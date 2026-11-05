Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11: Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết

Sáng 5.11 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì họp báo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì họp báo sáng 5.11

Họp báo được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế đến các điểm cầu tại các Sở VHTTDL và các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố, với sự tham gia của khoảng 1.100 đại biểu.

Tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động, giá trị văn hóa

Thông tin tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026).

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động, giá trị văn hóa.

Theo Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do, ngay từ tháng 10.2026, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch nhằm giới thiệu di sản và bản sắc văn hóa các vùng miền.

Bộ VHTTDL cũng đã hoàn thiện công tác chuẩn bị cho các hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, vướng mắc và xác định giải pháp phát triển văn hóa trong giai đoạn tới.

Tính đến ngày 5.11.2026, tổng số hoạt động, sự kiện được chuẩn bị để giới thiệu tới công chúng trên cả nước là 406. Trong đó, có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm.

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do thông tin tại họp báo

Bên cạnh đó, các bộ, ngành Trung ương và địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Đáng chú ý, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam. Các địa phương cơ bản bám sát yêu cầu tại Quyết định số 1111 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các hoạt động tập trung vào 6 nhóm chính: thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; bảo tồn, phát huy di sản; phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt.

Một số bộ, ngành đã ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép các hoạt động trong chương trình công tác, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực như Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Toàn bộ các hoạt động, sự kiện nổi bật cũng đã được cập nhật trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam CMap, giúp công chúng và các cơ quan báo chí thuận tiện tra cứu, theo dõi.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trên cả nước

Thông tin về các hoạt động trọng tâm, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do cho biết, lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra vào 9h sáng 24.11.2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức ngày 24.11.1946, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lễ kỷ niệm sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và Đài Tiếng nói Việt Nam phát trực tiếp trên sóng VOV1.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 18-24.11 tại các địa phương trên cả nước.

Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong các ngày 22-24.11. Hoạt động chiếu phim lưu động cũng được tổ chức nhằm đưa các tác phẩm điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21.11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Quang cảnh buổi họp báo

Tại Hà Nội, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra từ 7h30-9h30 ngày 21.11 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm. Người dân và du khách sẽ được theo dõi hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật.

Từ ngày 21-24.11, các không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ Hoàn Kiếm, tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tượng đài Cảm Tử, Tràng Tiền và Hàng Khay.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24.11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, do TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan tổ chức.

Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp pháo hoa, trình diễn và nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc.

Tại TP. Huế, chuỗi hoạt động từ ngày 22-24.11 sẽ giới thiệu các chương trình “Tình khúc Huế”, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng những không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghệ thuật thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc.

Công chúng cũng có thể tham quan triển lãm thơ Vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, khai mạc ngày 22.11.

Tại Thái Nguyên, Ngày hội Văn hóa các dân tộc diễn ra trong hai ngày 22-23.11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản và các môn thể thao truyền thống.

Bắc Ninh tổ chức Liên hoan các làng Quan họ từ ngày 16-18.11 và chương trình hát Quan họ trên thuyền tối 23.11.

Tại Quảng Ninh, Ngày hội Văn hóa cộng đồng các dân tộc dự kiến diễn ra ngày 15.11, cùng chương trình nghệ thuật quảng bá di sản trí tuệ vào ngày 20.11.

Cao Bằng tổ chức các chương trình nghệ thuật mang màu sắc dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian nghề thủ công và ẩm thực diễn ra trong hai tuần trước ngày 24.11.

Tại Lạng Sơn, người dân có thể theo dõi chương trình trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23.11 và hoạt động đồng diễn múa Chầu sáng ngày 24.11.

TP. Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D mapping trên sông Hàn vào ngày 23.11 và tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc vào ngày 24.11.

Tại Ninh Bình, triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu di tích đặc biệt Cố đô Hoa Lư, mở cửa đón khách từ ngày 21-27.11.

Cùng thời gian này, Bảo tàng Ninh Bình dự kiến tổ chức các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản vào ngày 21.11.

Ở Quảng Ngãi, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc và di sản văn hóa dự kiến khai mạc ngày 18.11; Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể diễn ra từ ngày 20-23.11, kết hợp trình diễn cồng chiêng, lễ hội đường phố và giới thiệu không gian nghề truyền thống.

Trong khi đó, Gia Lai dự kiến tổ chức Festival Cồng chiêng trong tháng 11; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku từ ngày 20-30.11 và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24.11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Tại Khánh Hòa, chương trình “Thanh âm quê hương” dự kiến diễn ra tối 22.11 tại Quảng trường 16 tháng 4. Địa phương cũng tổ chức trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa tại sân khấu Tháp Trầm Hương; trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý trong ngày 24.11.

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do cho biết, thông tin chi tiết về các hoạt động đã được cập nhật trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam CMap và trong thông cáo báo chí gửi tới các cơ quan thông tấn, báo chí.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền, lan tỏa thông tin về các hoạt động, qua đó đưa Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đến đông đảo người dân.

Đây cũng là dịp để người dân cùng tham gia ngày hội văn hóa lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, góp phần tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.