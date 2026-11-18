Trước đó, thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2026). Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này quy định ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là dịp để người dân nâng cao đời sống tinh thần và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Về phương án nghỉ cụ thể năm 2026, tại Công văn số 10065/VPCP-KGVX ngày 2.10.2026 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 2625/CVL-ĐKLĐ ngày 6.11.2026 của Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24.11.2026, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Đối với khối doanh nghiệp, ngoài ngày nghỉ lễ bắt buộc 24.11, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23.11) sang thứ Bảy (28.11) hoặc bố trí nghỉ phép năm để người lao động có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục (từ thứ Bảy 21.11 đến hết thứ Ba 24.11.2026).

Về chế độ tiền lương, người lao động nghỉ làm việc trong ngày 24.11.2026 được trả đủ 100% tiền lương theo hợp đồng lao động như ngày làm việc bình thường.

Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu huy động người lao động đi làm vào ngày 24.11.2026 thì phải được sự đồng ý của người lao động và chi trả lương làm thêm giờ theo Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể, người lao động làm việc ban ngày vào ngày nghỉ lễ được hưởng ít nhất 300% tiền lương làm thêm giờ, chưa kể 100% tiền lương ngày lễ đối với người hưởng lương ngày, nâng tổng mức thu nhập lên ít nhất 400% lương.

Nếu làm việc vào ban đêm (từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau) trong ngày 24.11.2026, ngoài 400% tiền lương nêu trên, người lao động còn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương làm việc ban đêm và 20% tiền lương làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, đạt tổng mức hưởng tối thiểu 490% lương. Phần tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm được trả cao hơn so với ngày thường này cũng thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.