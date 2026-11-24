Sự nhận diện một quốc gia trong cộng đồng quốc tế có thể được thực hiện một cách chính thức bằng tên gọi, quốc kỳ, quốc ca, thể chế chính trị. Nhưng VH cho phép định dạng quốc gia, dân tộc như thực thể có bản sắc thông qua sự quan sát, cảm nhận, từ đó có thể tạo ấn tượng sâu đậm được lưu lại dài lâu trong ký ức con người.

Văn hóa là tài sản (TS) đặc biệt của một dân tộc. Khác với TS thông thường, vốn có thể được đo đếm bằng số lượng, giá trị kinh tế (KT) hoặc quyền sở hữu, TS văn hóa trước hết được đo bằng chiều sâu tinh thần và sức sống trong cộng đồng. Một câu ca dao, một làn điệu dân ca, một phong tục ngày Tết, một tập quán thờ cúng Tổ tiên, một cách chào hỏi hay một quan niệm về tình nghĩa có thể không mang lại lợi ích KT trực tiếp, nhưng lại chứa đựng những kinh nghiệm sống, các quan niệm về con người và thế giới, những chuẩn mực ứng xử được tích lũy qua nhiều thế hệ. Chúng làm cho con người cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng, có chung cội nguồn và chia sẻ những giá trị nhất định. Chính khả năng kết nối các thế hệ và tạo dựng ý thức cộng đồng ấy làm nên giá trị đặc biệt của di sản văn hóa (DSVH).

Đối với Việt Nam, di sản (DS) tinh thần ấy được hình thành trong một hành trình lịch sử lâu dài, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước, lao động sản xuất, giao lưu và tiếp biến VH. Từ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng đến lòng nhân ái, sự thủy chung, lòng hiếu học và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những giá trị được truyền lại không chỉ tồn tại trong sách vở hay các công trình nghiên cứu mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật. Văn hóa dân tộc được nhận ra trong tiếng Việt với sự phong phú và tinh tế của nó, trong những câu ca dao và tục ngữ được lưu truyền, trong phong tục thờ cúng Tổ tiên, trong bữa cơm gia đình, trong cách ứng xử giữa các thành viên cộng đồng và trong sự đùm bọc nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Những biểu hiện giản dị, đơn sơ ấy của VH là những nhân tố tạo ra sức sống liên tục, bền vững của cộng đồng dân tộc.

Một dân tộc không chỉ bao gồm những người đang sống mà còn là sự tiếp nối của những thế hệ đã qua, thế hệ hiện tại và những thế hệ tương lai. Văn hóa chính là một trong những sợi dây, giềng mối quan trọng nhất tạo nên sự tiếp nối ấy. Qua VH, người đi trước gửi lại cho người đi sau kinh nghiệm, ký ức, niềm tin, cách ứng xử và những quan niệm về cuộc sống. Người hôm nay, dù không trực tiếp trải qua những biến cố lịch sử của cha ông vẫn có thể cảm nhận được tinh thần của những thời đại đã qua thông qua DS được lưu giữ. Bởi vậy, tôn vinh VH cũng chính là tôn vinh sự tiếp nối của lịch sử dân tộc và mối liên hệ tinh thần giữa các thế hệ.

Tuy nhiên, DSVH không phải là một tập hợp những giá trị bất biến, chỉ được lưu giữ để chiêm ngưỡng. Văn hóa chỉ thực sự sống khi được thực hành, tiếp nhận và được làm giàu trong đời sống hiện tại. Một làn điệu dân ca sẽ dần mất đi sức sống nếu chỉ còn được nhắc đến trong những buổi biểu diễn mang tính trình diễn; một phong tục tốt đẹp sẽ trở nên xa lạ nếu không còn được các gia đình và cộng đồng thực hành; tiếng nói dân tộc sẽ suy yếu nếu thế hệ trẻ không còn cảm thấy cần thiết phải gìn giữ, sử dụng nó. Vì vậy, bảo tồn VH không có nghĩa là đóng khung VH trong quá khứ, mà là tạo điều kiện để những giá trị có ý nghĩa tiếp tục hiện diện và phát huy tác dụng trong hoàn cảnh mới.

Đây cũng là lý do Ngày VH không nên chỉ được hiểu như dịp tổ chức lễ hội, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hoặc các hoạt động kỷ niệm. Ý nghĩa sâu xa hơn của ngày này là khơi dậy sự quan tâm của xã hội (XH) đối với VH, tạo cơ hội để mỗi người nhận thức rõ hơn về những gì mình đang thừa hưởng và những gì mình có trách nhiệm trao truyền. Ngày VH phải là dịp để một cộng đồng tự hỏi: Chúng ta tự hào về những giá trị nào? Những giá trị nào đang được gìn giữ tốt đẹp? Những giá trị nào có nguy cơ mai một? Và chúng ta cần làm gì để VH không chỉ tồn tại trong ký ức mà còn tiếp tục định hình đời sống hôm nay?

Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: baochinhphu.vn

Một ý nghĩa quan trọng khác của Ngày VH là khẳng định vị trí của VH trong quá trình phát triển đất nước. Suốt thời gian dài, khi nói đến phát triển, người ta thường chú trọng đến khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng, hệ thống dịch vụ, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo... Đây đều là những yếu tố thiết yếu, nhưng sự phát triển của một quốc gia không thể chỉ được đánh giá bằng những chỉ số vật chất. Một XH có thể giàu hơn về KT nhưng chưa chắc đã trở nên tốt đẹp hơn nếu các chuẩn mực đạo đức suy giảm, lòng tin giữa con người với con người bị xói mòn, sự tôn trọng đối với cộng đồng và trách nhiệm XH không được coi trọng. Phát triển bền vững, xét đến cùng phải là sự phát triển hài hòa giữa điều kiện vật chất và đời sống tinh thần, giữa năng lực sáng tạo và các giá trị nhân văn, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.

Văn hóa không chỉ là kết quả của phát triển mà còn là động lực và nền tảng tinh thần của phát triển. Một nền VH đề cao sự trung thực sẽ góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; một nền VH coi trọng tri thức sẽ thúc đẩy học tập và sáng tạo; một nền VH tôn trọng pháp luật sẽ góp phần củng cố trật tự và lòng tin XH; một nền VH đề cao trách nhiệm cộng đồng sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác và phát triển bền vững. Theo nghĩa đó, đầu tư cho VH không phải là khoản chi phí bên cạnh các khoản đầu tư KT, mà là đầu tư cho chất lượng con người và chất lượng của chính quá trình phát triển.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ý nghĩa của Ngày VH càng trở nên đáng chú ý. Các dân tộc ngày nay có nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc và tiếp nhận những thành tựu VH của nhau. Các ranh giới địa lý không còn là trở ngại lớn đối với sự lan tỏa của âm nhạc, điện ảnh, văn học, thời trang, ẩm thực và các sản phẩm sáng tạo. Sự giao lưu ấy mở ra cơ hội phong phú nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải giữ gìn bản sắc. Hội nhập không có nghĩa là hòa tan; tiếp nhận những giá trị tiến bộ của nhân loại không đồng nghĩa với việc từ bỏ những giá trị làm nên căn tính của dân tộc mình. Ngược lại, một dân tộc càng có ý thức sâu sắc về bản sắc VH thì càng có khả năng tham gia bình đẳng và tự tin vào đời sống VH quốc tế.

Cũng cần nhận thức rằng tự hào về VH dân tộc không đồng nghĩa với thái độ khép kín hoặc tuyệt đối hóa những gì thuộc về truyền thống. Không phải mọi tập quán được lưu truyền đều đương nhiên có giá trị cần bảo tồn. Trong mỗi nền VH, bên cạnh những giá trị nhân văn và tiến bộ có thể còn tồn tại những quan niệm hoặc tập tục không còn phù hợp với yêu cầu của XH hiện đại. Bởi vậy, gìn giữ VH phải đi đôi với chọn lọc, đổi mới và phát triển. Cần trân trọng những gì làm nên chiều sâu tinh thần của dân tộc đồng thời mạnh dạn loại bỏ những yếu tố cản trở sự tiến bộ, bình đẳng và phẩm giá con người. Văn hóa không thể phát triển nếu chỉ biết nhìn về quá khứ; VH cũng không thể có tương lai nếu quay lưng với cội nguồn.

Đặc biệt, cần quan tâm đến vai trò của thế hệ trẻ trong bảo tồn và phát huy VH. Một nền VH chỉ có thể tiếp tục tồn tại nếu được thế hệ kế tiếp tiếp nhận bằng sự hiểu biết và tình cảm tự nguyện, chứ không phải bằng những lời kêu gọi mang tính hình thức. Người trẻ cần được tiếp cận DS bằng những phương thức phù hợp với thời đại của mình, thông qua giáo dục, công nghệ số, nghệ thuật đương đại và các hình thức sáng tạo mới. Điều quan trọng không phải là buộc thế hệ trẻ sống giống như các thế hệ trước, mà là giúp họ hiểu được giá trị của những gì được trao truyền, từ đó tìm ra cách biểu đạt mới, cách thực hành mới và những giá trị mới trên nền tảng bản sắc dân tộc.

Ngày VH không chỉ là ngày chúng ta thể hiện niềm tự hào về những gì cha ông để lại, mà còn là ngày chúng ta tự hỏi mình sẽ trao gửi những gì cho mai sau. Đó không chỉ là ngày tôn vinh một DS đã hình thành, mà còn là ngày khơi dậy ý thức sáng tạo những giá trị mới. Và nếu VH là linh hồn của dân tộc, thì Ngày VH chính là dịp để cả cộng đồng cùng hướng về linh hồn ấy, nhận diện những giá trị làm nên bản sắc của mình và tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy những giá trị ấy trong hành trình đi tới tương lai.