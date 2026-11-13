Ngày Văn hóa ASEAN tại Trường Đại học Pécs, Hungary: Quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tổ chức Ngày Văn hóa ASEAN. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Sự kiện là dịp để các cơ quan đại diện ASEAN giới thiệu những nét đặc sắc về đất nước, con người và văn hóa các quốc gia Đông Nam Á tới công chúng Hungary; đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam, các nước ASEAN với Hungary, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tham gia sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam chú trọng giới thiệu, quảng bá hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống lịch sử, có nền văn hóa lâu đời, đa dạng và giàu bản sắc, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách và nền ẩm thực phong phú.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu văn hóa và ẩm thực, Đại sứ quán mong muốn đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Pécs và bạn bè Hungary, qua đó góp phần tăng cường sự quan tâm, hiểu biết và tình cảm của công chúng sở tại đối với Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các Đại sứ quán ASEAN đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Pécs, Tiến sĩ Adrián Fábián, cùng các cán bộ lãnh đạo, phụ trách quan hệ quốc tế và giảng viên của Nhà trường.

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi về triển vọng tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Pécs với các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, tập trung vào khả năng mở rộng quan hệ giữa các trường đại học, cơ sở nghiên cứu; thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên; hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là cơ hội để Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện ASEAN kết nối trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường, góp phần mở rộng các kênh hợp tác giáo dục và giao lưu học thuật trong thời gian tới.

Một nội dung đáng chú ý của sự kiện là phiên thảo luận bàn tròn và diễn đàn mở với sự tham gia của các Đại sứ ASEAN, tạo cơ hội để giảng viên và sinh viên Trường Đại học Pécs trao đổi trực tiếp với các nhà ngoại giao về ASEAN, quan hệ ASEAN với Hungary và các đối tác quốc tế, cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hoạt động góp phần giới thiệu vai trò, vị thế ngày càng tăng của ASEAN, đồng thời giúp sinh viên có thêm góc nhìn thực tiễn về Đông Nam Á và cơ hội hợp tác giữa hai khu vực.

Gian trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Gian trưng bày Việt Nam là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động quảng bá văn hóa của Đại sứ quán tại sự kiện. Tại đây, Đại sứ quán giới thiệu tới khách tham quan những hình ảnh, tư liệu và nội dung trực quan về đất nước, con người Việt Nam, từ cảnh quan thiên nhiên, các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa đến những nét đặc trưng trong đời sống, phong tục và truyền thống dân tộc.

Các hình ảnh và tài liệu trưng bày góp phần khắc họa một Việt Nam có bề dày lịch sử, nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc, đồng thời năng động, đổi mới và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.

Bên cạnh việc giới thiệu hình ảnh và tư liệu, Đại sứ quán đặc biệt chú trọng quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam. Thông qua hoạt động giới thiệu và phục vụ các món ăn đặc trưng, khách tham quan có dịp trực tiếp khám phá hương vị, cách chế biến và nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực dân tộc.

Ẩm thực không chỉ là một phần gần gũi, hấp dẫn của đời sống văn hóa Việt Nam mà còn là phương thức hiệu quả để kết nối con người, tạo sự giao lưu và chia sẻ giữa các nền văn hóa. Sự quan tâm, trải nghiệm của giảng viên, sinh viên và khách tham dự tại gian hàng đã góp phần đưa những nét đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với công chúng Hungary.

Thông qua gian trưng bày và các hoạt động giới thiệu tại Ngày Văn hóa, Đại sứ quán Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp về một đất nước Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, cởi mở và giàu tiềm năng hợp tác; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn về du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân đối với bạn bè Hungary.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu của Việt Nam, chương trình còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và hoạt động trưng bày văn hóa của các nước ASEAN, góp phần tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu. Các hoạt động chung đã giới thiệu sự phong phú, đa dạng của văn hóa Đông Nam Á, đồng thời tạo điều kiện để khách tham dự tìm hiểu những nét tương đồng và khác biệt giữa các quốc gia trong khu vực.

Thông qua gian trưng bày và các hoạt động giới thiệu tại Ngày Văn hóa, Đại sứ quán Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp về một đất nước Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, cởi mở và giàu tiềm năng hợp tác. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Ngày Văn hóa ASEAN tại Trường Đại học Pécs là hoạt động ngoại giao văn hóa có ý nghĩa thiết thực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, thể hiện nỗ lực chủ động đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng sở tại.

Thông qua việc phối hợp với các Đại sứ quán ASEAN và kết nối với một cơ sở giáo dục đại học uy tín của Hungary, sự kiện không chỉ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và kết nối nhân dân. Qua đó, hoạt động đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary, đồng thời tăng cường kết nối giữa Việt Nam, ASEAN và Hungary trong thời gian tới.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)