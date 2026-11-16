Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11: Từ sân khấu múa rối, lan tỏa tình yêu văn hóa

Tối 14.11, Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn vở rối cạn Nghêu, Sò, Ốc, Hến. Từ một kịch bản sân khấu quen thuộc, tác phẩm được làm mới bằng ngôn ngữ múa rối đa dạng, mang đến góc nhìn sáng tạo về một câu chuyện dân gian giàu tính trào phúng.

"Nghêu, Sò, Ốc, Hến" là 1 trong 2 tác phẩm dự thi Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2026

Nghêu, Sò, Ốc, Hến từ lâu đã trở thành kịch bản kinh điển của sân khấu Việt Nam, được chuyển thể thành công qua nhiều loại hình như tuồng, chèo, kịch nói, xiếc… Việc lựa chọn dàn dựng tác phẩm bằng hình thức rối cạn đặt ra thách thức trong việc làm mới câu chuyện vốn đã quen thuộc với công chúng, đồng thời mở ra không gian sáng tạo cho nghệ thuật múa rối.

Dưới sự dàn dựng của Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng, vở diễn thể hiện tư duy sáng tạo qua việc kết hợp linh hoạt nhiều loại hình múa rối như rối que, rối dây, rối tay, rối chân… Sự kết hợp này góp phần tạo nên diện mạo sân khấu sinh động, khai thác khả năng biểu đạt đa dạng của con rối trong việc khắc họa nhân vật và chuyển tải nội dung tác phẩm.

Sân khấu được thiết kế theo lối tối giản nhưng giàu tính biểu tượng, với hình ảnh đồng tiền xu khổng lồ đặt ở vị trí trung tâm. Vượt ra khỏi ý nghĩa của một vật trao đổi thông thường, đồng tiền trở thành biểu tượng chi phối các hành động, góp phần làm nổi bật tính trào phúng và những vấn đề xã hội được gửi gắm trong câu chuyện. Qua ngôn ngữ tạo hình và biểu diễn, tác phẩm tiếp tục phát huy sức sống của kịch bản dân gian trên sân khấu múa rối.

Vở rối cạn "Nghêu, Sò, Ốc, Hến" được dàn dựng sáng tạo

Trước đó, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã biểu diễn thành công tác phẩm Cảm xúc Long Thành, đưa khán giả trở về với Thăng Long xưa – nơi lịch sử, văn hóa và hồn cốt dân tộc được tái hiện bằng ngôn ngữ múa rối độc đáo.

Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSND Nguyễn Tiến Dũng cho biết, không chỉ các nghệ sĩ của Nhà hát mà những người làm văn hóa nói chung đều vui mừng, hạnh phúc khi năm nay là năm đầu tiên tổ chức kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 24.11.1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Thành phố Hà Nội. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đặt nền móng cho đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa mới của nước Việt Nam độc lập.

Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, việc lựa chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực này. NSND Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, ngày kỷ niệm cũng là nguồn động viên đối với đội ngũ nghệ sĩ, giúp mỗi người ý thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà, trên nền tảng các giá trị và nguồn cội dân tộc.

Tác phẩm "Cảm xúc Long Thành"

Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, chương trình Nghêu, Sò, Ốc, Hến là hoạt động biểu diễn thứ hai phục vụ công chúng, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc.

Trước đó, tác phẩm Cảm xúc Long Thành đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Nhà hát mong muốn thông qua các chương trình nghệ thuật, khán giả cảm nhận được niềm đam mê, tình yêu nghề mà nghệ sĩ gửi gắm vào từng nhân vật, đồng thời hiểu thêm về nghệ thuật múa rối Việt Nam.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn phục vụ công chúng, Nhà hát Múa rối Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động múa rối truyền thống phục vụ khách du lịch, góp phần quảng bá nghệ thuật dân tộc.

Đặc biệt, Nhà hát đang tích cực chuẩn bị tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 diễn ra tại Phú Quốc vào cuối tháng 11.2026; qua đó, tiếp tục mở rộng cơ hội giao lưu nghệ thuật và giới thiệu những giá trị đặc sắc của múa rối Việt Nam đến bạn bè quốc tế.