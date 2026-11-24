Hôm nay (ngày 24-11), Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây là dịp để toàn xã hội cùng nhìn nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc; khơi dậy khát vọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Khẳng định vị thế của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 24-11-1946, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là những nhà hoạt động văn hóa trên cả nước. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị lịch sử này: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược về vị trí của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời trở thành tư tưởng xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và là động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Ảnh: VGP

Trải qua 80 năm, tư tưởng ấy vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và là động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Quan điểm này được thể hiện trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Điều 2 của Nghị quyết số 28/2026/QH16, việc quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam cho thấy sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành dịp để toàn xã hội cùng nhìn nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc; tôn vinh những giá trị tốt đẹp, khơi dậy khát vọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đánh giá về ý nghĩa của quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, đây là một quyết định có ý nghĩa cả về nhận thức lẫn thể chế. Đồng thời, Ngày Văn hóa Việt Nam nên được xem là một “cú hích” cho cả năm, trở thành điểm nhấn để khơi dậy nhu cầu, thói quen và trách nhiệm văn hóa của mỗi người dân trong đời sống hằng ngày.

“Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và các chính sách mới của Quốc hội, ngày 24-11 còn nhắc mỗi cấp, mỗi ngành cần nhìn nhận văn hóa như một phần của chất lượng phát triển. Văn hóa góp phần hình thành nhân cách, củng cố niềm tin, nuôi dưỡng năng lực sáng tạo và tạo giá trị cho du lịch, công nghiệp văn hóa”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Trường Đại học Văn hóa), Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, không đơn thuần là một ngày lễ mang tính biểu trưng. Điều quan trọng là tạo điều kiện để người dân có thêm thời gian, cơ hội tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia hoạt động sáng tạo, trải nghiệm và thụ hưởng thành quả phát triển văn hóa.

“Ngày Văn hóa Việt Nam cần trở thành trải nghiệm xã hội cụ thể, để mỗi người có cơ hội cảm nhận, tham gia và thực hành văn hóa, từ đó góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với di sản”, PGS.TS Dương Văn Sáu bày tỏ.

Với 60 năm gắn bó và cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi Đảng, Nhà nước quyết định lấy ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, đây không chỉ là dấu mốc thường niên nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc mà còn góp phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức càng có ý nghĩa hơn khi gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong các cuộc họp chỉ đạo công tác tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà luôn nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa quan trọng trong cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng. Vì thế, Phó Thủ tướng yêu cầu, các hoạt động phải lấy nhân dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm trung tâm; mở rộng tối đa không gian văn hóa; huy động sự tham gia của toàn xã hội; đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ số và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó đưa các giá trị văn hóa lan tỏa sâu rộng đến mọi miền Tổ quốc. Điểm nổi bật là các hoạt động hưởng ứng không chỉ diễn ra tại những trung tâm văn hóa lớn mà còn được triển khai rộng khắp ở các địa phương, gắn với đặc trưng, điều kiện và thế mạnh riêng của từng vùng miền, tạo nên sức lan tỏa từ cơ sở và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân.

Điển hình như, thành phố Huế tổ chức chuỗi chương trình “Tình khúc Huế” tôn vinh di sản áo dài, ca Huế, bài chòi. Thành phố Bắc Ninh có Liên hoan các làng quan họ gốc và chương trình hát quan họ trên thuyền. Thành phố Quảng Ninh tổ chức Đêm hội ánh sáng và nghệ thuật Yên Tử. Tỉnh Ninh Bình tổ chức không gian thực hành di sản phi vật thể và Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam. Tỉnh Quảng Trị tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026...

Màn diễn xướng tái hiện nghi thức nghiềm quân của xã Dương Hòa trong khuôn khổ chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026. Ảnh: Văn Huy

Trong bức tranh chung ấy, Hà Nội đang cho thấy vai trò “đầu tàu” trong triển khai các nghị quyết về phát triển văn hóa cũng như tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày 3-10, Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tạo khí thế và sức lan tỏa cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thủ đô, đồng thời khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước; phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn là từ ngày 21 đến 24-11 Hà Nội tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại nhiều không gian công cộng với các hoạt động phong phú, như: Diễu hành di sản với sự tham gia 4.000 người tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội, trải nghiệm và trình diễn di sản phi vật thể, biểu diễn nghệ thuật…

Ngoài ra, tại 126 xã, phường, các hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức rộng rãi, mang đến không khí tươi vui cho nhân dân. Đặc biệt, việc Hà Nội được giao tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” vào tối 24-11 không chỉ mở ra không gian giao lưu, thưởng thức nghệ thuật quy mô lớn cho đông đảo nhân dân mà còn tạo cơ hội kết nối, lan tỏa, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô và cả nước.

Trong lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, tổ chức sáng 21-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của nhân dân; nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp. Từ nhận thức đó, Hà Nội xác định trách nhiệm không chỉ gìn giữ những giá trị đã được bồi đắp qua hơn một nghìn năm lịch sử mà còn phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống hiện tại, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và động lực phát triển trong tương lai.

Đây cũng là định hướng quan trọng đối với một Thủ đô đang đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố sáng tạo và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa, cho con người chính là đầu tư cho tương lai; phát triển văn hóa phải gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo quan trọng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, để cụ thể hóa định hướng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã và đang tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa; phát triển thư viện, nhà văn hóa, không gian đọc sách, sinh hoạt nghệ thuật và sáng tạo cộng đồng.

“Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là Hà Nội sẽ tập trung xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo; chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa công vụ, văn hóa học đường và văn hóa trên không gian số; khuyến khích phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang bản sắc Thủ đô, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy di sản”, ông Phạm Tuấn Long chia sẻ.

Ngày Văn hóa Việt Nam đang mở ra cơ hội để văn hóa hiện diện rộng rãi và sâu sắc hơn trong đời sống xã hội. Từ nền tảng ấy, văn hóa sẽ tiếp tục được khơi dậy như một sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xã hội văn minh và đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.