Du khách Ấn Độ tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. (Ảnh minh họa: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và văn minh đặc sắc, cùng với lòng hiếu khách và thái độ chân thành của con người, Việt Nam ngày càng khẳng định sức hấp dẫn và sức mạnh mềm trên trường quốc tế.

Đây là chia sẻ của Giáo sư Reena Marwah trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Ấn Độ về giao lưu văn hoá giữa hai nước cũng như sức mạnh kết nối của văn hoá Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu nhân dân và quan hệ hữu nghị song phương.

Giáo sư Marwah cho biết bà có những trải nghiệm rất sâu sắc về văn hoá Việt Nam, một nền văn hoá có nhiều khía cạnh được người dân Ấn Độ đặc biệt coi trọng, nhất là đối với những người từng có cơ hội đặt chân đến “dải đất hình chữ S.”

Theo Giáo sư Reena Marwah, việc Việt Nam chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hoá bắt đầu từ năm 2026 có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá của người dân, mang lại hạnh phúc và gắn kết con người cũng như thúc đẩy phát triển của đất nước.

Khi được biết Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá đặc biệt hướng tới ngày 24/11, bà chia sẻ: “Đây là cơ hội rất có ý nghĩa để người dân các quốc gia khác hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người và truyền thống văn hóa của Việt Nam.” Giáo sư Marwah cũng đánh giá người Việt Nam rất thân thiện, hòa nhã, chân thành và hiếu khách.

Với hơn 10 năm làm việc với nhiều đối tác ở Việt Nam cũng như có cơ hội tham gia không ít hoạt động giao lưu văn hoá mỗi khi sang Việt Nam công tác, Giáo sư Marwah nhận thấy có những nét tương đồng giữa nền văn minh của hai nước và bà đưa ra nhiều đề xuất từ góc nhìn của bản thân nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch cũng như tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa hai dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

“Tôi đặc biệt quan tâm tới sự giao thoa giữa các nền văn minh. Việt Nam có truyền thống Phật giáo lâu đời, đồng thời tiếp nhận những ảnh hưởng của văn minh Chăm Pa và Óc Eo từ những năm đầu Công nguyên. Những mối liên hệ văn hóa và tôn giáo này cho thấy giữa hai nền văn hoá Việt Nam và Ấn Độ có sự giao lưu từ rất sớm,” Chủ tịch Hội học giả châu Á tại Ấn Độ nhận xét.

Giáo sư Marwah cho rằng, những giá trị của Phật giáo, vốn phát triển mạnh ở cả hai nước, đã và đang góp phần hình thành những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam. “Đối với tôi, đây chính là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam và giúp sức mạnh mềm của đất nước các bạn ngày càng phát triển ấn tượng,” Giáo sư nói.

Sức mạnh mềm ấy không chỉ thể hiện qua cảnh quan sạch đẹp hay những công trình văn hóa đặc sắc, mà còn bắt nguồn từ khả năng xây dựng các mối quan hệ bền chặt. “Đó là những giá trị hết sức quan trọng, không chỉ đối với đời sống xã hội mà còn đối với việc phát huy sức mạnh mềm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam,” bà nhấn mạnh.

Đánh giá từ góc độ của một nhà nghiên cứu, Giáo sư Marwah cho rằng Phật giáo là một trong những nền tảng quan trọng nhất gắn kết văn hóa và tinh thần giữa hai dân tộc Việt Nam và Ấn Độ.

Hai nước hoàn toàn có thể xây dựng, phát triển các tuyến du lịch hành hương Phật giáo, kết nối những thánh tích lịch sử, văn hóa và tôn giáo tiêu biểu của nhau. Việc nhiều tăng ni, Phật tử Việt Nam thường xuyên hành hương đến các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ và nhiều người Việt Nam lựa chọn Ấn Độ làm nơi học tập, nghiên cứu Phật học đang tạo thành sợi dây kết nối sâu sắc, bền vững giữa hai nước, vượt ra ngoài khuôn khổ du lịch thông thường.

Không chỉ ấn tượng với sự giao thoa văn hoá và Phật giáo, Giáo sư Marwah còn đặc biệt yêu thích ngôn ngữ, ẩm thực và đời sống cộng đồng của người Việt Nam. Đối với bà, tiếng Việt có âm điệu êm dịu; ẩm thực Việt ngày càng chinh phục nhiều thực khách quốc tế, đặc biệt là những món ăn như phở, bánh mỳ, đồ ăn chay.

Trong khi đó, trang phục truyền thống, hàng dệt may, lễ hội và các hoạt động văn hóa cộng đồng tạo nên nét hấp dẫn rất riêng; còn những cảnh quan thiên nhiên và địa điểm du lịch miệt vườn lại mang đến những trải nghiệm khó quên.

