Trong ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, trung tâm Hà Nội đón lượng lớn người dân và khách du lịch. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khu vực hồ Gươm và phố cổ đông nghịt người, nhiều tuyến đường gần như chật kín. Ảnh: Châu Sa.

Không khí nhộn nhịp diễn ra trong suốt chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày lễ, tổ chức từ ngày 21 đến 24/11 tại khu vực hồ Gươm và Vườn hoa Lý Thái Tổ. Du khách có thể theo dõi các màn diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tìm hiểu sản phẩm làng nghề và thưởng thức ẩm thực Hà Nội. Ảnh: Châu Sa.

Nhà tù Hỏa Lò miễn phí vé tham quan trong ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) dành cho du khách trong và ngoài nước. Từ sáng sớm, đông người dân đã có mặt tại di tích, xếp hàng chờ vào tham quan. Nhân viên cho biết nơi đây đón hàng nghìn lượt khách trong buổi sáng. Không chỉ giới trẻ, nhiều người lớn tuổi và trẻ em cũng được gia đình đưa đến trải nghiệm. Ảnh: Trần Hiền.

Đầu giờ chiều, đông đảo khán giả xếp hàng bên ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình, háo hức chờ thưởng thức chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp. Trước đó, hệ thống đăng ký vé mở lúc 10h ngày 19/11 nhanh chóng ghi nhận lượng truy cập lớn. Chỉ khoảng 8 phút sau khi mở cổng, toàn bộ vé đã được đăng ký hết. Ảnh: Đinh Hà.

Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, gồm 3 chương: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản và Bản sắc vươn xa. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ là một trong những yếu tố khiến khán giả mong đợi đêm diễn. Trước giờ chương trình bắt đầu, khán giả đã lấp đầy các khán đài sân vận động Mỹ Đình. Concert dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả. Ảnh: Đinh Hà, Trần Hiền.

Theo Phòng Bảo tồn di sản Yên Tử, thuộc Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, TP. Quảng Ninh, tính đến 18h ngày 24/11, khu di tích đón gần 30.000 lượt khách, tăng 10-20 lần so với ngày thường. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng Bảo tồn di sản Yên Tử, cho biết lượng khách tăng đột biến so với ngày thường do dịch vụ cáp treo được miễn phí. Dù thời tiết có gió lớn, sương mù và mưa nhẹ, dòng người đã nối nhau lên chùa Đồng từ tối 23/11. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Ngày 24/11, mưa lớn và thời tiết rét khiến lượng khách đến Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) thưa dần (ảnh trái). Trước đó một ngày, ngôi làng đón đông du khách dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Một số người chủ động xin nghỉ phép ngày 23/11, điều chỉnh lịch làm việc để nghỉ liên tục 3-4 ngày. Ảnh: Tí Lầu.

Tại Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà cũng đón đông người dân, du khách đến leo núi từ khoảng 4h. Đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay nơi đây đón hơn 3.000 lượt khách trong buổi sáng. Phần lớn khách tham quan là giới trẻ, lựa chọn các hoạt động như trekking (đi bộ đường dài), chạy bộ, tập thể dục và khám phá thiên nhiên. Ảnh: @jenny_2k2000.

Trong sáng 24/11, lượng khách tham quan Dinh Độc Lập (TP.HCM) tăng đột biến, có thời điểm vượt khả năng tiếp nhận an toàn của di tích. Để bảo đảm an toàn cho khách, bảo vệ các công trình kiến trúc, hiện vật lịch sử và duy trì chất lượng phục vụ, Hội trường Thống Nhất đã chủ động điều tiết lượng khách, tạm ngưng đón khách từ 10h đến 13h cùng ngày. Ảnh: Võ Kỳ.

Tại Bảo tàng TP.HCM, lượng khách tham quan đông đúc trong ngày 24/11. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 20/11 đến 6/12, mở cửa phục vụ khách 14h-21h mỗi ngày. Các hoạt động nổi bật gồm triển lãm trang phục truyền thống, trải nghiệm mặc Việt phục, thực hành các nghề thủ công như viết thư pháp, trang trí gốm và thưởng thức các loại bánh dân gian. Ảnh: Võ Kỳ.

Đến tối cùng ngày, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) tiếp tục đón hàng nghìn người dân và du khách trong, ngoài nước tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Không gian phố đi bộ được tổ chức như một sân khấu lễ hội mở, với các khu vực trải nghiệm, giao lưu và 4 không gian biểu diễn nghệ thuật diễn ra đồng thời, kết nối các loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại. Ảnh: Hoài Bảo.

Đột biến khách đổ về Yên Tử từ nửa đêm, các tuyến lên đỉnh ùn tắc Chính sách miễn phí cáp treo ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thu hút đông du khách đến Yên Tử. Dòng người nối dài tại khu vực nhà ga và các tuyến đường mòn lên đỉnh.