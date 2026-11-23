Khẳng định văn hóa là nền tảng và động lực phát triển đất nước

Chia sẻ về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội) cho rằng, việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện đường lối, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, phát triển con người.

TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội)

Theo TS. Nguyễn Viết Chức, sự coi trọng văn hóa đã được thể hiện nhất quán trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Ngay từ năm 1943, trong bối cảnh đất nước còn đang đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta đã ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam, đặt nền móng cho đường lối phát triển văn hóa. Đến giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Những dấu mốc đó cho thấy văn hóa luôn được xác định là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng quan điểm trên, PGS.TS Bùi Văn Dũng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết: "Ngày 24/11 năm nay, chúng ta kỷ niệm tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Điều khiến tôi suy nghĩ là ngay từ năm 1946, giữa lúc nền độc lập còn non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt văn hóa vào những công việc hệ trọng của quốc gia. Tám mươi năm sau, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị ngày 25/2/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Văn hóa quyết định khả năng đi xa”.

PGS.TS Bùi Văn Dũng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

Theo PGS.TS Bùi Văn Dũng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Quốc hội đã thể chế hóa chủ trương này tại Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16.

Ngay tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đang xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Hai văn bản ấy đặt ra một nhiệm vụ rất cụ thể: tạo điều kiện để người Việt Nam sáng tạo, sống được bằng nghề và giới thiệu những giá trị riêng của đất nước mình với thế giới.

Cùng nhìn nhận về ý nghĩa của ngày 24/11, NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam cho rằng, việc lựa chọn ngày diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 làm Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là cách nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa. Văn hóa là nền tảng tinh thần, bản sắc của dân tộc.

Tinh thần ấy tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo NSND Vương Duy Biên, Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế không chỉ có ý nghĩa chính trị, xã hội ở tầm vĩ mô mà còn hướng trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân.

NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam

Đáng chú ý, chính sách nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa Việt Nam là một điểm nhấn thể hiện rõ hơn quan điểm lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển văn hóa. Khi có thêm thời gian nghỉ ngơi, người lao động có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tham quan di tích, bảo tàng, tiếp cận các loại hình nghệ thuật và thụ hưởng những giá trị tinh thần.

TS. Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh, ý nghĩa của quyết định không chỉ nằm ở quyền lợi được nghỉ thêm một ngày, mà sâu xa hơn là sự ghi nhận, tôn vinh vị trí của văn hóa trong đời sống quốc gia.

Khi một ngày được lựa chọn và đặt ngang hàng với những ngày lễ trọng đại của dân tộc, điều đó thể hiện sự coi trọng văn hoá, mà coi trọng văn hóa chính là coi trọng con người, coi trọng những giá trị làm nên nền tảng và bản sắc của dân tộc.

"Đây là một quyết định có ý nghĩa sâu sắc, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vừa khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới"

TS. Nguyễn Viết Chức khẳng định

Đưa văn hóa vào đời sống bằng những giá trị thiết thực

Từ ý nghĩa của việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam, vấn đề đặt ra là làm thế nào để ngày này thực sự trở thành một dấu mốc có sức lan tỏa, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động kỷ niệm mang tính thời điểm.

Từ ý nghĩa của việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam, vấn đề đặt ra là làm thế nào để ngày này thực sự trở thành một dấu mốc có sức lan tỏa (Ảnh minh họa)

Theo TS. Nguyễn Viết Chức, các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở những sự kiện mang tính phong trào hay tổ chức trong một ngày. Việc tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải tạo điều kiện để văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, đối ngoại đến an ninh, quốc phòng.

