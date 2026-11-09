Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Người lao động được nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương

Vào Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, người lao động cả nước được nghỉ chính thức 01 ngày duy nhất là Thứ Ba, ngày 24/11/2026 và được hưởng nguyên 100% lương.

Trường hợp muốn nghỉ 4 ngày liên tiếp, tức là nghỉ liền từ ngày 21/11 đến hết 24/11/2026, người lao động cần chủ động thỏa thuận với người sử dụng lao động để sử dụng ngày phép trong năm hoặc nghỉ không hưởng lương.

Nếu đi làm vào ngày này, người lao động được tính lương như sau: Làm thêm ban ngày: hưởng ít nhất bằng 400% mức lương ngày thường (300% tiền lương ngày lễ + 100% tiền lương ngày thường). Làm thêm ban đêm thì người lao động được hưởng ít nhất bằng 490% mức lương ngày thường.

Đây là ngày nghỉ lễ ngắn trong năm 2026. Trước đó là các kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05, Quốc khánh 02/09.

Bộ Nội vụ cho biết việc nghỉ đúng ngày 24/11 góp phần hạn chế xáo trộn lịch công tác, sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.

Phương án này cũng nhằm bảo đảm hài hòa giữa việc tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa với yêu cầu duy trì hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch của Chính phủ, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026. Đây là dịp để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc với hơn 400 sự kiện lớn, nhỏ diễn ra trên khắp cả nước.