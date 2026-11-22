Khách tham quan thưởng lãm tác phẩm của nghệ sỹ Việt Nam tại triển lãm tranh “Những câu chuyện Việt Nam”. (Ảnh: Duy Tùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, chiều 21/11, tại Trung tâm Zoniënzorg ở quận Auderghem, thủ đô Brussels, đã diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Những câu chuyện Việt Nam.”

Sự kiện do tổ chức VieGo (Việt Nam kết nối vì cơ hội toàn cầu) khởi xướng, phối hợp với Trung tâm Zoniënzorg tổ chức, nhằm giúp người dân địa phương tìm hiểu văn hóa Việt Nam qua những câu chuyện của cộng đồng người Việt tại Bỉ, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ gốc Việt duy trì sự gắn bó với quê hương.

Suốt buổi chiều, Trung tâm Zoniënzorg đón đông đảo khách tham dự, trong đó có nhiều gia đình. Các em nhỏ được hướng dẫn làm nón lá, vẽ tranh, xem phim; nhiều sách, truyện tiếng Việt cũng được giới thiệu để mọi người cùng tìm đọc. Sự kiện còn là dịp để các gia đình người Việt gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái nơi xứ người.

Điểm nhấn là triển lãm tranh của các nghệ sỹ gốc Việt thuộc nhiều thế hệ, từ những người sinh năm 1949 đến các bạn trẻ tuổi đôi mươi. Mỗi tác phẩm mang một câu chuyện riêng, nhưng đều thể hiện tình cảm và sự gắn bó với quê hương.

Nghệ sỹ Hoàng Thị Ngọc Ấn, sinh năm 1949, giới thiệu những bức tranh vẽ trên giấy dó - loại giấy thủ công truyền thống làm từ vỏ cây dó mà bà mang theo khi rời Việt Nam sang Bỉ.

Trong cuốn giới thiệu triển lãm, bà chia sẻ: "Tôi đến Brussels để bắt đầu cuộc sống mới và mang theo những giá trị văn hóa ấy tới đất nước mà tôi chọn làm quê hương thứ hai. Điều đó không dễ dàng, nhưng nhờ ý chí, sự kiên trì và nỗ lực, tôi đã kết hợp được văn hóa châu Á và châu Âu."

Mỗi nghệ sỹ đến với hội họa theo một con đường khác nhau. Tiến sỹ Trần Thanh Thu, sinh năm 1955, từng nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Tự do Brussels (VUB), chỉ bắt đầu học vẽ sau khi nghỉ hưu.

Tranh của bà tái hiện những địa danh gắn với ký ức tuổi trẻ như Hồ Gươm, Sóc Sơn và các vùng núi phía Bắc. Với bác sỹ Đoàn Thị Kim Khánh, bút danh Kim Đoàn, hội họa đến sau một tai nạn nghề nghiệp khiến bà bị thương ở cánh tay. Bà viết: "Hội họa giúp tôi tìm lại niềm vui, khơi dậy sức sáng tạo và cả khả năng vận động của cánh tay. Thật là một phép màu!"

Trong khi đó, nghệ sỹ Phùng Thủy, tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học tại VUB, sử dụng lá cây, hoa cỏ ở Bỉ để sáng tác những bức tranh gửi gắm nỗi nhớ Việt Nam, như “Sắc thu trên Cầu Thê Húc” hay “Nón Sen hồng.”

Thế hệ trẻ cũng góp mặt với những phong cách riêng. Họa sỹ minh họa Quỳnh Yên Kohnert, 30 tuổi, sinh ra ở Hà Nội, có bố là người Ireland và mẹ là người Việt, mang đến những ký họa về người H’Mông cùng bức hoa sen vẽ bằng bút mực truyền thống sau chuyến trở về Việt Nam năm 2024.

Nghệ sỹ Nem, 21 tuổi, thuộc cộng đồng người tự kỷ, dùng hội họa để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và kể câu chuyện của riêng mình. Tuệ Linh, 21 tuổi, đồng sáng lập trẻ tuổi nhất của VieGo, và Minh Châu, 16 tuổi, học sinh Trường Mỹ thuật thành phố Wavre, cũng giới thiệu các tác phẩm của mình.

Đáng chú ý, bảng chữ cái tiếng Việt do các em nhỏ minh họa giúp khách tham quan làm quen với chữ quốc ngữ một cách sinh động.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels, chị Trần Thanh Ngọc, người lên ý tưởng và sáng lập VieGo, đồng thời làm việc tại Zoniënzorg, cho biết trung tâm rất hào hứng đón nhận sự kiện. Chị Ngọc cho biết: "Zoniënzorg là trung tâm hoạt động cộng đồng, mở cửa cho tất cả cư dân trong vùng. Những người đến đây và cả những người làm việc ở đây đều ít nhiều có mối liên hệ với Việt Nam và có ấn tượng tốt đẹp về người Việt, văn hóa Việt. Vì vậy, họ mong muốn được nghe, được thấy những câu chuyện thực sự từ chính người Việt Nam, đúng như tên gọi của sự kiện."

Theo chị Ngọc, sự kiện hướng tới hai mục tiêu. Một mặt, sự kiện cho thấy người Việt tại Bỉ đã, đang và sẽ ngày càng hòa nhập tốt hơn, đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng địa phương, đồng thời có thể chia sẻ những câu chuyện đa dạng, ý nghĩa về cuộc sống của mình.

Chị chia sẻ: "Mặt khác, cư dân địa phương cũng thấy được những câu chuyện về Việt Nam và về những người Việt sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc tại Bỉ, để họ cảm nhận được sự đa dạng, nét đẹp của người Việt nói chung và của từng người Việt nói riêng."

Trong không khí sôi nổi của buổi workshop, bé Snejana, 8 tuổi, hào hứng kể: "Con thích làm nón vì con thấy vui. Con còn được xem phim, con gặp các bạn." Mẹ của bé, chị Thu Hiền, cho biết dù hai mẹ con vẫn nói tiếng Việt ở nhà, con gái chị ít có điều kiện thực hành nên đã theo học tiếng Việt tại VieGo"./.