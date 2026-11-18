Pháo hoa rực sáng trên bầu trời hồ Hoàn Kiếm, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Theo Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 17/11/2026 của UBND thành phố Hà Nội, chương trình dự kiến bắt đầu từ 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm. Hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức theo kịch bản chương trình nghệ thuật, kết hợp các màn trình diễn pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật.

Cụ thể, số lượng pháo hoa dự kiến sử dụng gồm 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại, mỗi giàn từ 100 - 300 ống cùng 1.400 ống pháo hoa DBG. Pháo hoa nổ tầm thấp loại giàn và loại ống được bố trí trên mái và hai bên cánh gà khán đài B, phía khu vực sân khấu. Trận địa pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, thuộc phường Từ Liêm.

Công tác xây dựng trận địa được triển khai từ ngày 17 - 24/11, UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương chuẩn bị trận địa, vận chuyển pháo hoa, tổ chức tập huấn lực lượng và thực hiện bắn theo kế hoạch.

Cùng với việc chuẩn bị các trận địa, lực lượng chức năng rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực tổ chức; kiểm soát thiết bị bay không người lái và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Công an thành phố Hà Nội chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy; tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông tại các tuyến đường xung quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đáng chú ý, để phục vụ các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn chính thức, thành phố có kế hoạch cấm lưu thông trên đoạn đường Lê Đức Thọ, từ vòng xuyến giao với đường Lê Quang Đạo đến ngã tư Lê Đức Thọ - Tân An Bình.

Thời gian cấm đường bắt đầu từ 18 giờ 30 phút ngày 19/11 phục vụ sơ duyệt; từ 18 giờ 30 phút ngày 22/11 phục vụ tổng duyệt và từ 18 giờ 30 phút ngày 24/11 phục vụ chương trình chính thức. Việc cấm đường tại từng thời điểm kéo dài đến khi kết thúc chương trình tương ứng.

Theo kế hoạch, tối 19/11, Hà Nội tổ chức sơ duyệt và tối 22/11 tổ chức tổng duyệt chương trình tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trước khi diễn ra chương trình chính thức vào tối 24/11.

Hoạt động bắn pháo hoa là một phần của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc và thành tựu trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Đáng chú ý, năm 2026 là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Quy định này được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo phương án đã được Chính phủ chấp thuận, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ một ngày vào thứ Ba (24/11), không thực hiện hoán đổi ngày làm việc. Việc dành riêng một ngày nghỉ cho văn hóa tạo thêm điều kiện để người dân tham gia các hoạt động nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm và thụ hưởng những giá trị văn hóa.