỗi người dân

Văn hóa vốn không ở đâu xa. Văn hóa có trong lời ăn tiếng nói, cách ứng xử giữa các thành viên gia đình, trong tình làng nghĩa xóm, sự kính trọng người cao tuổi, lòng biết ơn tổ tiên. Văn hóa cũng hiện diện ở những làn điệu dân ca, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, món ăn, trang phục và kho tàng di sản trải dài trên mọi miền đất nước.

Những giá trị ấy đã tạo nên bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam. Qua bao biến động lịch sử, có những phong tục được bồi đắp, có những tập quán được điều chỉnh cho phù hợp với đời sống mới, nhưng tinh thần hướng về cội nguồn, tình nghĩa cộng đồng, lòng yêu nước và sự gắn bó giữa con người với quê hương vẫn là những mạch nguồn bền bỉ.

Vì vậy, điều Ngày Văn hóa Việt Nam hướng tới là giúp mỗi người nhận ra những giá trị đang hiện diện quanh mình, hiểu vì sao cần gìn giữ và biết cách tiếp nối. Trẻ em cần được nghe ông bà kể chuyện về gia đình, quê hương, lịch sử dân tộc. Người trẻ cần hiểu ý nghĩa của những phong tục, lễ nghi, di sản cha ông để lại. Mỗi gia đình cần giữ nếp nhà, tiếng nói, cách ứng xử và những truyền thống tốt đẹp; mỗi cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ di sản, gìn giữ phong tục có giá trị, đồng thời loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp.

Một phong tục đẹp chỉ có thể được duy trì khi có người thực hành. Một di sản chỉ có sức sống khi được cộng đồng trân trọng, bảo vệ và trao truyền. Vì thế, văn hóa không thể chỉ nằm trong bảo tàng, sách vở hay những dịp lễ hội, mà cần tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn từng nhấn mạnh: “Sức mạnh của văn hóa cuối cùng không nằm ở những khẩu hiệu lớn mà nằm ở cách con người lựa chọn hành xử mỗi ngày”. Nhìn từ góc độ ấy, Ngày Văn hóa Việt Nam cần tạo cơ hội để mọi người trực tiếp tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát các hoạt động được tổ chức sẵn.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 12/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh yêu cầu đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày hội của toàn dân, nơi người dân thực sự tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Các hoạt động từ ngày 18 đến 24/11 được định hướng tổ chức rộng khắp, gắn với cộng đồng dân cư và bản sắc từng vùng miền, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các không gian văn hóa, di sản, nghệ thuật và giá trị truyền thống.

Đây là hướng đi cần thiết. Nếu chỉ tập trung vào sân khấu, lễ nghi hay những chương trình mang tính trình diễn, ngày hội khó có thể chạm tới đời sống của đông đảo người dân. Điều quan trọng là mỗi địa phương tìm được cách kể câu chuyện văn hóa của mình, mỗi cộng đồng có cơ hội giới thiệu những nét đẹp riêng và mỗi người dân thấy mình có vai trò trong việc gìn giữ vốn văn hóa của quê hương.

Văn hóa là nền tảng cho khát vọng phát triển

Đặt Ngày Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ý nghĩa của sự kiện càng rõ hơn. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực và trụ cột cho phát triển nhanh, bền vững. Đây là định hướng quan trọng, đưa văn hóa vào vị trí tương xứng với vai trò của nó trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Tinh thần ấy gắn với yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới những mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045. Đất nước muốn vươn lên mạnh mẽ cần nền tảng kinh tế, khoa học, công nghệ và thể chế tiến bộ. Nhưng sức mạnh phát triển lâu dài còn được tạo nên từ con người, từ bản lĩnh, trí tuệ, lòng tự hào dân tộc và những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam.

Trong phát biểu về phát triển văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh mới, văn hóa không chỉ soi đường cho mỗi con người, mà còn định hướng con đường phát triển của cả dân tộc”. Nhận thức đó đặt ra yêu cầu đưa văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng trong xây dựng con người, giáo dục, định hình chuẩn mực ứng xử và hiện diện trong các quyết sách phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Một đất nước có thể tiếp nhận thành tựu mới của nhân loại, phát triển công nghệ hiện đại, mở rộng giao lưu và hội nhập quốc tế, nhưng càng đi xa càng cần hiểu rõ mình là ai, được hình thành từ những giá trị nào. Bản sắc dân tộc không phải điều níu giữ xã hội ở lại phía sau. Đó là điểm tựa để người Việt tự tin tiếp nhận cái mới, sáng tạo và phát triển mà không đánh mất những giá trị làm nên mình.

Với hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để hướng về quê hương, gìn giữ tiếng Việt, phong tục và truyền thống tốt đẹp, đồng thời giới thiệu những giá trị ấy với bạn bè quốc tế.

Giá trị của một ngày phải được tiếp nối trong cả năm

Một ngày dành riêng cho văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi những điều tốt đẹp được khơi dậy trong ngày ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống. Không thể đợi đến 24/11 mới nhớ về truyền thống, tìm đến di sản hay quan tâm đến những phong tục có nguy cơ mai một. Việc gìn giữ văn hóa cần bắt đầu từ mỗi gia đình, trường học, khu dân cư và trong cách ứng xử của từng người.

Cần để trẻ em tiếp xúc với lịch sử, di sản bằng những trải nghiệm sinh động; để người trẻ có cơ hội tìm hiểu, thực hành và sáng tạo trên nền tảng văn hóa truyền thống; để các nghệ nhân, những người nắm giữ tri thức dân gian được trân trọng và tạo điều kiện truyền nghề. Bảo tàng, nhà hát, thư viện, di tích và không gian văn hóa cũng cần gần gũi hơn với công chúng.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn có một nhận định đáng suy ngẫm: “Một ngày văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi giá trị của nó tiếp tục sống trong 364 ngày còn lại của năm”. Đó cũng là thước đo quan trọng đối với Ngày Văn hóa Việt Nam. Thành công không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay số lượng hoạt động, mà ở việc sau ngày hội, người dân có thêm ý thức giữ gìn nếp nhà, trân trọng di sản, ứng xử văn minh và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.

Dân tộc Việt Nam đã đi qua hàng nghìn năm lịch sử với biết bao biến thiên, nhưng những giá trị văn hóa cốt lõi vẫn được gìn giữ, bồi đắp và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế cần trở thành lời nhắc nhở trong toàn xã hội rằng, mỗi người đều có trách nhiệm với di sản tinh thần của dân tộc; mỗi gia đình, mỗi cộng đồng đều có thể bắt đầu từ những việc nhỏ để gìn giữ và làm giàu thêm bản sắc Việt Nam.

Khi hàng triệu người cùng có ý thức về cội nguồn, biết trân trọng những điều cha ông để lại và chủ động trao truyền cho con cháu, văn hóa sẽ tiếp tục là mạch nguồn nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc. Đó cũng là nền tảng để Việt Nam bước vào tương lai với tâm thế tự tin, hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ được hồn cốt của mình.