Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11: Có đơn vị cho công nhân nghỉ 4 ngày

Liên quan đến kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức vào tháng 11 hằng năm.

Hoạt động này tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động, ưu tiên đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Thông qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh; tuyên truyền, vận động xây dựng Văn hóa Công đoàn, Văn hóa công nhân, Văn hóa an toàn lao động trong đoàn viên, người lao động.

Ký kết thoả ước lao động tập thể, trong đó có quy định cụ thể chế độ tiền lương, làm thêm giờ vào Ngày Văn hoá Việt Nam tại một doanh nghiệp.

Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức đồng loạt, rộng khắp trong các cấp công đoàn. Nội dung, hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở, ngành nghề, địa bàn, doanh nghiệp, chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư, lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ và nhóm có ít cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa.

Để có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp, nhiều doanh nghiệp đã chủ động hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Liên quan đến ngày nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Denso Việt Nam (Hà Nội) cho biết, công đoàn thực hiện đàm phán với lãnh đạo công ty để công nhân, lao động được nghỉ nhiều ngày liên tiếp dịp này.

Theo đó, lãnh đạo công ty đã đồng ý với phương án nghỉ từ ngày thứ bảy, 21/11 đến hết ngày thứ ba, 24/11. Tổng cộng 2.200 công nhân, lao động của công ty được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Để được nghỉ ngày thứ hai, 23/11, công ty bố trí cho công nhân làm việc vào thứ bảy, ngày 14/11.

Liên quan đến kỳ nghỉ lễ lần đầu tiên thực hiện trong năm 2026, đại diện Công đoàn Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam), cho biết doanh nghiệp cũng thực hiện hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Cụ thể, công ty thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ là ngày 14/11. Như vậy, cùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nối kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 21/11 đến hết ngày 24/11.

Bên cạnh nhiều doanh nghiệp thực hiện việc hoán đổi để công nhân, lao động được nghỉ nhiều ngày liên tiếp, không ít nhà máy thực hiện lịch nghỉ chung 1 ngày 24/11, tương ứng với khu vực công.

Mới đây, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây phối hợp với lãnh đạo Công ty tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc với chủ đề “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc” có sự chứng kiến của lãnh đạo Công đoàn Hà Nội. Theo bà Lại Kim Ngân - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đối với chế độ nghỉ và hưởng quyền lợi nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Công ty cam kết toàn thể cán bộ, nhân viên được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và nhận thưởng động viên dịp 24/11 hằng năm. Trường hợp người lao động đi làm trong ngày này sẽ được bố trí nghỉ bù 3 ngày làm việc. Lãnh đạo doanh nghiệp giao các Trưởng bộ phận có trách nhiệm chủ động sắp xếp lịch nghỉ bù luân phiên, bảo đảm 100% nhân sự được hưởng quyền lợi mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Trước đó liên quan đến kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức vào tháng 11 hằng năm.

Hoạt động này tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động, ưu tiên đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Thông qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh; tuyên truyền, vận động xây dựng Văn hóa Công đoàn, Văn hóa công nhân, Văn hóa an toàn lao động trong đoàn viên, người lao động.

Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức đồng loạt, rộng khắp trong các cấp công đoàn. Nội dung, hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở, ngành nghề, địa bàn, doanh nghiệp, chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư, lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ và nhóm có ít cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa.

Năm 2026 là năm đầu tiên có kỳ nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được hưởng nguyên lương. Dịp này người dân cả nước được nghỉ 1 ngày, vào 24/11. Theo thông báo của Bộ Nội vụ, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào thứ ba, ngày 24/11, không thực hiện hoán đổi. Như vậy, dịp này cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11.

Để triển khai nhiệm vụ này, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 35/CT-TTg về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 24/11.

Phó Thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bởi đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Ngày hội phải thực sự trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân, nơi người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm, chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ theo quy định tại Điều 112.

Hiện Bộ Luật Lao động 2019 đang được Quốc hội thảo luận sửa đổi với việc công nhận Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 là ngày nghỉ dịp lễ tết hưởng nguyên lương. Dự kiến điều khoản này sẽ được thông qua tại kỳ hợp này nhưng nhiều doanh nghiệp đã chấp hành và lên kế hoạch chuẩn bị với sự phối hợp của công đoàn cơ sở.