Đây là dịp để tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, thêm hiểu, thêm trân trọng bản sắc của cộng đồng. Các nghệ nhân, diễn viên, cộng đồng thể hiện tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền di sản.

Ngày hội có sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng, thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống và đồng bào 7 dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông, Khơ Mú đến từ 166 xã, phường trong tỉnh.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình là nghệ thuật “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, gồm 3 chương “Dòng chảy lịch sử và cội nguồn văn hóa xứ Thanh”, “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”; “Thanh Hóa cùng non sông hòa nhịp” với sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng, thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống và đồng bào 7 dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông, Khơ Mú đến từ 166 xã, phường. Chương trình tái hiện chiều sâu lịch sử, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, khắc họa hình ảnh Thanh Hóa năng động, giàu sắc thái, hòa nhịp cùng sự phát triển của đất nước.

Từ những tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị công phu đến các gian hàng rực rỡ sắc màu đã góp phần làm nên bức tranh sinh động về văn hóa các dân tộc xứ Thanh.

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 22-24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi động như không gian trải nghiệm và trình diễn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và nhiều loại hình văn hóa tiêu biểu; không gian trưng bày văn hóa truyền thống với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”; chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng... Từ những tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị công phu đến các gian hàng rực rỡ sắc màu đã góp phần làm nên bức tranh sinh động về văn hóa các dân tộc xứ Thanh, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc trong những ngày diễn ra sự kiện.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” là dịp để những giá trị văn hóa đặc sắc được tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa.

Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi các dân tộc cùng sinh sống, lao động, sáng tạo và gắn bó qua nhiều thế hệ. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người dân xứ Thanh đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, đức tính cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Những giá trị ấy được lưu giữ, trao truyền qua các di sản lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, lễ hội, tiếng nói, trang phục cùng những làn điệu dân ca, dân vũ và tri thức dân gian.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đồng thời, Nghị quyết thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, đồng thời nhắc nhở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi gia đình và mỗi người dân về trách nhiệm gìn giữ bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần và thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Câu lạc bộ Ca trù Hạc Thành thu hút những nghệ nhân đam mê và bảo tồn nghệ thuật ca trù tại Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nêu rõ: Hòa chung dòng chảy văn hóa của dân tộc, Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, lao động, sáng tạo và gắn bó qua nhiều thế hệ. Mỗi dân tộc có những sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm phong phú nền văn hóa của tỉnh, vun đắp giá trị chung của quê hương, đất nước. Sự đa dạng trong thống nhất ấy chính là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và làm nên bản sắc văn hóa xứ Thanh. Ông mong muốn các nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, trao truyền, làm giàu thêm giá trị văn hóa tốt đẹp, để di sản xứ Thanh không chỉ được lưu giữ, mà luôn hiện diện và phát huy sức sống trong đời sống. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Thanh Hóa phát triển toàn diện, góp phần tạo dựng nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững.