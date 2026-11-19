Các đại biểu thể hiện tinh thần hợp tác tại Ngày Văn hóa và thương mại Romania tại Việt Nam. (Ảnh: Hà Phương)

Ngày Văn hóa và Thương mại Romania – Việt Nam 2026 tại Phú Thọ không chỉ giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, con người và sản phẩm hai nước, mà còn mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch giữa Việt Nam và Romania.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm, đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Romania.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Cristina Romila nhấn mạnh, Romania và Việt Nam có tình hữu nghị lâu đời được xây dựng qua nhiều thập kỷ trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và đoàn kết, vun đắp thông qua các mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa và đặc biệt là sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Trong mối quan hệ ấy, các thế hệ người Việt Nam từng học tập, làm việc và sinh sống tại Romania là những nhịp cầu hữu nghị quan trọng. Những tình bạn, trải nghiệm và ký ức được vun đắp trong thời gian ở Romania tiếp tục góp phần duy trì sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng để quan hệ song phương phát triển trong những giai đoạn tiếp theo.

Đại sứ Cristina Romila cho rằng, nhiệm vụ của hai nước hiện nay không chỉ là gìn giữ di sản hữu nghị quý báu đó, mà còn cần tiếp tục chuyển hóa nền tảng quan hệ truyền thống thành những kết nối kinh tế sâu rộng hơn, dự án hợp tác cụ thể và cơ hội mới cho doanh nghiệp, trường đại học và người dân hai nước.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Hà Phương)

Văn hóa mở đường cho những kết nối mới

Theo Đại sứ Cristina Romila, Romania có vị trí tại giao điểm của Trung Âu, Đông Âu và Đông Nam Âu, đồng thời là thành viên Liên minh châu Âu (EU), tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, tiếp cận và mở rộng hoạt động tại thị trường châu Âu. Romania có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp hóa chất, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, năng lượng, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao.

Trong khi đó, Việt Nam với nền kinh tế năng động, vị trí chiến lược tại Đông Nam Á và môi trường kinh doanh ngày càng hấp dẫn cũng mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Romania. Đại sứ đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn, chưa được khai thác tương xứng với lợi thế mỗi bên, đồng thời bày tỏ mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu thị trường, đối tác và các cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh việc giới thiệu các tiềm năng kinh tế, Romania mong muốn quảng bá tới bạn bè Việt Nam một đất nước giàu bản sắc văn hóa, với những truyền thống lâu đời, làng nghề thủ công, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và sự hiếu khách của người dân.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và hoạt động giao lưu trong khuôn khổ ngày hội tạo điều kiện để công chúng khám phá nét đặc trưng của cả Romania và Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết, trân trọng những điểm tương đồng và sự đa dạng văn hóa của hai quốc gia.

Hội thảo “Kết nối doanh nghiệp Romania - Việt Nam”. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm khẳng định Việt Nam và Romania có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ. Phú Thọ, vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch và thu hút đầu tư.

Tỉnh xác định ngoại giao văn hóa là một lĩnh vực quan trọng trong công tác đối ngoại địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và các giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời củng cố tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế.

Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 được xây dựng theo định hướng thúc đẩy ngoại giao văn hóa hai chiều, gắn giao lưu văn hóa với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giáo dục – đào tạo.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, càng khẳng định vai trò của văn hóa như nguồn sức mạnh nội sinh, đồng thời là cầu nối vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa các dân tộc.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các gian hàng sản phẩm. (Ảnh: Hà Phương)

Kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội thực chất

Một điểm nhấn của chương trình là Hội thảo “Kết nối doanh nghiệp Romania - Việt Nam”, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước. Hội thảo tạo diễn đàn để các bên trao đổi về xu hướng thị trường, cơ hội đầu tư, kinh doanh, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh, đồng thời tìm kiếm đối tác cho những hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, Đại sứ Cristina Romila nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Romania và Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, cơ khí, hóa chất, dược phẩm, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và logistics. Đại sứ quán Romania sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan, tổ chức liên quan và tạo điều kiện để những ý tưởng hợp tác từng bước được hiện thực hóa.

Các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm cũng là một nội dung quan trọng của ngày hội, với sự tham gia của doanh nghiệp Romania trong các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm và sản phẩm đặc trưng, cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã Phú Thọ giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như chè, mật ong, thực phẩm chế biến và nông sản địa phương. Qua đó, doanh nghiệp hai bên có thêm cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và xây dựng các mối quan hệ thương mại lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm cho biết, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ và Đại sứ quán Romania trong kết nối với các địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Romania; thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo, trao đổi nhân dân, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe. Tỉnh Phú Thọ cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác, doanh nghiệp Romania tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và triển khai các hoạt động hợp tác trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các gian hàng sản phẩm. (Ảnh: Hà Phương)

Đại sứ Cristina Romila cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với nguồn khoáng nóng tự nhiên tại Thanh Thủy, đồng thời cho biết Romania có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch suối khoáng nóng, điều trị và phục hồi sức khỏe bằng nước khoáng thiên nhiên, phát triển khu nghỉ dưỡng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là lĩnh vực hai bên có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác về công nghệ, đào tạo nhân lực và quản lý dịch vụ.

Đại sứ quán Romania khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kết nối và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác giữa Romania với Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng, hướng tới chuyển những ý tưởng, cuộc gặp gỡ và cơ hội được mở ra từ sự kiện thành các chương trình hợp tác, dự án đầu tư và kết quả thiết thực.

Ngày Văn hóa và Thương mại Romania – Việt Nam 2026 là dịp để tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống Việt Nam – Romania, đưa sự hiểu biết và thiện chí giữa hai dân tộc trở thành động lực cho những kết nối và thành quả hợp tác mới trong tương lai.