Ngày 24.11.1946, khi nước Việt Nam mới giành độc lập hơn một năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 200 đại biểu ba miền Bắc, Trung, Nam dự Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tám mươi năm sau, chúng ta có những phương tiện mà thế hệ đi trước khó hình dung. Một tiếng hát cất lên từ làng quê Bắc Bộ có thể đến với hàng triệu người trong vài ngày. Một câu chuyện kể bằng tiếng mẹ đẻ của bất kỳ dân tộc nào trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có cơ hội được thế giới lắng nghe.

Hãy nhìn cách Bắc Ninh kể chuyện quê mình. Trong MV Bắc Bling, hơn 300 người dân Lạc Xá cùng Hoà Minzy và nghệ sĩ Xuân Hinh đưa chiếc nón quai thao, tranh Đông Hồ, mái chùa Dâu vào một sản phẩm âm nhạc đương đại. Chưa đầy 28 ngày, MV đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Rồi Bắc Ninh tổ chức những chuyến tham quan miễn phí để khán giả có thể đến tận nơi. Đó là một con đường phát triển công nghiệp văn hoá rất Việt Nam. Người dân bước vào tác phẩm với tư cách người cùng sáng tạo, còn khán giả từ màn hình có thể bước vào đời sống của một vùng quê.

Ở phương Nam, điện ảnh đã đưa khán giả đến với lịch sử theo một cách khác. Tháng 4.2025, sau khi xem phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, bà Hoàng Thị Thảo, một người dân TP.HCM, lần đầu đến địa đạo Củ Chi. Bà cùng người thân tới từ sáng và ở lại chờ chuyến tham quan đêm Trăng chiến khu.

Dịp ấy, cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, khu di tích ghi nhận lượng khách tăng khoảng 20–30% so với cùng kỳ. Câu chuyện của một khán giả cho thấy điện ảnh có thể đóng góp gì cho kinh tế du lịch sau khi đèn rạp bật sáng. Một bộ phim khiến người ta muốn đến, một câu chuyện hay ở điểm đến khiến người ta muốn ở lại.

Ở miền Trung, lời mời đến Việt Nam còn đến từ một đường đua. Tháng 5.2026, hơn 4.700 vận động viên từ 91 quốc gia đến Đà Nẵng tranh tài tại sự kiện ba môn phối hợp IRONMAN. Đơn vị tổ chức Sunrise Events Vietnam ước tính tổng chi tiêu liên quan đến chuỗi sự kiện IRONMAN tại Đà Nẵng năm đó khoảng 18 triệu USD.

Kinh tế thể thao hiện diện trong những việc rất đời thường quanh vạch đích, từ đêm phòng của gia đình đến cổ vũ, bữa ăn sau cuộc đua đến chuyến tham quan trước ngày về nước. Với bạn bè quốc tế, ký ức về Việt Nam còn có thể là tiếng reo của một người xa lạ bên đường.

Các vận động viên tranh tài tại sự kiện ba môn phối hợp IRONMAN. Ảnh: Ánh Dương

Dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo giúp nối những trải nghiệm ấy lại. Ở Huế, đến tháng 10.2026, du khách đã có thể chạm điện thoại vào 96 trạm tương tác tại 13 điểm di tích để xem hình ảnh, mô hình 3D và nghe hướng dẫn bằng AI.

Tháng 10.2026, du khách có thể chạm điện thoại vào 96 trạm tương tác tại 13 điểm di tích để xem hình ảnh, mô hình 3D và nghe hướng dẫn bằng AI. Ảnh: CTV

Ứng dụng Hue Trip Online sử dụng dữ liệu của địa phương để gợi ý hành trình theo thời gian, sở thích và ngân sách. Một người chỉ có một buổi chiều ở cố đô có thể tìm được di tích muốn thăm, món Huế muốn thử và đường đến đó. Giá trị của dữ liệu nằm ngay trong buổi chiều được sử dụng trọn vẹn ấy.

Ứng dụng Hue Trip Online

Điều đáng làm cho tương lai là để cả dân tộc đều có tiếng nói trong kho dữ liệu văn hoá Việt Nam. Hãy hình dung một người thợ gốm Chăm kể bằng tiếng mẹ đẻ vì sao bà phải bước quanh khối đất để nặn nên chiếc bình. AI có thể giúp làm phụ đề để một em nhỏ ở Paris hiểu lời bà, trong khi em vẫn nghe được giọng thật và nhìn thấy đôi tay thật.

Khi thước phim ấy trở thành học liệu, tác phẩm điện ảnh hay trải nghiệm du lịch, người nghệ nhân cần được ghi tên, được quyết định cách sử dụng và được hưởng lợi từ tri thức mình trao truyền.

Có lẽ thước đo đẹp nhất của sức mạnh mềm là điều xảy ra sau khi màn hình đã tắt. Một người muốn về Kinh Bắc nghe quan họ. Một gia đình muốn trở lại Đà Nẵng. Một em bé xa quê muốn học tiếng Việt để tự mình hiểu câu hát của bà. Khi câu chuyện Việt Nam khơi dậy được những ước muốn ấy, văn hoá đã tìm được chỗ đứng trong lòng người.