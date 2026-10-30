Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11: Hoạt động văn hóa hướng về cơ sở

UBND xã Vĩnh Lộc vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 trên địa bàn.

Đây là năm đầu tiên địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày này theo kế hoạch riêng, với thời gian tuyên truyền cao điểm từ ngày 14 đến 26.11; các hoạt động tập trung chủ yếu trong khoảng từ ngày 17 đến 24.11.

Xã Vĩnh Lộc sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng

Thay vì chỉ tổ chức các chương trình biểu diễn tập trung, kế hoạch đặt trọng tâm vào hoạt động tại cộng đồng dân cư, trường học và các không gian văn hóa trên địa bàn.

Người dân được khuyến khích tham gia các hình thức sinh hoạt văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; đồng thời tìm hiểu lịch sử, phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa gắn với địa phương.

Các hoạt động dự kiến gồm giao lưu văn nghệ quần chúng, hát dân ca, múa truyền thống, tổ chức trò chơi dân gian và các môn thể thao cộng đồng như bóng chuyền, cầu lông.

Một số trò chơi truyền thống được đưa vào chương trình như cờ người, đẩy gậy, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt, bắt chạch trong chum.

Việc lựa chọn các trò chơi, hình thức sinh hoạt quen thuộc ở làng quê nhằm tạo điều kiện để nhiều lứa tuổi cùng tham gia.

Đây cũng là cách đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống thường ngày, thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội hoặc chương trình biểu diễn.

Một nội dung khác được đề cập trong kế hoạch là nâng cao ý thức bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và các công trình tín ngưỡng.

Cùng với tuyên truyền, địa phương định hướng các khu dân cư quan tâm vệ sinh môi trường, chỉnh trang không gian sinh hoạt văn hóa; sưu tầm, ghi chép, lưu giữ hình ảnh, tư liệu lịch sử, câu chuyện về phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa truyền thống.

Đáng chú ý, kế hoạch cũng đề cập việc từng bước số hóa tư liệu văn hóa, lịch sử, trong đó chú trọng nguồn gốc và tính xác thực của thông tin.

Đây là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh nhiều tư liệu về đời sống cộng đồng, phong tục và ký ức địa phương vẫn đang được lưu giữ phân tán trong nhân dân, chưa được hệ thống hóa đầy đủ.

Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục di sản trong trường học được khuyến khích triển khai thông qua việc lồng ghép nội dung lịch sử, văn hóa địa phương vào sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm.

Ở khu dân cư, chương trình hưởng ứng được kết hợp với các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11, gắn với việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà văn hóa và tổ chức sinh hoạt cộng đồng.

Tại cấp tỉnh, từ ngày 22 đến 24.11, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Theo kế hoạch, xã Vĩnh Lộc sẽ chuẩn bị không gian trải nghiệm văn hóa, lựa chọn sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và các sản phẩm có tiềm năng để giới thiệu tại sự kiện.

Địa phương cũng dự kiến trưng bày một số hiện vật gắn với các thời kỳ lịch sử Việt Nam do Cơ sở Lâm Sơn Trang sưu tầm, nghiên cứu.

Nội dung này hướng đến việc giới thiệu tư liệu, hiện vật đến người dân và khách tham quan, đồng thời tạo thêm kênh tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa thông qua hình thức trưng bày trực quan.

Tuy nhiên, hiệu quả của các hoạt động hưởng ứng không chỉ nằm ở số lượng chương trình hay quy mô tổ chức.

Việc người dân có trực tiếp tham gia, các trò chơi dân gian có được duy trì sau sự kiện, tư liệu văn hóa có được sưu tầm và lưu giữ lâu dài hay không mới là những vấn đề cần được quan tâm.

Kế hoạch của UBND xã Vĩnh Lộc cũng đặt ra yêu cầu tổ chức các hoạt động thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm người dân vừa tham gia tổ chức vừa được thụ hưởng các giá trị văn hóa.