Ông dẫn chứng, chiến lược ngoại giao cây tre của Việt Nam cũng thể hiện những giá trị văn hóa trong hoạt động đối ngoại, đó là sự thủy chung với bạn bè cũ, cởi mở, chân thành với bạn bè mới. Những giá trị ấy cho thấy văn hóa không tồn tại tách biệt mà hiện diện trong tư duy, cách ứng xử và phương thức phát triển của đất nước. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là người dân được hưởng cuộc sống hạnh phúc, ấm no; nếu người dân không được thụ hưởng những thành quả đó thì sự phát triển sẽ không có ý nghĩa trọn vẹn.

Ở góc độ người làm công tác văn hóa, NSND Vương Duy Biên cho rằng, việc thiết lập Ngày Văn hóa Việt Nam cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với các cơ quan quản lý, đơn vị nghệ thuật và đội ngũ sáng tạo văn hóa. Những người làm văn hóa cần chủ động sáng tạo các sản phẩm, tác phẩm, chương trình và dịch vụ văn hóa có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân.

NSND Vương Duy Biên nhìn nhận, có thể xem Ngày Văn hóa Việt Nam là một cú hích, một điểm nhấn mới, tạo động lực để các hoạt động văn hóa được tổ chức thường xuyên, phong phú và hướng nhiều hơn đến người thụ hưởng. Bởi bản chất của văn hóa là sự tiếp biến, vận động và sáng tạo không ngừng. Nếu hoạt động văn hóa chỉ lặp lại những chương trình, sản phẩm quen thuộc, thiếu đổi mới về nội dung và phương thức tiếp cận thì khó tạo được sức hấp dẫn lâu dài.

Việc tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải tạo điều kiện để văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, NSND Vương Duy Biên lưu ý cần tránh tư duy phong trào, hình thức trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Việc tận dụng những chương trình, sản phẩm đã có để tổ chức có thể đáp ứng yêu cầu trước mắt, nhưng điều quan trọng hơn là phải mang đến cho người dân những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn và có giá trị thực chất.

“Người dân cần được thực sự nghỉ ngơi, vui chơi, tiếp cận và thụ hưởng văn hóa một cách thoải mái, chủ động. Chỉ khi những hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam đáp ứng được nhu cầu thực tế, đem lại lợi ích tinh thần cụ thể cho người dân thì ngày này mới thực sự có ý nghĩa và tạo được dấu ấn lâu dài trong đời sống xã hội”

NSND Vương Duy Biên nhấn mạnh

Tính đến nay, cả 34 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch hưởng ứng, với hơn 600 hoạt động được cập nhập trên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn). PGS.TS Bùi Văn Dũng cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến những buổi chiếu phim lưu động phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Bởi, với một em nhỏ sống xa rạp, buổi chiếu ngay tại nơi mình ở có thể là lần đầu em được cùng cha mẹ xem phim trên màn ảnh rộng".

Sau ngày hội, PGS.TS Bùi Văn Dũng mong muốn các địa phương tìm hiểu hai điều: những ai lần đầu có cơ hội tham gia và những ai muốn đến mà vẫn chưa đến được. Có nơi chỉ cần đổi giờ biểu diễn để người làm ca có thể xem. Có nơi cần đưa chương trình về tận xã. Biết được trở ngại cụ thể của người dân thì năm sau chúng ta sẽ tổ chức tốt hơn.

Có thể thấy, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở việc tôn vinh những giá trị đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, mà còn ở khả năng khơi dậy sức sáng tạo, thúc đẩy văn hóa phát triển và trở thành nguồn lực nội sinh của đất nước. Để ngày 24/11 thực sự đi vào đời sống, cần có sự chuyển động đồng bộ từ cơ quan quản lý, các thiết chế văn hóa, đơn vị nghệ thuật đến đội ngũ sáng tạo và cộng đồng.

Trong đó, thước đo quan trọng không phải là số lượng sự kiện được tổ chức, mà là mức độ người dân được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Khi văn hóa trở thành nhu cầu tự thân, hiện diện thường xuyên trong đời sống và mang lại những giá trị thiết thực cho mỗi người, Ngày Văn hóa Việt Nam mới thực sự phát huy ý nghĩa, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.