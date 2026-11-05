Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống

Các chương trình diễn ra tại không gian công cộng, thiết chế văn hóa, trường học và khu dân cư, hướng đến đưa người dân trở thành chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại khu vực Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản vật thể và phi vật thể; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Thành phố đặt mục tiêu phát huy vai trò của văn hóa, di sản như nguồn lực nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững và hội nhập.

Các hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18-24/11, gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 tại 168 phường, xã, đặc khu gồm biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và giáo dục di sản, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa. Thành phố chủ trương miễn hoặc giảm giá vé tại các đơn vị nhà nước quản lý, vận động cơ sở tư nhân ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách.

Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt cấp Thành phố dự kiến diễn ra từ ngày 18- 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, lễ khai mạc diễn ra tối 22/11. Chương trình kết hợp hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu và trải nghiệm; giới thiệu bản sắc của các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, biểu dương mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư, cơ quan, trường học và doanh nghiệp diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 24/11.

Triển lãm mỹ thuật "Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai" diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố và Công viên Lam Sơn từ ngày 20-24/11; không gian công nghiệp văn hóa tại đường đi bộ Nguyễn Huệ mở cửa từ ngày 22- 24/11. Chương trình nghệ thuật đặc biệt, dự kiến kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật được tổ chức lúc 20 giờ ngày 24/11 tại ba điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm thành phố mới ở phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng ở phường Vũng Tàu. Chương trình trình diễn 3D Mapping trước trụ sở UBND Thành phố và Khách sạn Rex dự kiến diễn ra từ ngày 21-24/11.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội sách tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20-24/11 với chủ đề "Văn hóa Việt Nam qua những trang sách" với các hoạt động trưng bày, giao lưu tác giả, tọa đàm, giới thiệu sách và khuyến đọc, lấy bạn đọc và trải nghiệm làm trọng tâm với hoạt động trưng bày, giao lưu tác giả, tọa đàm, giới thiệu sách và khuyến đọc. Sách điện tử, sách nói, mã QR được khuyến khích để mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng.

Người dân tham quan gian trưng bày những tựa sách được yêu thích nhất tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ có không gian triển lãm về ngành xuất bản, in và phát hành với chủ đề "Xuất bản - Kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa Việt Nam", được xây dựng theo ý tưởng "Sách Việt trong chiếc nón lá Việt Nam", giới thiệu chuỗi giá trị từ sáng tạo nội dung đến phát hành, sản phẩm tiêu biểu và ứng dụng công nghệ số.

Tại đặc khu Côn Đảo, Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" dự kiến diễn ra từ ngày 19- 22/11, giới thiệu sách, tư liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, văn hóa, đất và người Côn Đảo. Chương trình có phần giao lưu, chuyển thể tác phẩm văn học, tặng sách và xây dựng thư viện số phục vụ người dân, học sinh, du khách.

Các chương trình nêu trên được tổ chức theo hướng đa dạng, có tương tác, phù hợp từng địa bàn và nhóm công chúng; kết hợp không gian trực tiếp với nền tảng số, bảo đảm giữ gìn bản sắc và tôn trọng giá trị di sản. Thành phố kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành dịp để người dân cùng gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.