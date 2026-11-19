Đến chung vui cùng Ngày hội có ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các vị chức sắc Tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc và đông đảo người dân trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tặng hoa nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Định Hòa.

Nhân dịp này, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị đã trao trên 160 phần quà, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng, tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; cán bộ Mặt trận, khóm, ấp có nhiều đóng góp trong công tác đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vị chức sắc tôn giáo...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Định Hòa Trương Minh Khiêm, toàn xã hiện có gần 57.000 người, với 3 dân tộc sinh sống chủ yếu là Kinh, Khmer và Hoa. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Khmer), có gần 29.000 người, chiếm khoảng 55% dân số.

Những năm qua, xã tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, điện lưới quốc gia, trường học và trạm y tế; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, bảo hiểm y tế, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đào tạo và giới thiệu việc làm.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tặng quà cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp tiêu biểu trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở.

Đồng thời, địa phương phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chuyển đổi số; qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia đình chị Thị Đào là một trong những hộ tiêu biểu được chính quyền địa phương biểu dương về nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chị Đào cho biết, sau khi kết hôn, vợ chồng chị bắt đầu lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Chị làm nghề may quần áo, chồng làm thợ cửa sắt. Dù thu nhập ban đầu không cao, hai vợ chồng vẫn cố gắng tích lũy vốn để xây chuồng nuôi lợn. Qua từng năm, gia đình tiếp tục dành dụm mua được 1,2 ha đất ruộng để trồng lúa.

Đến năm 2020, vợ chồng chị tiếp tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để kinh doanh bàn ghế, rạp cưới và mở dịch vụ ăn uống. Nhờ chịu khó làm ăn, tích lũy vốn, gia đình chị từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên khá giả, hai người con được học hành đầy đủ.

Chị Đào chia sẻ, gia đình luôn trân trọng và biết ơn các chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ vốn vay, miễn giảm học phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào Khmer. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là động lực để gia đình nỗ lực vươn lên. Khi kinh tế ngày càng khá giả, gia đình chị cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ an sinh xã hội, hiến đất mở rộng đường giao thông và hưởng ứng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tặng quà cho gia đình chính sách.

Chị cũng bày tỏ vui mừng khi các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, như nhạc Ngũ âm, lễ hội đua ghe Ngo, lễ hội cúng trăng, được quan tâm bảo tồn và phát huy; góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Theo Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, trụ trì chùa Cà Nhung, xã Định Hòa, những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng được nâng lên. Số hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm mạnh. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tiếp tục được duy trì, phục dựng và phát huy, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Các vị chức sắc, sư sãi trong tỉnh một lòng thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, hòa hợp dân tộc tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, cùng chung tay với chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Trong các buổi sinh hoạt tại chùa, bên cạnh việc giảng giải giáo lý nhà Phật, các sư còn lồng ghép tuyên truyền, vận động chư tăng và phật tử chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Hòa thượng Danh Đổng chia sẻ.

Theo ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có gần 5 triệu người, trong đó khoảng 472.000 người dân tộc thiểu số. Riêng đồng bào Khmer có hơn 399.000 người, sinh sống tập trung tại các địa phương như Định Hòa, Ô Lâm, Châu Thành, Gò Quao, Tịnh Biên, Hà Tiên, Tri Tôn, An Cư...

Những năm qua, tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc và tôn giáo; chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Thời gian tới, An Giang tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở; hỗ trợ đồng bào ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tỉnh tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin khoa học, công nghệ; vận động các gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em học tập, nâng cao trình độ dân trí.

Đồng thời, tỉnh tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai công tác dân tộc, bảo đảm các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.