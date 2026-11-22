GS Bae Yang Soo (trái) chụp cùng HLV Park Hang Seo tại Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 11/8/2025. Ảnh: TTXVN phát

Từ góc nhìn của một nhà giáo dục gắn bó lâu năm với tiếng Việt, ông không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của sự gắn kết cộng đồng trong ngôn ngữ, mà còn chỉ ra những hướng đi gần gũi, thiết thực để lan tỏa bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và vun đắp tình hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Seoul, Giáo sư Bae Yang Soo cho biết cơ duyên đưa ông đến với tiếng Việt xuất phát từ sự thích thú khi nhận ra rằng chỉ qua một lời nói, người ta có thể cảm nhận rõ mối quan hệ giữa người nói và người nghe. Trong suốt hành trình học tập và giảng dạy, điều khiến vị Giáo sư người Hàn Quốc ấn tượng sâu sắc nhất chính là hệ thống đại từ nhân xưng phong phú trong tiếng Việt. Việc sử dụng phổ biến các từ chỉ quan hệ gia đình như “anh, chị, em” trong giao tiếp hằng ngày, hay việc một người thay đổi cách xưng hô linh hoạt tùy theo đối tượng trò chuyện, theo ông, đã phản ánh sinh động nét đẹp văn hóa coi trọng tình cảm và sự gắn kết cộng đồng của người Việt.

Trên bục giảng, Giáo sư Bae Yang Soo thường cùng sinh viên Hàn Quốc phân tích cách người Việt đặt trọng tâm vào mối quan hệ với người đối diện khi giao tiếp. Bởi tiếng Hàn cũng có sự biến đổi về cách xưng hô và lời lẽ theo tuổi tác, mức độ thân thiết, các sinh viên dễ dàng liên hệ với trải nghiệm của chính mình để nhận ra những điểm tương đồng và khác biệt thú vị giữa hai nền văn hóa. Vị Giáo sư tin rằng, khi thấu hiểu ý nghĩa đằng sau mỗi cách gọi – sự gần gũi hay lòng tôn trọng – cuộc trò chuyện sẽ trở nên cởi mở và thoải mái hơn. Những khám phá nhỏ bé ấy chính là nhịp cầu đầu tiên giúp cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và người dân bản địa thấu hiểu đời sống của nhau.

Không chỉ say mê chiều sâu của ngôn ngữ, Giáo sư Bae Yang Soo còn dành sự quan tâm đặc biệt đến sức hút của văn hóa Việt Nam đối với giới trẻ quốc tế. Ông nhận định ẩm thực và âm nhạc đại chúng (V-pop) là hai "cánh cửa" tự nhiên và dễ tiếp cận nhất trong đời sống thường nhật. Một người yêu thích món phở có thể bị cuốn hút khi khám phá ra sự khác biệt tinh tế trong hương vị nước dùng và rau ăn kèm giữa các vùng miền. Tương tự, một giai điệu V-pop bắt tai có thể khơi gợi sự tò mò về ca từ, thôi thúc người nghe tìm hiểu sâu hơn về cách diễn đạt trong tiếng Việt cũng như câu chuyện đời sống đằng sau tác phẩm.

Để biến sự tò mò ban đầu thành niềm yêu thích lâu bền, Giáo sư Bae Yang Soo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo không gian để người trẻ trực tiếp trải nghiệm và tương tác. Ông gợi ý sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng hợp tác sản xuất các video ngắn giới thiệu những khu chợ địa phương nơi mình sinh sống, gắn phụ đề song ngữ Việt - Hàn và lan tỏa trên các nền tảng như TikTok hay Instagram Reels. Theo ông, những dự án nối tiếp nhau qua từng học kỳ - từ khám phá khu chợ, đời sống đại học cho đến phong tục ngày lễ, ngày Tết - nếu có sự chung tay lên ý tưởng của du học sinh và kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc, sẽ giúp văn hóa Việt chạm đến bạn bè quốc tế một cách chân thực nhất qua những lát cắt đời thường.

Bàn về chiến lược quảng bá bản sắc dân tộc, vị Giáo sư Đại học Ngoại ngữ Busan cho rằng bên cạnh các sự kiện tầm cỡ, Việt Nam nên chú trọng duy trì những hoạt động giao lưu quy mô nhỏ nhưng được tổ chức đều đặn. Đó là nơi chính những người dân bình dị - những chủ thể đang gìn giữ phong tục hằng ngày - tự kể câu chuyện của mình. Ông lấy ví dụ về một buổi trò chuyện xoay quanh Tết cổ truyền: khi người Việt từ nhiều vùng miền cùng chia sẻ về mâm cỗ Tết, phong tục gia đình và cách đón Tết xa quê tại Hàn Quốc, đồng thời lắng nghe người Hàn kể về ngày Tết của họ, sự đồng cảm sẽ nảy nở từ chính những nét tương đồng. Qua đó, bạn bè Hàn Quốc cũng hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng văn hóa vùng miền của Việt Nam.

Từ tâm huyết đó, Giáo sư Bae Yang Soo bày tỏ kỳ vọng các cơ quan văn hóa Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với hệ thống thư viện địa phương, các trường đại học tại Hàn Quốc cùng cộng đồng người Việt sở tại để nhân rộng những buổi giao lưu gần gũi. Từ những buổi trò chuyện chủ đề ngày Tết đến những chuyến dạo quanh khu phố, cùng nhau khám phá ngôi trường hay góc chợ quen thuộc, sự gặp gỡ thường xuyên và cùng nhau chuẩn bị cho những lần hội ngộ tiếp theo sẽ xóa nhòa khoảng cách. Như lời đúc kết đầy tâm huyết của vị Giáo sư, chính những kết nối chân thành trong đời sống thường nhật ấy là nền tảng vững chắc nhất để vun đắp lòng tin và tình hữu nghị bền lâu giữa các cộng đồng.