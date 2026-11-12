Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam: Kết nối sắc màu văn hóa, mở rộng cơ hội hợp tác

Giao thoa văn hóa, tăng cường kết nối quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu văn hóa và hợp tác thương mại là những cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố quan hệ hữu nghị và mở rộng kết nối giữa các quốc gia. Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam được tổ chức với ý nghĩa đó, tạo không gian gặp gỡ giữa những giá trị văn hóa truyền thống và cơ hội hợp tác kinh tế.

Romania sở hữu nền văn hóa đặc sắc của khu vực Đông Âu, được hình thành qua nhiều thế kỷ với những dấu ấn lịch sử, nghệ thuật và phong tục đa dạng. Từ âm nhạc dân gian, những điệu nhảy truyền thống giàu năng lượng đến nghệ thuật thêu dệt thủ công tinh xảo và ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương, mỗi nét văn hóa đều phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đất nước và con người Romania.

Không chỉ hướng tới quảng bá văn hóa, sự kiện còn đặt mục tiêu thúc đẩy giao lưu thương mại, xúc tiến đầu tư và tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Với sự tham gia của Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ, Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA) và Tập đoàn OFG, chương trình mở ra không gian giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đồng thời góp phần mở rộng các hoạt động kết nối quốc tế tại địa phương.

Vũ công Romania trong trang phục truyền thống. (Nguồn: Getty Images)

Khám phá văn hóa Romania qua những trải nghiệm đặc sắc

Ngày hội sẽ mở ra không gian giao lưu đa sắc màu với các gian hàng hội chợ thương mại và văn hóa Romania - Việt Nam, giới thiệu sản phẩm, nét đặc trưng trong đời sống và những giá trị văn hóa tiêu biểu của hai quốc gia. Đây là dịp để khách tham quan trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và khám phá đất nước Romania, từ bản sắc truyền thống đến những dấu ấn trong hoạt động thương mại và đời sống đương đại.

Tiếp nối hoạt động hội chợ là lễ khai mạc Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng hai nước.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Romania - Việt Nam được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn của ngày hội. Khán giả sẽ có dịp thưởng thức các màn biểu diễn piano, ca nhạc và trình diễn trang phục truyền thống của hai nước. Những giai điệu nghệ thuật cùng các họa tiết, kiểu dáng và giá trị thẩm mỹ trên trang phục truyền thống sẽ tạo nên cuộc gặp gỡ sinh động giữa hai nền văn hóa.

Khép lại chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người tham dự. Sự kết hợp giữa hội chợ, âm nhạc, thời trang truyền thống và nghệ thuật trình diễn sẽ mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng, giúp công chúng tiếp cận văn hóa Romania một cách trực quan và gần gũi. Các gian hàng, hoạt động trải nghiệm văn hóa và biểu diễn nghệ thuật mở cửa tự do chào đón du khách.

Mở rộng cơ hội hợp tác qua kết nối đầu tư B2B

Song song với các hoạt động giao lưu văn hóa, sự kiện dành không gian riêng cho xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp thông qua hội thảo gặp gỡ, kết nối đầu tư B2B.

Đây là dịp để doanh nghiệp, tổ chức và đối tác hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu tiềm năng thị trường và chia sẻ định hướng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Thông qua kết nối trực tiếp, chương trình hướng tới thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Việc kết hợp quảng bá văn hóa với xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư thể hiện định hướng toàn diện của sự kiện. Qua đó, Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam không chỉ góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Romania mà còn tạo thêm cầu nối cho giao lưu kinh tế, thương mại và hợp tác giữa hai nước.