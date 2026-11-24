Từ sáng sớm ngày 24/11, hàng nghìn người dân và du khách đã tới danh thắng Yên Tử, TP Quảng Ninh để vãn cảnh, chiêm bái vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Từ sớm, người dân và du khách đã xếp hàng dài để chờ lên cáp treo Yên Tử.

Mặc dù trời có gió lớn, sương mù kèm mưa nhẹ nhưng từ rạng sáng đã có rất đông người nối chân nhau để đi lên khu vực chùa Đồng.

Khu vực Quảng trường Minh Tâm, Làng Nương của khu di tích, phường Yên Tử tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian phục vụ du khách.

Xung quanh khu vực chùa Đồng ken đặc người tới chiêm bái.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động tại di tích, đơn vị quản lý đã miễn phí toàn bộ dịch vụ cáp treo trong ngày.

Tại khu vực ga cáp treo, hàng dài người xếp hàng để tới lượt, mặc dù đã huy động 100% nhân lực nhưng do số người quá đông nên nơi đây luôn trong tình trạng ùn ứ.

Hàng nghìn người dân tới chùa Đồng mỗi lúc một đông.

Khu vực chùa Đồng, dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Người dân và du khách chen nhau nhích từng bước để tới được trước chùa Đồng chiêm bái. Lực lượng chức năng tại đây căng mình để điều tiết hướng đi cho người dân đồng thời đảm bảo an ninh trật tự nơi linh thiêng.

Gia đình Anh Vũ Tiến Linh, TP Hải Phòng về dâng hương, chiêm bái.

Hòa chung không khí cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Yên Tử, TP Quảng Ninh triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, tập trung cao điểm từ ngày 18-24/11. Các chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng, trải nghiệm văn hóa truyền thống và sinh hoạt cộng đồng góp phần tạo nên không khí vui tươi, gắn kết trên địa bàn.

Cảnh đông đúc tại khu vực chùa Đồng, Yên Tử sáng 24/11.

Tại không gian văn hóa Yên Tử, những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm được giới thiệu, lan tỏa cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa, trò chơi dân gian và khám phá đời sống cộng đồng.

Ảnh, video: PC