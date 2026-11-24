Ông Nguyễn Trường Sơn, Bí thư thứ nhất, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Việt Nam có nền văn hoá lịch sử lâu đời, người Việt Nam luôn mang trong mình niềm tự hào truyền thống dân tộc sâu sắc, dù đi bất cứ đâu, người Việt đều mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa, duy trì và lan toả những giá trị tốt đẹp về phong tục tập quán dân tộc, thông qua các hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn quê hương.

Đây là nhận định của ông Nguyễn Trường Sơn, Bí thư thứ nhất, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết, duy trì ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ và truyền thống văn hóa gia đình, tiếng Việt được coi là “linh hồn của quê hương” và là sợi dây kết nối với cội nguồn. Đối với nhiều gia đình người Việt sinh sống ở Trung Quốc, việc kiên trì sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ giao tiếp giữa các thành viên gia đình, giúp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Việt. Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ, thông qua điện thoại thông minh, tương tác trên mạng xã hội và các phương thức khác cũng có thể kết nối với bạn bè, để duy trì mối liên hệ ngôn ngữ giữa con cái với họ hàng, người thân trong nước.

Đồng thời, duy trì hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết truyền thống, các ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Quốc khánh hoặc nhân dịp tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao là dịp quan trọng để cộng đồng tụ họp. Các hoạt động như gói bánh chưng, biểu diễn áo dài, biểu diễn văn nghệ, triển lãm tranh tết…, không chỉ tái hiện không khí quê hương, tăng cường gắn kết, mà còn là cách quan trọng để truyền đạt bản sắc văn hóa cho thế hệ sau.

Ngoài ra ẩm thực truyền thống đóng vai trò quan trọng trong duy trì và kết nối văn hoá. Hương vị và quy trình làm những món ăn này gắn liền với ký ức về quê nhà, đồng thời là phương tiện quan trọng để các gia đình và cộng đồng trao đổi tình cảm, duy trì bản sắc văn hóa.

Nhìn chung, những giá trị văn hoá truyền thống này không chỉ là mối liên kết phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, nhằm xây dựng một hệ thống giá trị văn hóa đa chiều, giúp các thế hệ người Việt xa quê hương vẫn duy trì được sự gắn kết chặt chẽ với quê hương. Bên cạnh đó còn là nền tảng định hướng cho thế hệ trẻ hôm nay, giúp xây dựng một xã hội Việt kiều văn minh, giàu bản sắc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, để tăng cường kết nối giữa các thế hệ, các nhóm trong cộng đồng người Việt và giữa kiều bào với trong nước, xuất phát từ điều kiện thực tế đặc thù của mỗi địa bàn có thể triển khai các chương trình, hoạt động khác nhau.

Trung Quốc là quốc gia láng giềng rộng lớn, có số lượng kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc đông đảo, tuy nhiên số lượng, thành phần luôn biến động và phân bổ không tập trung, việc kết nối và quản lý còn gặp nhiều hạn chế.

Do đó, Cơ quan đại diện đóng vai trò quan trọng hỗ trợ bà con kiều bào trọng việc tăng cường kết nối. Cơ quan đại diện thường xuyên cập nhật thông tin, tổ chức các hoạt động cộng đồng, kịp thời tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, hoặc mời kiều bào trực tiếp tham dự, có đề xuất tại các buổi tiếp xúc, sự kiện giao lưu văn hóa và hoạt động đón đoàn cấp cao.

Các hoạt động như Tết cộng đồng được tổ chức thường niên, phong tục gói bánh chưng trong dịp Tết Nguyên Đán, Tết thiếu nhi, Trung thu, kỷ niệm ngày 26/3 được Cơ quan đại diện tại Bắc Kinh duy trì tổ chức hàng năm, vừa tăng cường sự gắn kết, vừa để thế hệ tiếp nối hiểu hơn về truyền thống văn hoá dân tộc, hướng về quê hương, giúp các thành viên cảm nhận được sự hỗ trợ và thuộc về khi xa quê hương.

Thế hệ thứ hai và thứ ba của kiều bào thường có rào cản ngôn ngữ và văn hóa với quê hương. Việc kết nối cần bắt đầu từ trải nghiệm “thẩm thấu” từ các hoạt động trải nghiệm thường ngày, thay vì thuyết giảng lý thuyết khô khan. Việc tổ chức các hoạt động như buổi toạ đàm, giao lưu văn hoá cho cộng đồng rất có ý nghĩa quan trọng.

