Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ Nguyễn Văn Lộc phát biểu

Phát biểu khai mạc và chào mừng tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ Nguyễn Văn Lộc khẳng định chuỗi hoạt động diễn ra trong ngày 22.11 đã mang đến một không gian văn hóa đa dạng, phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa trải nghiệm thực tiễn và ứng dụng công nghệ số.

Từ các không gian trưng bày tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải nghiệm nghề thủ công dân gian, lan tỏa văn hóa đọc, quảng bá văn hóa số cho đến giới thiệu ẩm thực nét quê, chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đại biểu và nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” và “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ nhấn mạnh chương trình chiếu phim điện ảnh cách mạng mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và giáo dục sâu sắc.

“Thông qua những thước phim cách mạng, chúng ta có dịp nhìn lại những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc; cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước để đổi lấy nền độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, đây là cơ hội để hiểu hơn về lịch sử dân tộc, trân trọng những giá trị của hòa bình, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước”, ông nhấn mạnh.

Từ ý nghĩa thiết thực của chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và Nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Ông cũng gửi gắm thông điệp: “Mỗi người dân hãy là một người gìn giữ văn hóa; mỗi gia đình hãy là một không gian văn hóa; mỗi thôn xóm hãy là một cộng đồng văn hóa giàu bản sắc. Đặc biệt, thế hệ trẻ cần ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm kế thừa, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp. Bởi gìn giữ văn hóa không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ, mà còn là xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho hiện tại và tương lai”.

Trong khuôn khổ buổi tối, khán giả xã Nghĩa Trụ đã được thưởng thức bộ phim điện ảnh “Thanh âm vượt đại dương” – tác phẩm tái hiện câu chuyện bi tráng về những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại Nhà tù Côn Đảo. Bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc, bộ phim đã đưa những trang sử đau thương nhưng đầy khí phách kiên cường đến gần hơn với công chúng.

Phần giao lưu của Đoàn làm phim

Tại phần giao lưu trực tiếp, đạo diễn Đào Duy Phúc đã chia sẻ về thông điệp đằng sau tựa đề tác phẩm cùng những kỷ niệm xúc động trong quá trình ghi hình tại khu di tích Nhà tù Côn Đảo.

Biên kịch Đào Thùy Trang tiết lộ thông tin về quá trình tiếp cận nguồn tư liệu lịch sử, chắt lọc chi tiết để vừa bảo đảm tính chân thực, vừa chạm tới chiều sâu cảm xúc của người xem.

Đặc biệt, diễn viên Charlie Win – nghệ sĩ nước ngoài có nhiều năm gắn bó với Hà Nội – đã bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được hóa thân trong một tác phẩm lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về chiều sâu văn hóa và con người Việt Nam.

Những câu chuyện hậu trường chân thực đã giúp khán giả, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên, thấu hiểu hơn quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, tâm huyết của những người làm điện ảnh, qua đó thêm trân trọng sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Khép lại chuỗi sự kiện “Sắc màu văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại xã Nghĩa Trụ, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối đưa các tác phẩm nghệ thuật giàu giá trị lịch sử, nhân văn về với cơ sở. Qua đó, chương trình lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tới tuổi trẻ hôm nay: ghi nhớ lịch sử, trân trọng hòa bình và hành động thiết thực để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.