Giáo sư Marwah nhắc lại những trải nghiệm tại làng dừa Bến Tre với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của đời sống người dân, cũng như ấn tượng với những công trình kiến trúc kỳ vĩ, cảnh quan đặc sắc và những dấu ấn kiến trúc Pháp ở Bà Nà Hills.

Đặc biệt, những chiếc đèn lồng và hoa đăng lung linh tại Hội An khiến bà liên tưởng đến lễ hội ánh sáng Diwali của Ấn Độ. Ngoài ra, bà cũng nhận thấy sự tương đồng giữa một số trang phục truyền thống của Việt Nam với trang phục ở miền Bắc Ấn Độ. Theo bà, những nét tương đồng ấy giúp người dân hai nước dễ dàng tìm thấy sự gần gũi và kết nối về văn hóa.

Từ những trải nghiệm thực tế đó, Chủ tịch Hội học giả châu Á tại Ấn Độ cho rằng Việt Nam đang sở hữu tiềm năng rất lớn để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với giới trẻ Ấn Độ nhờ sở hữu sự đa dạng và vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh, từ vịnh Hạ Long, các điểm đến văn hóa Phật giáo tại Hà Nam, cảnh quan thiên nhiên ở Ninh Bình đến những bãi biển sạch đẹp tại Đà Nẵng.

Mỗi địa phương của Việt Nam đều mang đến những trải nghiệm khác biệt. Giới trẻ Ấn Độ không chỉ yêu thích thiên nhiên, mà còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động giải trí, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa. Những chương trình hòa nhạc, ca múa truyền thống, sân khấu, múa rối nước hay các loại hình nghệ thuật tái hiện lịch sử Việt Nam đều có sức hấp dẫn rất lớn.

Bên cạnh đó, Giáo sư Marwah cũng nhận thấy hai nước có tiềm năng rất lớn trong việc kết hợp ẩm thực để tạo nên nét chung. Bà Marwah nhận định Việt Nam có nguồn rau củ, trái cây phong phú và nhiều món chay hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để kết hợp nguyên liệu và phương pháp chế biến của hai nước, phát triển các món ăn mang phong cách giao thoa Ấn Độ-Việt Nam.

Ẩm thực là một trong những kênh hiệu quả để quảng bá văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ. Bà cho biết cà phê Việt Nam đã khá phổ biến tại thị trường này, đồng thời đánh giá các món như nem cuốn, chả giò, bánh mì và phở có nhiều tiềm năng thu hút thực khách Ấn Độ.

Bà cũng gợi ý mở thêm nhà hàng Việt Nam hoặc đưa món ăn Việt vào thực đơn của các nhà hàng quốc tế để giới thiệu rộng rãi hơn văn hóa ẩm thực Việt Nam một cách trực tiếp và hiệu quả.

Ở góc độ vĩ mô hơn, Giáo sư Marwah đề xuất Việt Nam nên tổ chức các sự kiện như "Ngày Việt Nam" tại Ấn Độ để người dân sở tại có thêm cơ hội tìm hiểu về nền văn hoá đặc sắc trong bối cảnh kết nối hàng không giữa hai nước đã thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Bên cạnh đó, bà cũng cho rằng Việt Nam và Ấn Độ nên đẩy mạnh các chương trình trao đổi nhà báo, người làm truyền thông, nhà sáng tạo nội dung và những cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để thu hút thêm sự quan tâm của công chúng hai nước, đặc biệt là giới trẻ, trong thời đại bùng nổ công nghệ số và các nền tảng xã hội trực tuyến.

Những video ngắn, nhất là những nội dung sáng tạo trên mạng xã hội, luôn có sức lan tỏa hình ảnh quốc gia một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất và hiện tại đã có một số nhà sáng tạo nội dung giới thiệu về những trải nghiệm văn hoá đặc sắc tại Việt Nam thu hút nhiều sự quan tâm của người dân Ấn Độ.

Kết hợp tất cả những điều trên và việc chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp thị thực, thanh toán và chuyển đổi tiền tệ, Giáo sư Marwah tin tưởng thông qua các hoạt động du lịch và hợp tác văn hoá, người dân hai nước sẽ có những trải nghiệm sống động hơn, qua đó nâng cao hiểu biết và yêu mến về đất nước, văn hoá, con người của nhau.

Trong con mắt của bà, Việt Nam và Ấn Độ có rất nhiều giá trị để chia sẻ, nhiều nét tương đồng để phát huy và nhiều lĩnh vực có thể cùng nhau phát triển. Do đó, sự kết nối giữa con người với con người, sự thấu hiểu và tôn trọng những giá trị văn hóa của nhau sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ trong những năm tới./.