Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức ôn lại dấu mốc lịch sử cách đây 80 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến vai trò của văn hóa và khẳng định tư tưởng: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Tư tưởng lớn lao ấy đã trở thành ngọn đuốc định hướng xuyên suốt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Đại diện các tập thể, hội đoàn và các cá nhân tiêu biểu được vinh danh vì những đóng góp bền bỉ trong việc bảo tồn, lan tỏa văn hóa Việt Nam và gắn kết cộng đồng tại Pháp (Ảnh: BND)

Theo ông Đinh Ngọc Đức, việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khuyến khích sáng tạo, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của sự kiện đối với kiều bào, ông Đinh Ngọc Đức khẳng định: "Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có văn hóa Việt Nam. Dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người Việt Nam đều mang trong mình những giá trị văn hóa, truyền thống và tình cảm hướng về quê hương, đất nước. Trong các giá trị văn hóa dân tộc, tiếng Việt có vị trí đặc biệt quan trọng. Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và kết nối các thế hệ trong gia đình, gắn kết cộng đồng".

Các thí sinh nhí đoạt giải tại cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con” (Ảnh: BND)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh: Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà cần trở thành một dịp để mỗi chúng ta nhìn lại trách nhiệm của mình đối với văn hóa dân tộc; để mỗi người thêm tự hào về nguồn cội, thêm gắn bó với cộng đồng và thêm ý thức đóng góp cho quê hương, đất nước.

Bên cạnh việc gìn giữ văn hóa trong cộng đồng, cần chủ động đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân Pháp và bạn bè quốc tế. Văn hóa chính là một trong những nhịp cầu quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp – hai đất nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thông qua các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực, du lịch, điện ảnh, văn học và ngôn ngữ, không chỉ giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước năng động, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật (Ảnh: BND)

Đại sứ Trịnh Đức Hải mong rằng, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò là điểm hội tụ, kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc; đồng thời là địa chỉ thân thuộc để bà con gặp gỡ, giao lưu, tăng cường đoàn kết và cùng hướng về quê hương.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của các hội đoàn, tổ chức và toàn thể bà con, văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ tại Pháp” – Đại sứ Trịnh Đức Hải nói.

Nhân dịp này, Trung tâm đã vinh danh 6 tập thể và 13 cá nhân có đóng góp tích cực trong các hoạt động bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các hội đoàn, tổ chức và cá nhân đã cùng chung tay duy trì, phát triển đời sống văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt xa quê.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật (Ảnh: BND)

Một điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con”, do Trung tâm phối hợp với Hội Văn hóa và Đời sống Việt tổ chức, dành cho các em từ 6 đến 13 tuổi đang sống tại châu Âu. Cuộc thi nhận 25 bài dự thi từ 5 quốc gia, nhiều bài được đầu tư công phu dưới dạng video. Những bài dự thi cho thấy sự kiên trì của các gia đình trong việc giúp con học và dùng tiếng Việt mỗi ngày, điều mà Ban tổ chức muốn khích lệ.

Bên cạnh phần lễ và hoạt động vinh danh, các đại biểu và công chúng còn được trải nghiệm không gian trưng bày ảnh danh lam thắng cảnh Việt Nam, tìm hiểu các nhạc cụ dân tộc và tham quan bàn sách tiếng Việt. Các gian hàng giới thiệu, thưởng thức cà phê và trà Việt cũng góp phần đưa văn hóa Việt, mang hương vị Việt đến với khách tham dự qua những trải nghiệm gần gũi.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật (Ảnh: BND)

Chương trình nghệ thuật với các tiết mục múa, hát và hòa tấu nhạc cụ dân tộc do các em nhỏ cùng nghệ sĩ của Trung tâm thể hiện đã mang đến một sắc màu tươi vui, gần gũi.