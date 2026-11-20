Tái hiện điệu "Hát mời rượu" - một trong những làn điệu đặc sắc trong chặng Hát Hội. Những nghệ nhân cao tuổi tại Hùng Lô hiện nay chính là những "báu vật nhân văn sống", lưu giữ kỹ thuật luyến láy và nhịp phách tinh xảo của Xoan cổ. Ảnh: Phương Thảo/TTXVN phát

Đưa di sản vào các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ thông tin, những năm qua, Phú Thọ chủ động lồng ghép các giá trị văn hóa đặc trưng vào hoạt động đón tiếp khách quốc tế. Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, điểm Hát Xoan gốc như Miếu Lãi Lèn, đình Thét, đình An Thái, đình Hùng Lô..., khách quốc tế được trải nghiệm trực tiếp trong không gian văn hóa, nghi lễ, nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Văn hóa trở thành một phương thức giới thiệu hình ảnh địa phương, tăng cường hiểu biết và gắn kết với đối tác quốc tế.

Cùng với hoạt động trải nghiệm di sản, tỉnh từng bước đưa sản phẩm văn hóa trở thành sản phẩm quảng bá trong hoạt động đối ngoại, xúc tiến kinh tế. Các bộ quà tặng OCOP, sản phẩm thủ công, trà xanh trung du, vật phẩm mang hình tượng trống đồng, Hát Xoan... được lựa chọn, giới thiệu tại chương trình giao lưu, diễn đàn và hội chợ quốc tế.

Các hoạt động như “Gặp gỡ Việt Nam - Hàn Quốc”, “Gặp gỡ Nhật Bản”, “Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật”, “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ” góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị của tỉnh với 22 địa phương nước ngoài. Nghệ thuật cũng trở thành một kênh kết nối hiệu quả.

Triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc “Dòng chảy văn hóa” diễn ra tại Phú Thọ nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 quy tụ 118 tác phẩm của 107 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Các nghệ sĩ Hàn Quốc được trải nghiệm không gian di sản Đền Hùng, tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Quan hệ hợp tác giữa Phú Thọ và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) cũng được duy trì thông qua chương trình trao đổi cán bộ, công chức hằng năm, giúp cán bộ hai địa phương tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, môi trường làm việc, góp phần hình thành cầu nối thúc đẩy hợp tác trong đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sinh viên là lực lượng quan trọng lan tỏa văn hóa Đất Tổ. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hai di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ thu hút gần 100 kiều bào tại 9 quốc gia, hằng năm, tỉnh đón hàng trăm kiều bào từ nhiều quốc gia về dâng hương các Vua Hùng... Những hoạt động này góp phần kết nối cộng đồng với nguồn cội và đưa các giá trị văn hóa Phú Thọ đến bạn bè quốc tế.

Về giáo dục, Trường Đại học Hùng Vương đã ký 6 thỏa thuận hợp tác với các đối tác đến từ Đan Mạch, Đức, Hoa Kỳ, Israel, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) giai đoạn 2021-2025; tổ chức 12 chương trình đào tạo, trao đổi quốc tế với 372 lượt sinh viên học tập, thực tập ở nước ngoài và tiếp nhận 245 lưu học sinh từ Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc. Các chương trình đào tạo tiếng Việt kết hợp trải nghiệm văn hóa góp phần tăng cường giao lưu và vun đắp quan hệ hữu nghị.

Theo ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ, việc đưa sản phẩm văn hóa, OCOP và đặc sản địa phương vào các hoạt động giao lưu quốc tế không chỉ quảng bá bản sắc mà còn mở thêm cơ hội kết nối thương mại.

Mở rộng không gian đối ngoại

Phú Thọ hiện có hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ, cùng với hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề và di sản phi vật thể phong phú. Đây là nền tảng để tỉnh tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương thông qua các kênh ngoại giao văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho hay, trong giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả không gian văn hóa sau hợp nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số; gắn ngoại giao văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và đối ngoại địa phương. Thực hiện định hướng này, Phú Thọ đã ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành Trung tâm lễ hội về với cội nguồn dân tộc.

Nghệ nhân phường Xoan Hùng Lô thực hiện hát cửa đình theo lề lối cổ truyền, tái hiện không gian diễn xướng gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và đời sống cộng đồng. Ảnh: Phương Thảo/TTXVN phát

Theo kế hoạch, hằng năm tỉnh Phú Thọ phấn đấu tổ chức ít nhất 1 sự kiện “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và 1 sự kiện “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ. Giai đoạn 2026- 2030 tỉnh tổ chức từ 2- 3 sự kiện giao lưu, quảng bá văn hóa, các giải thi đấu thể thao giao hữu có sự tham gia của đại diện các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh và các địa phương khác của nước bạn.

Kế hoạch này đặt ra mục tiêu cốt lõi là quảng bá sâu rộng hình ảnh Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế; tạo nền tảng tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. Việc triển khai đề án được kỳ vọng sẽ tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, giao lưu nhân dân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước chuyển hóa kết quả giao lưu, kết nối văn hóa thành các cơ hội hợp tác thiết thực.

Tỉnh tiếp tục lập hồ sơ xếp hạng di tích các cấp; đưa di sản Mo Mường vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO; số hóa các di sản và di tích văn hóa; dành nguồn lực để tu bổ, tôn tạo và phục hồi các nghi lễ truyền thống. Phú Thọ bảo tồn và phát huy hai di sản phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, phát triển các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, tăng cường kết nối kiều bào và huy động doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân, người dân cùng tham gia quảng bá.

Từ lợi thế cội nguồn và hệ thống di sản phong phú, Phú Thọ đang từng bước hình thành cách tiếp cận mới, đó là lấy văn hóa để tạo hình ảnh, lấy hình ảnh để thu hút du khách và đối tác, từ đó mở rộng thị trường, đầu tư và hợp tác kinh tế. Đây được xem là hướng phát huy sức mạnh mềm của Đất Tổ, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.