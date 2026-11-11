Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11): Miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích, vườn quốc gia

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi tham quan tại một số bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư sẽ được miễn phí tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Cụ thể, chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại các địa điểm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Chính sách cũng áp dụng đối với các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

Việc miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hàng năm góp phần tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và thiên nhiên; đồng thời lan tỏa ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động hưởng thụ và trải nghiệm văn hóa.