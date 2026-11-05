Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: Hơn 400 sự kiện, rực rỡ ba miền

Thông tin về chuỗi hoạt động được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại họp báo ngày 5/11 ở Hà Nội. Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Các chương trình hướng đến tôn vinh bản sắc dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Họp báo Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm hội nghị Quốc tế tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với các địa phương trên cả nước.

34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức

Tính đến ngày 5/11/2026, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng. Theo thông tin tại họp báo, cả nước chuẩn bị giới thiệu tới công chúng 406 hoạt động, chương trình; trong đó có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm.

Cùng với các địa phương, nhiều bộ, ngành và tổ chức Trung ương cũng triển khai hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Phát biểu tại họp báo, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời đề nghị các đơn vị làm nổi bật sự gắn kết giữa sự kiện này với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại họp báo.

“Cần phản ánh sinh động các hoạt động diễn ra tại cơ sở, nhất là tại thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực; hoạt động thể dục, thể thao, triển lãm, hội thi, văn hóa đọc, tìm hiểu lịch sử, truyền thống; việc miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, xem phim, thưởng thức nghệ thuật; các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, chung vui với nhân dân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, biểu dương các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và các tập thể, cá nhân tiêu biểu; lan tỏa những câu chuyện đẹp, những cách làm thiết thực, sáng tạo từ cơ sở”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu rõ.

Một điểm nhấn trong dịp này là Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP), chính thức hoạt động từ đầu tháng 11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Với địa chỉ cmap.vn, nền tảng được xây dựng để lưu trữ và liên tục cập nhật thông tin về sự kiện, hoạt động, điểm đến văn hóa trên cả nước. Hệ thống sẽ tiếp tục phục vụ công chúng sau đợt cao điểm kỷ niệm.

Bên cạnh đó, cuộc vận động sáng tạo “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11, mang thông điệp triệu người chung tay cất lên giai điệu quê hương. Hoạt động đang thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Đêm nghệ thuật tại Mỹ Đình dự kiến đón 50.000 khán giả

Sự kiện trọng tâm của đợt hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến diễn ra lúc 9 giờ ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Lễ kỷ niệm nhìn lại dấu mốc ngày 24/11/1946, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, phục vụ khán giả cả nước.

Bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL tại sự kiện sáng 5/11.

Người yêu điện ảnh cũng có cơ hội tham dự Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII kết hợp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các suất chiếu tại rạp từ ngày 22 đến 24/11 được mở cửa miễn phí. Hoạt động chiếu phim lưu động đồng thời được triển khai để phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động ở không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm bắt đầu từ ngày 21/11, với lễ diễu hành di sản và các sân khấu biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Tối 24/11, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng và bắn pháo hoa. Sự kiện dự kiến đón 50.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Nhiều di sản đặc sắc được giới thiệu trên cả nước

Tại các địa phương, chương trình hưởng ứng được tổ chức gắn với những giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng, miền.

Ở Huế, chuỗi chương trình “Tình khúc Huế” cùng các hoạt động tôn vinh áo dài, Ca Huế, Bài chòi sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho công chúng. Địa phương còn tổ chức triển lãm thơ vua Thiệu Trị có ứng dụng công nghệ số.

Bắc Ninh tổ chức Liên hoan các làng Quan họ gốc; Quảng Ninh có đêm hội ánh sáng và nghệ thuật Yên Tử; Lạng Sơn giới thiệu trình diễn múa Chầu. Tại Ninh Bình, không gian thực hành di sản phi vật thể và Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 21 đến 27/11.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có Festival cồng chiêng Gia Lai, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc tại Quảng Ngãi. Tại Khánh Hòa, công chúng có thể tham dự đêm nghệ thuật “Thanh âm quê hương” và trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar.

Đà Nẵng chuẩn bị chương trình trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn. Trong khi đó, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động gắn với đờn ca tài tử, Lễ hội Ok Om Bok, đua ghe Ngo và giới thiệu ẩm thực phương Nam.

Xuyên suốt chuỗi chương trình là mục tiêu đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với đời sống, để người dân vừa tham gia gìn giữ, sáng tạo, vừa được thụ hưởng những giá trị tinh thần của dân tộc. Qua đó, các sự kiện góp phần tôn vinh truyền thống, bồi đắp tinh thần đoàn kết và khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.