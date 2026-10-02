Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11): Người lao động được nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào thứ Ba (ngày 24-11), không thực hiện hoán đổi.

Ngày 24-11-2026, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Mộc Trà

Trước đó, Bộ Nội vụ từng nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23-11) sang thứ Bảy (28-11). Nếu thực hiện phương án này, cán bộ, công chức, viên chức có thể có kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy (21-11) đến hết thứ Ba (24-11).

Tuy nhiên, sau quá trình lấy ý kiến và rà soát thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất phương án chỉ nghỉ 1 ngày vào đúng Ngày Văn hóa Việt Nam. Cách bố trí này không làm phát sinh việc điều chỉnh ngày làm việc của cơ quan, đơn vị, đồng thời vẫn bảo đảm quyền nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động và mục tiêu, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Một trong những yếu tố được cân nhắc là thời điểm cuối tháng 11, khi các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm. Nhiều doanh nghiệp cũng bước vào giai đoạn đẩy nhanh sản xuất, giao hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho năm tiếp theo.

Theo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua, ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Quy định này đồng thời khuyến khích người dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa.

Vào Ngày Văn hóa Việt Nam, các cơ sở văn hóa, thể thao công lập có thể thực hiện miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây được xem là một trong những cơ chế nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Không chỉ quy định về ngày nghỉ, Nghị quyết còn đặt ra nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa. Nhà nước bảo đảm bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Đồng thời, Nhà nước ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, phát triển hạ tầng văn hóa số và đẩy mạnh số hóa di sản.

Việc xác định 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam được đặt trong định hướng đưa văn hóa trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Theo định hướng này, ngày nghỉ không chỉ nhằm tạo thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn hướng tới việc khuyến khích người dân tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động văn hóa.