Như tổ chức lớp học tiếng Việt ngắn hạn, chương trình tìm sứ giả tiếng Việt, lồng ghép các yếu tố văn hoá, nguồn gốc cội nguồn cho thanh thiếu niên người Việt tại nước ngoài vào các bài giảng, chương trình học tạo hứng thú cho học sinh. Khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng người Việt tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, tôn vinh vẻ đẹp văn hoá Việt như: trình diễn áo dài, chương trình giới thiệu ẩm thực, giao lưu thể thao, sự kiện quảng bá trải nghiệm văn hóa du lịch, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp xúc với văn hóa cội nguồn.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Trường Sơn, cần duy trì, mở rộng hoạt động mời các đại diện tiêu biểu kiều bào Việt Nam về nước tham dự hoạt động tương tự như Chương trình Xuân quê hương, thường xuyên cập nhật thông tin, ghi nhận những đóng góp thiết thực, hiệu quả từ đại diện có uy tín trong cộng đồng người Việt có ảnh hưởng tại địa phương làm “liên lạc viên” kết nối giữa các nhóm, khu vực, chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin trong cộng đồng và tổ chức hoạt động tại địa phương, thực hiện kết nối trong và ngoài nước, thúc đẩy hợp tác cụ thể về kinh tế thương mại và văn hóa.

Nhằm huy động hiệu quả hơn nguồn lực của kiều bào đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng, cần quán triệt, triển khai chỉ đạo của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đây là văn bản định hướng chiến lược mới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Việt Nam và Trung Quốc láng giềng, có mối quan hệ hợp tác hữu nghị, việc giữ vững ổn định và phát triển tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. Việc ổn định quan hệ trực tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, công việc, cuộc sống của kiều bào.

Để phát huy giá trị văn hóa chung, tăng cường sự gắn kết cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước, đồng thời huy động hiệu quả hơn nguồn lực kiều bào, cần xây dựng một hệ thống cơ chế, chính sách và hoạt động đồng bộ trên các yếu tố chính như: xây dựng niềm tin thể chế, kết nối văn hóa và thế hệ và chuyển hóa nguồn lực kiều bào thành động lực phát triển.

Thứ nhất là về cơ chế, chính sách tạo niềm tin và môi trường thuận lợi cho kiều bào: Niềm tin vào môi trường đầu tư và thể chế trong nước là nền tảng để kiều bào sẵn sàng đóng góp nguồn lực. Cần tiếp tục cải cách theo hướng minh bạch, giảm chi phí giao dịch cho kiều bào ở xa.

Thứ hai là triển khai hoạt động và sáng kiến phát huy giá trị văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng, văn hóa và ngôn ngữ là sợi dây bền chặt nhất kết nối kiều bào với quê hương, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Cần chuyển từ các hoạt động giao lưu đơn lẻ sang các chương trình có tính hệ thống và chiều sâu.

Ba là chuyển hóa nguồn lực kiều bào thành đóng góp phát triển cụ thể. Nguồn lực kiều bào không chỉ là vốn tài chính mà còn là tri thức, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ và khả năng kết nối thị trường quốc tế. Cần có cơ chế để các nguồn lực này được đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên một cách hiệu quả, phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước.

Nhằm sử dụng hiệu quả “nguồn lực mềm” từ kinh nghiệm quản trị và am hiểu cả thị trường trong nước và sở tại và quốc tế của kiều bào, ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng, có thể mời các chuyên gia kiều bào có uy tín trực tiếp tham gia, tư vấn, đề xuất cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Khuyến khích kiều bào tham gia các dự án phát triển cộng đồng xây dựng quê hương tại địa phương trong nước tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo… với cơ chế minh bạch về đóng góp và kết quả, tạo động lực tinh thần và sự gắn bó lâu dài.

Ông Nguyễn Trường Sơn khẳng định, để huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào, cần xây dựng một môi trường thể chế tin cậy, duy trì và đa dạng hoá các kênh kết nối văn hóa, giữa các thế hệ, và thiết kế các cơ chế chuyển hóa nguồn lực đa dạng phù hợp với lợi ích và động lực của từng nhóm kiều bào.