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Giữa không khí rộn ràng, tôi tự hỏi điều gì sẽ theo chúng ta về nhà khi chương trình kết thúc. Câu hỏi ấy đôi khi có câu trả lời ngay ở lối ra, khi mọi người cùng ùa về một phía và ai cũng muốn mình ra trước. Hóa ra, bài thực hành văn hóa có thể bắt đầu ngay sau tràng vỗ tay cuối cùng.

Từ niềm vui của ngày hội đến nếp sống hằng ngày

Nếu như một buổi biểu diễn có thể khơi dậy sự đồng cảm với những số phận xa lạ, một chuyến đi bảo tàng có thể khiến đứa trẻ tò mò về câu chuyện của ông bà mình, thì một lễ hội có thể giúp người trẻ hiểu vì sao cộng đồng nâng niu một phong tục qua nhiều thế hệ…Hoạt động văn hóa có ý nghĩa đáng trân quý ở chỗ mở ra những cơ hội như vậy và nuôi dưỡng, bồi đắp sự bao dung, nhân ái trong tâm thức mỗi người. Từ những rung động ban đầu, mỗi người có thể dần thay đổi cách nhìn, cách lựa chọn và cách đối xử với những người quanh mình và xa hơn là khi đối diện với những điều mình gặp phải trong cuộc đời, dù chông gai gập ghềnh đến đâu, con người ta vẫn tìm về sự tử tế.

Những thay đổi ấy thường diễn ra trong các tình huống rất đỗi bình thường: ta giữ lời hẹn vì biết người khác cũng đã sắp xếp thời gian; chân thành xin lỗi khi làm phiền, kiên nhẫn chờ đến lượt, chủ động nhường chỗ cho người cần hơn. Trong một cuộc tranh luận, ta có thể nói rõ điều mình nghĩ mà vẫn giữ sự tôn trọng với người có ý kiến khác…Đôi khi, một lời nói đúng mực vào lúc cả hai bên đang nóng có ích hơn cả một bài diễn văn về ứng xử đẹp.

Trên không gian mạng, những lựa chọn tương tự diễn ra mỗi ngày. Trước một thông tin khiến mình bức xúc, ta có thể dừng lại để kiểm tra nguồn. Trước một bình luận dễ làm người khác tổn thương, ta có thể đọc lại câu mình vừa gõ. Nút chia sẻ ở ngay dưới ngón tay, còn việc tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện thường mất thêm vài phút và có thể lâu hơn chút - khoảng thời gian ấy dẫu ngắn cũng là một cách thực hành trách nhiệm với người đọc và với người có mặt trong câu chuyện.

Môi trường văn hóa được tạo nên từ cách ta đối xử với nhau

Một đứa trẻ học cách lắng nghe khi ý kiến của em được người lớn coi trọng, những lời răn dạy nghiêm khắc luôn dành “khoảng trống” cho những bữa cơm gia đình thân mật yên vui, cũng như học sinh hiểu giá trị của sự trung thực khi có thể nhận lỗi và được hướng dẫn cách sửa sai. Người dân cảm nhận văn hóa công vụ qua cách cán bộ tiếp nhận một phản ánh, giải thích vì sao hồ sơ cần bổ sung và chỉ rõ họ có thể làm gì tiếp theo... Chính những trải nghiệm lặp lại trong gia đình, nhà trường và môi trường xã hội tạo nên cảm nhận của mỗi người về sự tôn trọng và công bằng.

Cách tổ chức một ngày hội cũng bộc lộ những giá trị mà ngày hội muốn lan tỏa. Với một chương trình bên Hồ Gươm, sự trân trọng di sản thể hiện ngay từ cách bố trí sân khấu, lựa chọn âm lượng và giữ gìn cảnh quan. Khi khách ra về, lối đi thông thoáng và rác được thu gom cũng nói lên chất lượng tổ chức. Ban tổ chức giúp công chúng ứng xử có trách nhiệm bằng những việc cụ thể như bố trí đủ điểm bỏ rác, chỉ dẫn lối đi rõ ràng và tạo điều kiện để người cao tuổi, người khuyết tật tham gia thuận tiện. Công chúng góp phần bằng cách giữ gìn nơi mình vừa đến thưởng thức…

Bởi vậy, việc nuôi dưỡng con người văn hóa cần sự tham gia của nhiều phía. Nếu như gia đình tạo nếp qua cách người lớn đối xử với nhau, nhà trường cho học sinh cơ hội hợp tác và học cách giải quyết bất đồng thì môi trường làm việc công quyền xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch và thái độ phục vụ, bên cạnh đó là các thiết chế văn hóa mở rộng cơ hội để người dân gặp gỡ, sáng tạo và tham gia vào đời sống chung…Mỗi nơi có thể bắt đầu từ chính những tình huống mà mình gặp hằng ngày.

Để ngày hội có thêm 364 ngày

Ngày Văn hóa Việt Nam có thể là dịp để mỗi cộng đồng chọn một việc mình muốn làm tốt hơn. Một trường học có thể dùng những tình huống thật trong lớp để học sinh cùng bàn cách góp ý mà vẫn tôn trọng bạn. Một khu dân cư có thể cùng tìm cách giữ lối đi chung thông thoáng. Một bảo tàng có thể mời các gia đình kể lại câu chuyện mà một hiện vật gợi lên trong ký ức của họ. Khi được góp ý và trực tiếp tham gia, công chúng có thêm lý do để tiếp tục việc ấy sau ngày hội.

Truyền thông cũng có thể kéo dài sức sống của những câu chuyện ấy. Bên cạnh hình ảnh về một đêm diễn đông vui, tôi muốn được đọc thêm về những người đã kiên trì chăm sóc một không gian chung, những học sinh biết đứng về phía bạn bị chế giễu hay một cán bộ chịu khó giải thích để người dân đỡ mất thêm một chuyến đi. Báo chí có thể trở lại sau vài tuần để xem việc gì đã thành nếp, việc gì còn vướng và người trong cuộc đã cùng nhau tháo gỡ ra sao. Chính các chi tiết ấy giúp người đọc hình dung mình có thể bắt đầu từ đâu…

Tôi cũng như bao người dân trên mảnh đất hình chữ S vẫn mong Ngày Văn hóa Việt Nam có những buổi diễn hay, những triển lãm đáng xem và những cuộc gặp khiến người ta vui vì đã đến. Tôi cũng mong sáng hôm sau, người đi bộ quanh Hồ Gươm vẫn có thể thong thả trên lối quen, một người đang bực kịp dịu giọng trước khi nói, một người đọc tin chịu khó kiểm chứng trước khi chia sẻ. Qua 364 ngày còn lại, những việc nhỏ ấy có thể thành nếp sinh hoạt, trưởng thành trong lối sống và giá trị sâu xa của một ngày dành cho văn hóa có lẽ nằm ở chỗ nó giúp chúng ta sống cùng nhau tử tế hơn, ngay cả vào một ngày chẳng có lễ hội nào…