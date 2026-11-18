Những bộ phim cách mạng chào mừng Đại hội XIV của Đảng thu hút sự quan tâm của người dân. Ảnh: tư liệu Khánh Hoà/TTXVN

Đưa phim Việt đến với khán giả cả nước

Một trong những hoạt động có quy mô rộng nhất là Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Diễn ra từ ngày 18 - 24/11, Tuần phim kết hợp chiếu phim tại rạp và chiếu phim lưu động, tạo cơ hội để đông đảo khán giả ở nhiều địa phương được tiếp cận các tác phẩm điện ảnh Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 22 - 24/11, chương trình tổ chức chiếu phim miễn phí tại 33 cụm rạp, điểm chiếu thuộc 31 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, khán giả được thưởng thức bốn bộ phim truyện gồm “Chuyện tình Khau Vai”, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, “Báu vật trời cho” và “Quý tử vượt giàu”. Cùng với đó là hai phim tài liệu “Dáng đứng Việt Nam”, “Làng xây đảo” và hai phim hoạt hình “Người thầy của muôn đời”, “Phật Hoàng”.

Bên cạnh hệ thống rạp chiếu, chương trình chiếu phim lưu động từ ngày 18 - 24/11 được tổ chức tại các khu dân cư, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn chưa có điều kiện tiếp cận rạp chiếu phim.

Trong chương trình này, bộ phim truyện “Thanh âm vượt đại dương” được giới thiệu cùng nhiều tác phẩm tài liệu phản ánh đời sống, văn hóa và những giá trị truyền thống của dân tộc như “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”, “Hành trình áo dài Việt”, “Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng” và “Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài”.

Các phim hoạt hình gồm: “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”, “Hàng xóm láng giềng”, “Ngọn lửa vĩnh cửu”, “Tiếng cồng Núi Nưa” và “Sự tích hoa trạng nguyên” cũng góp mặt trong chương trình.

Theo Cục Điện ảnh, lịch chiếu lưu động được các đơn vị điện ảnh địa phương chủ động xây dựng, lựa chọn tác phẩm phù hợp với từng địa bàn và đối tượng phục vụ. Cách làm này giúp các buổi chiếu không chỉ dừng lại ở việc đưa phim đến với người dân mà còn tạo điều kiện để mỗi địa phương lựa chọn những câu chuyện điện ảnh gần gũi với đời sống, văn hóa và phong tục của cộng đồng mình.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng của các đơn vị điện ảnh

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, Viện Phim Việt Nam cũng giới thiệu đến công chúng những tác phẩm điện ảnh đã ghi dấu ấn trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Chương trình diễn ra từ 18 - 20/11, tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Hà Nội), giới thiệu ba bộ phim truyện tiêu biểu gồm “Đêm hội Long Trì” (1989), “Mùa len trâu” (2004) và “Trăng nơi đáy giếng” (2008).

Trong đó, bộ phim “Đêm hội Long Trì” của đạo diễn Hải Ninh, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Lấy bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII dưới thời Lê - Trịnh, bộ phim tái hiện những biến động chốn cung đình, sự lộng quyền của Tuyên phi Đặng Thị Huệ và những mưu mô tranh giành quyền lực. Qua câu chuyện về những số phận trong chốn cung đình, tác phẩm phản ánh một giai đoạn lịch sử nhiều biến động, đồng thời thể hiện tinh thần đấu tranh chống cường quyền, bảo vệ công lý và những giá trị nhân văn.

Bộ phim “Mùa len trâu” của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Lấy bối cảnh vùng đất Cà Mau đầu thế kỷ XX, bộ phim tái hiện cuộc sống cơ cực của người nông dân Nam Bộ trong mùa nước nổi. Qua hành trình trưởng thành của chàng trai trẻ Kìm, tác phẩm khắc họa những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh, mối gắn bó giữa con người với thiên nhiên và muôn loài. Bộ phim từng giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế, trong đó có Giải đặc biệt tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ) và Giải Kỳ lân Vàng tại Liên hoan phim Amiens (Pháp).

