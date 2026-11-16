Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giàu bản sắc

Những năm qua, Bộ Tổng Tham mưu và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, lối sống và tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, các giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần, động lực để mỗi quân nhân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược.

Phần trình diễn áo dài, quân phục, trang phục dân tộc với chủ đề: Phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu tự tin tỏa sáng. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Theo Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, bên cạnh việc tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, các hoạt động hưởng ứng lần này là dịp rà soát, đánh giá việc xây dựng môi trường văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần khắc phục hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của quân nhân.

Khẳng định ý nghĩa, vai trò của văn hóa trong quá trình hình thành phẩm chất, nhân cách và chuẩn mực ứng xử của quân nhân, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu, mỗi cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tập thể thực sự đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, cuộc sống.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung xây dựng môi trường văn hóa vào nghị quyết, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung hoạt động thiết thực, tránh dàn trải; các tổ chức quần chúng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...

Thượng tướng Lê Quang Đạo nêu rõ, văn hóa phải thực sự thấm sâu vào từng cơ quan, đơn vị, từng nhiệm vụ, hoạt động công tác, trở thành nền tảng hình thành tư duy, phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, chỉ huy và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu.

Chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 cấp Bộ Tổng Tham mưu bao gồm nhiều hoạt động phong phú: Trưng bày không gian văn hóa; biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc, tiểu phẩm sân khấu...

Bên cạnh các trò chơi, hoạt động biểu diễn của bộ đội, khu trưng bày tại sảnh hội trường Bộ Quốc phòng giới thiệu ảnh, hiện vật, sách, sản phẩm, mô hình văn hóa và những nét đặc trưng của các cơ quan, đơn vị. Phần trình diễn “Phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu tự tin tỏa sáng” do cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia biểu diễn. Bên cạnh áo dài, các nữ quân nhân còn giới thiệu quân phục đại lễ, thể hiện nét trang trọng, chính quy.

Ngoài trời, khu vực nghệ nhân nặn tò he, viết thư pháp bổ sung những trải nghiệm về nghề thủ công và văn hóa truyền thống. Trong khuôn khổ chương trình cũng bố trí không gian ẩm thực với nhiều sản phẩm gắn liền với văn hóa của địa phương như: chè Thái Nguyên, bánh cốm làng Vòng, bánh nướng và bánh dẻo truyền thống...

Các tiết mục, hoạt động đều tập trung làm nổi bật những giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, có chủ đề gần gũi với đời sống cán bộ, chiến sĩ, như: Nét đẹp công sở, hạnh phúc gia đình quân nhân, quân nhân với văn hóa không gian mạng, chuyển đổi số, gìn giữ hòa bình....