Bộ phim “Trăng nơi đáy giếng” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai. Lấy bối cảnh xứ Huế, phim xoay quanh cuộc đời cô giáo Hạnh - người phụ nữ dịu dàng, giàu đức hy sinh và hết lòng vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Qua những nghịch cảnh trong đời sống hôn nhân và những định kiến xã hội, bộ phim gợi mở nhiều suy ngẫm về thân phận người phụ nữ, tình yêu, hạnh phúc và những giá trị gia đình.

Theo Viện Phim Việt Nam, việc giới thiệu ba tác phẩm thuộc những giai đoạn khác nhau của điện ảnh Việt tạo cơ hội để khán giả thưởng thức lại những bộ phim có giá trị, góp phần đưa di sản điện ảnh đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, giúp người xem hiểu thêm về lịch sử, phong tục, đời sống và những biến chuyển của xã hội Việt Nam qua các thời kỳ.

Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình “Việt Nam chưa kể hết” của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức buổi chiếu phim tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp và di sản văn hóa của Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới, tác giả kiệt xuất của nền văn học Việt Nam.

Bộ phim do đạo diễn Đào Thanh Tùng thực hiện, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 15 giờ ngày 22/11 tại trụ sở Hãng phim, số 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Thông qua những thước phim tư liệu và câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du, khán giả có dịp hiểu thêm về những đóng góp của Đại thi hào đối với nền văn học và ngôn ngữ dân tộc, đồng thời cảm nhận sức sống của những giá trị văn hóa mà ông để lại trong đời sống hôm nay.

Một trong những hoạt động điện ảnh đáng chú ý dịp này là Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa thành phố Cảng, đồng thời thúc đẩy kết nối điện ảnh với phát triển du lịch, kinh tế và xúc tiến đầu tư.

Các hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Hải Phòng Film Port 2026 gồm: Hội thảo “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”; Chương trình kết nối doanh nghiệp sản xuất phim với các địa phương; Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”; Gala nghệ thuật “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu”; Chương trình khảo sát bối cảnh quay phim (Fam Tour)…

Đặc biệt, chương trình chiếu phim miễn phí và giao lưu với các đoàn làm phim, giới thiệu tới công chúng Hải Phòng 11 tác phẩm điện ảnh Việt Nam sản xuất trong giai đoạn 2025-2026 qua 22 suất chiếu miễn phí tại Rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng và Rạp Thống Nhất (phường Hải Dương). Các phim được trình chiếu trong chương trình gồm: “Trại buôn người”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Cục vàng của ngoại”, “Anh hùng”, “Mưa đỏ”, “Bảy tiên”, “Ốc mượn hồn”, “Truy tìm Long Diên Hương”, “Tử chiến trên không”, “Hẹn em ngày nhật thực” và “Mang mẹ đi bỏ”.

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, bên cạnh việc trình chiếu miễn phí các bộ phim, còn có hoạt động giao lưu trực tiếp giữa khán giả với các ê kíp làm phim sau một số suất chiếu. Việc kết hợp chiếu phim và giao lưu nghệ sĩ có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ quảng bá tác phẩm. Hoạt động này góp phần mở rộng không gian hoạt động nghề nghiệp và xã hội của nghệ sĩ, tạo điều kiện để nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ, đối thoại với công chúng, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của người nghệ sĩ trong đời sống văn hóa. Đồng thời, đưa khán giả trở thành chủ thể tham gia vào các hoạt động văn hóa, góp phần hình thành môi trường thưởng thức nghệ thuật văn minh, tích cực và có chiều sâu.

Đại diện Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, các hoạt động của Diễn đàn góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Các nghệ sĩ, đạo diễn điện ảnh cho rằng, chuỗi hoạt động điện ảnh hưởng ứng trong dịp này không chỉ tạo không khí hưởng ứng một ngày lễ có ý nghĩa đối với đời sống tinh thần xã hội, mà còn cho thấy vai trò của điện ảnh trong việc lưu giữ ký ức, phản ánh lịch sử, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và kết nối các thế hệ khán giả.

Đây cũng các hoạt động cụ thể nhằm đưa tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam vào thực tiễn. Trong đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là một trong những cách thức đưa chủ trương, chính sách đến với người dân bằng những trải nghiệm cụ thể. Ở đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng văn hóa, mà còn là chủ thể tham gia vào các hoạt động sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật và kết nối với cộng đồng.